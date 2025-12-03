SPKC: saslimstība ar gripu strauji palielinās
Latvijā turpinās straujš gripas izplatības pieaugums, un jaunākie monitoringa dati liecina, ka saslimstība šobrīd ir tuvu epidēmijas slieksnim (9,1%), ziņo Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).
Šoruden gripas sezona sākusies agrāk nekā citus gadus, un ambulatorie, stacionārie un laboratoriskie monitoringa rādītāji vienlaikus norāda uz izteiktu kāpumu, jo gripas pozitīvo paraugu īpatsvars strauji tuvojas 10 % robežai, kas ir epidēmijas slieksnis.
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) norāda, ka vairākās Eiropas valstīs gripas sezona šogad sākusies neparasti agri, un kopējā tendence atbilst arī Latvijas situācijai. Dominējošais A tipa gripas vīruss, īpaši A(H3N2), var izplatīties ātri un izraisīt smagāku slimības gaitu senioriem, hronisko slimību pacientiem un grūtniecēm.
Ņemot vērā straujo aktivitātes pieaugumu, SPKC turpina aicināt iedzīvotājus, īpaši riska grupas, vakcinēties pret gripu pēc iespējas ātrāk. Šobrīd ar valsts apmaksāto vakcīnu pret gripu vakcinējušies jau 116 077 iedzīvotāji, tostarp riska grupu pacienti – seniori, cilvēki ar hroniskām slimībām, grūtnieces un veselības aprūpes darbinieki.
Vakcinācijas galvenais mērķis ir mazināt smagas saslimšanas un nāves risku. Vakcinācija pret sezonālo gripu un Covid-19 īpaši rekomendēta cilvēkiem, kuriem saslimšana ar akūtām elpceļu infekcijām bieži norit smagā formā un kuriem saslimšanas gadījumā ir augsts komplikāciju risks. SPKC tīmekļvietnē izvietota informācija, kurās ārstniecības iestādēs iespējams saņemt valsts apmaksātu vakcināciju pret gripu riska grupu pacientiem. Saraksts tiek papildināts un labots atbilstoši vakcīnu pieejamībai.
2025. gada 48. nedēļā (24.–30. novembrī) gripas monitoringā iesaistītajās ambulatorajās iestādēs pacientu īpatsvars ar elpceļu infekcijām veidoja 22 % no kopējā pacientu skaita, kas vērsušies pie ģimenes ārsta (nedēļu iepriekš – 17 %). Monitoringa dati liecina, ka saslimstība ar gripu turpināja palielināties. Vidējā saslimstība sasniedza 125,3 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem, kas ir aptuveni divas reizes vairāk, nekā iepriekšējā nedēļā (64,8 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju). Visaugstākā saslimstība ar gripu reģistrēta bērniem vecuma grupā 5–14 gadi, tomēr saslimstība ar gripu palielinājās visās vecuma grupās.
Gripas izplatība reģistrēta astoņās no 10 monitoringa teritorijām. Visaugstākā gripas intensitāte reģistrēta Jelgavā. Gripas gadījumi reģistrēti arī Gulbenes novadā, Jūrmalā, Rīgā, Jēkabpils novadā, Rēzeknē , Valmieras novadā, un Daugavpilī.
SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Nacionālajā mikrobioloģijas references laboratorijā 48. nedēļā uz gripas vīrusiem izmeklēti 317 klīniskie paraugi, gripas vīrusi noteikti 9,1 % paraugu, nedēļu iepriekš pozitīvo paraugu īpatsvars bija 5,9 %. Kopš sezonas sākuma laboratoriski apstiprināti 68 A tipa gripas vīrusi, no tiem 51 gadījumā noteikts apakštips, t.sk. 72,5% noteikts A/H3 apakštips un 27,5% AH1pdm. B tipa gripas vīrusi kopš monitoringa sezonas sākuma netika apstiprināti.
Pēc Covid-19 saslimstības pacēluma vasaras beigās un rudens sākuma saslimstības līmenis Latvijā ir samazinājies, tomēr pēdējo trīs nedēļu laikā pozitīvo testu īpatsvars saglabājās ap 5%. Nedēļas laikā veikti 544 testi Covid-19 apstiprināšanai, no tiem 26 (4,8%) paraugu bija pozitīvi uz SARS-CoV-2. Slimnīcās pagājušajā nedēļā uzņemts 31 Covid-19 pacients (nedēļu iepriekš – 30), 23 pacientiem Covid-19 bija pamata diagnoze. Reģistrēts viens nāves gadījums pacientam ar apstiprinātu Covid-19 infekciju.
SPKC iesaka ievērot nespecifiskus gripas profilakses pasākumus: regulāri un rūpīgi mazgāt rokas, ievērot elpceļu un klepus etiķeti, bieži vēdināt telpas, izvairīties no tiešas saskarsmes ar slimiem cilvēkiem, iespēju robežās sekot fiziskās distancēšanās principam sabiedriskajās vietās, pacientiem ar akūtu elpceļu slimību pazīmēm palikt mājās un sekot ārsta rekomendācijām.