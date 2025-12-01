Jauniete šā gada 29. novembrī ap pulksten 14.40 izgāja no savas dzīvesvietas Saldus novada Brocēnos.
112
Saldus novadā, ceļā uz aptieku, pazudusi 13 gadus vecā Elizabete Straupe
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde meklē bezvēsts pazudušo 2012. gadā dzimušo Elizabeti Straupi.
Jauniete šā gada 29. novembrī ap pulksten 14.40 izgāja no savas dzīvesvietas Saldus novada Brocēnos, lai dotos uz aptieku, taču līdz šim brīdim viņa mājās nav atgriezusies. Pazīmes: augums ap 172 cm, vidējas miesas būves, tumši brūni mati nedaudz garāki par pleciem. Bija ģērbusies baltos sporta apavos "Nike", tumši zilās platās džinsu biksēs, tumši pelēkā virsjakā un jakā ar kapuci. Īpašas pazīmes: deguna abās nāsīs ir pīrsingi.
Valsts policija aicina aplūkot jaunietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!