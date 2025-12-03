Vai proti atpazīt insultu un izglābt dzīvību? Aizpildi testu un uzzini!
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) sadarbībā ar Latvijas Neirologu biedrību un Latvijas Insulta biedrību ir izstrādājis informatīvu digitālo testu “Noskaidro, vai proti atpazīt insultu?”.
Tā mērķis ir ar septiņiem vienkāršiem jautājumiem veicināt sabiedrības izpratni par insulta pazīmēm un mudināt iedzīvotājus rīkoties ātri situācijās, kad kādu varētu būt skārusi šī slimība. Lai gan, kā liecina socioloģiskās aptaujas rezultāti, aptuveni 2/3 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 45 līdz 65 gadiem spētu atpazīt šīs pazīmes, ir nepieciešams panākt, lai to var izdarīt ikviens. Latvija ieņem vienu no vadošajām pozīcijām Eiropā pēc saslimstības ar insultu uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, tāpēc zināšanas insulta atpazīšanā un operatīvā rīcībā ir īpaši nozīmīgas slimības seku mazināšanai uz iedzīvotāju turpmāko dzīves kvalitāti.
Insults var piemeklēt ikvienu – neatkarīgi no vecuma un dzimuma, lai gan risks paaugstinās, palielinoties vecumam. Katru gadu Latvijā slimnīcās nonāk aptuveni 7000 insulta pacientu, no kuriem mirst aptuveni katrs piektais iedzīvotājs.
Insulta gadījumā svarīga ir katra minūte. Jo ātrāk tiek sniegta palīdzība, jo lielākas iespējas glābt cilvēka dzīvību, saglabāt viņa veselību un dzīves kvalitāti kopumā. Insulta brīdī smadzeņu šūnas sāk strauji iet bojā, katru minūti mirstot aptuveni 2 miljoniem neironu. Pirmajās stundās pēc insulta pazīmju parādīšanās, izsaucot neatliekamo medicīnisko palīdzību, speciālisti var atjaunot asins plūsmu smadzenēs un izglābt cilvēka dzīvību, tajā skaitā, bieži neatstājot paliekošas sekas.
Tieši tāpēc SPKC šoruden organizētās kampaņas “Atpazīsti insultu. Rīkojies Ā.T.R.I.” ietvaros tapis digitālais tests https://www.atpazistiinsultu.lv/. Testa ietvaros ikviens var uzzināt biežākos insulta simptomus un noskaidrot, vai tos spētu atpazīt, kā arī, vai zinātu, kā rīkoties krīzes situācijā – gan tajos brīžos, kad ir aizdomas par insultu līdzcilvēkam, gan tad, kad paši piedzīvojam izmaiņas savā pašsajūtā.
“Ikviens no mums var kļūt par to līdzcilvēku, kurš glābj dzīvību,” uzsver SPKC Veselības veicināšanas departamenta vadītāja Ilze Straume. “Tāpat, izprotot, kā atpazīt insultu un kā pareizi rīkoties, mēs samazinām risku, ka kādu cilvēku visu dzīvi pavadīs smagas saslimšanas sekas. Tāpēc aicinām ikvienu veltīt dažas minūtes un pārbaudīt savas zināšanas testā, kā arī mudinām šo testu aizpildīt saviem tuviniekiem, draugiem un kolēģiem – mūsu visu interesēs ir būt pārliecinātiem, ka insulta gadījumā zināsim, kā rīkoties.”
Papildus zināšanu pārbaudei, testa aizpildīšana ir arī izglītojoša, – pat pie nepareizu atbilžu sniegšanas, būs iespēja iepazīties ar pareizo atbildi un situācijas skaidrojumu. Kā arī, soli pa solim iemācīties, kā pielietot testu Ā.T.R.I, kas palīdz noteikt, vai cilvēku piemeklējis insults. Šāda darbību secība ir jāveic, ja ir radušās aizdomas un pēkšņi parādījušās insulta pazīmes:
Ā. Atsmaidi – vai viena sejas puse (acs vai lūpu kaktiņš) ir noslīdējusi?
T. Turi – vai cilvēks vienlaikus var noturēt abas rokas paceltas?
R. Runā – vai runa kļuvusi neskaidra? Vai cilvēks var atkārtot vienkāršu teikumu?
I. Izsauc – ja novēro kaut vienu no šīm pazīmēm, nekavējoties zvani 113 vai 112!
Ātra reakcija insulta gadījumā var izšķirt cilvēka visu turpmāko dzīvi – katra minūte ir svarīga.
Vairāk informācijas par SPKC īstenoto kampaņu “Atpazīsti insultu. Rīkojies Ā.T.R.I.” var atrast šeit: https://www.spkc.gov.lv/lv/atpazisti-insultu-rikojies-atri.