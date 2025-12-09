Plosās gripas epidēmija, slimnīcās sāk ierobežot pacientu apmeklējumus
Gripas epidēmijas dēļ slimnīcās sāk ierobežot pacientu apmeklējumus, liecina ārstniecības iestāžu paziņojumi.
No otrdienas valstī izsludinātās gripas epidēmijas dēļ ierobežojumi pacientu apmeklēšanai ir noteikti Daugavpils slimnīcā, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā, kā arī Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā.
Pacientus drīkst apmeklēt tikai ar ārstējošā ārsta atļauju, kā arī, apmeklējot slimnīcas, jālieto medicīniskā sejas aizsargmaska. Joprojām pacientiem var nodot sūtījumus. Slimnīcas paredzējušas arī citus nosacījumus. Lai pasargātu slimnīcu pacientus un personālu no saslimšanas riskiem, šādus ierobežojumus nosaka ik gadu un, visticamāk, tādus var gaidīt arī citās ārstniecības iestādēs.
Kā vēstīts, Slimības profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir paziņojis par gripas epidēmijas sākumu no otrdienas, pamatojoties uz Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas (NMRL) sniegto informāciju par gripas monitoringa datiem.
No 1. līdz 7. decembrim NMRL pozitīvo paraugu īpatsvars uz gripu strauji pieauga - līdz 18,1%, salīdzinot ar 9,1% nedēļu iepriekš. Tādējādi epidēmijas slieksnis ir pārsniegts.
SPKC turpina apkopot citus šī laika posma gripas monitoringa datus, kas tiks publicēti iknedēļas pārskatā.
Speciālisti atgādina, ka vissmagāk ar gripu slimo seniori un cilvēki ar hroniskām saslimšanām - sirds un asinsvadu, plaušu un nieru slimībām, cukura diabētu, kā arī onkoloģijas slimnieki, pacienti ar hroniskām infekcijām un cilvēki, kuriem ir novājināta imunitāte. Gripa ir īpaši bīstama maziem bērniem un grūtniecēm.
Vislabākā aizsardzība pret gripu un gripas izraisītām komplikācijām ir vakcinācija. Ņemot vērā, ka imunitāte izveidojas desmit līdz 14 dienu laikā pēc vakcinācijas un gripas izplatība parasti ilgst līdz pat maija beigām, vakcinēties pret gripu nav par vēlu arī epidēmijas laikā, īpaši, ja plānots saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, piemēram, plānveida operācijas vai ārstēšanos stacionārā ārstniecības iestādē, uzsver speciālisti.
SPKC tīmekļvietnē izvietota informācija, kurās ārstniecības iestādēs iespējams saņemt valsts apmaksātu vakcināciju pret gripu riska grupu pacientiem, ja ģimenes ārsta praksē vakcīnas nav pieejamas. Saraksts tiek papildināts un labots atbilstoši vakcīnu pieejamībai, informē SPKC.