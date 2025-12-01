Gastroenteroloģe: "Latvijā pārāk daudzi nezina, ka ir inficēti as HIV!"
Latvijā pārāk daudz cilvēku nezin, ka ir inficēti ar HIV un slimību konstatē, kad tā jau ir vēlīnajā jeb AIDS stadijā, norāda Latvijas Gastrointestinālo Slimību asociācijas valdes priekšsēdētāja, gastroenteroloģe Dr. Ilona Vilkoite.
"Latvija jau vairāk nekā desmit gadus dzīvo ar neērtu realitāti- mēs esam starp Eiropas valstīm ar nepieļaujami augstu HIV izplatību. Pasaules AIDS dienā, 1. decembrī, Latvijas Gastrointestinālo slimību asociācija (GISA) aicina ārstus, sabiedrību un politiķus atzīt: šī nav tikai infektologu problēma. HIV ir daudz plašāks veselības, sociālās nevienlīdzības un sabiedrības drošības jautājums," pauž Vilkoite.
"HIV ietekmē visu organismu, arī gremošanas sistēmu, un nereti tieši ar gremošanu saistītie simptomi ir pirmie, kas liek aizdomāties par vīrusa klātbūtni. Novēlota diagnostika nav tikai statistikas problēma, tā ir tieša cilvēku dzīvības un veselības cena."
SPKC dati ir skarbi:
- ik gadu Latvijā reģistrē ap 200 jaunus HIV gadījumus;
- trešdaļa pacientu uzzina diagnozi vēlīnā stadijā;
- Latvija ir līdere ES jaunatklāto HIV gadījumu skaitā
- Neskatoties uz to, ka kopumā infekcijas izplatība samazinās, 2022. gada rādītājs Latvijā divkārt pārsniedza vidējo Eiropas Savienības valstu saslimstības līmeni.
"Tas nozīmē tikai vienu- Latvijā pārāk daudzi nezina, ka ir inficēti. Vien 4,5% iedzīvotāju regulāri veic HIV testu, un lielākā daļa uzskata, ka infekcija uz viņiem neattiecas."
"Cilvēki nav pietiekami informēti par to, kur, kā un kāpēc HIV pārbaudi var veikt, tāpēc joprojām daudzos gadījumos infekcija tiek atklāta novēloti. Pagājušajā gadā 45 cilvēki par to, ka ir HIV inficēti, uzzināja, slimībai esot jau vēlīnā jeb AIDS stadijā," norāda gastroenteroloģe.
Nereti pirmie simptomi, kas liek ārstam aizdomāties par HIV infekciju, ir tieši saistīti ar gremošanas jeb gastrointestinālo sistēmu. Pacienti var atzīmēt:
- hronisku caureju,
- svara zudumu,
- sēnīšu infekcijas mutes dobumā,
- aknu bojājumus,
- biežas, atkārtotas zarnu infekcijas
"HIV ir ne tikai seksuāli transmisīva infekcija, tā ir sistēmiska slimība, kas grauj vairākas orgānu sistēmas. Latvijai ir vajadzīga testēšanās revolūcija, jo pašreizējais testēšanās līmenis ir nepietiekams. Vēlīna diagnostika izmaksā daudz vairāk- gan cilvēkam, gan valstij. Nereti HIV pacientu vidū bieži ir sociāli ievainojamas un jutīgas grupas, kas medicīniskajā aprūpē nonāk tikai komplikāciju dēļ."
"HIV šodien ir ārstējams- ar agrīnu terapiju cilvēki dzīvo pilnvērtīgu dzīvi, taču tas ir iespējams tikai tad, ja viņi uzzina savu diagnozi laikus."
GISA aicina
- Ikvienu Latvijas iedzīvotāju pārbaudīties, ja ir vismaz viens riska faktors:
- Neaizsargāts dzimumakts (bez prezervatīva) ar gadījuma partneri vai partneri, kura HIV statuss nav zināms.
- Vairāki dzimumpartneri pēdējā gada laikā.
- Iepriekš diagnosticēta cita seksuāli transmisīva infekcija-sifiliss, gonoreja, hlamīdijas, hepatīts B/C, HSV, HPV u.c.
- Injekciju narkotiku lietošana, īpaši adatu vai šļirču koplietošana.
- Asiņu vai asins produktu saņemšana ārpus ES valstu stingrās kontroles sistēmām.
- Partneris ar HIV pozitīvu statusu, arī tad, ja viņš lieto pretvīrusu terapiju
- Vīrieši, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem
- Dzimumattiecības naudas vai citu labumu saņemšanas/atdošanas nolūkā
- Neaizsargāts sekss ceļojumu laikā, īpaši valstīs ar augstu HIV izplatību.
- Injekciju vai citu medicīnisku manipulāciju veikšana ārpus droša medicīnas servisa (piem., tetovējumi, pīrsingi, estētiskās procedūras bez sterilizācijas kontroles).
- Grūtniecība, ja nav veikta HIV skrīninga analīze (kā to paredz Latvijas vadlīnijas).
- Neizskaidrots drudzis, limfmezglu palielināšanās, svara zudums, pastāvīga caureja vai biežas infekcijas
- Ja pastāv aizdomas, ka partnerim bijuši citi dzimumkontakti.
2) Ģimenes ārstus un citus speciālistus biežāk veikt HIV testus neskaidru gastrointestinālu simptomu gadījumā
3)Politiķus beidzot atzīt, ka testēšanās pieejamība un komunikācija Latvijā nav pietiekama
"HIV nedrīkst būt tabu tēma! Latvijai ir jāinvestē izglītošanā, skrīningu pieejamībā un sabiedrības informēšanā. Mēs, Latvijas Gastrointestinālo slimību asociācija, uzsveram- HIV testēšana ir sabiedrības drošības jautājums un tā sākas katra cilvēka personiskajā atbildībā."