Svarīgi zināt: atteikšanās no šī viena produkta var būtiski samazināt asinsspiedienu
Pārmērīga sāls lietošana ir viens no galvenajiem iedzīvotāju veselības ienaidniekiem: tā paaugstina asinsspiedienu un palielina sirds slimību un insulta risku. Taču galvenās briesmas neslēpjas sāls traukā uz galda. Patiesais vaininieks ir slēptā sāls, ko pievieno lielākajai daļai gatavo produktu - sākot ar maizi un šķiņķi līdz kečupam un salātu mērcēm.
Lai saglabātu labu veselību, būtu jāsamazina nātrija uzņemšana, kura galvenais avots ir tieši sāls. Pārsteidzoši, bet lielākā daļa nātrija organismā nonāk nevis no sāls trauka, bet gan no iepakotiem produktiem, kā arī no gataviem ēdieniem restorānos un kafejnīcās.
Zemāk - vienkārši paņēmieni, kas palīdzēs samazināt nātrija daudzumu uzturā, nezaudējot garšu.
Gudra izvēle veikalā
- Rūpīgi lasiet etiķetes. Salīdziniet produktus un izvēlieties tos, kuros vienā porcijā ir vismazāk nātrija vai sāls. Nātrija saturs var būtiski atšķirties pat līdzīgiem produktiem dažādos zīmolos.
- Dodiet priekšroku neapstrādātai gaļai. Izvēlieties svaigu vai saldētu mājputnu gaļu bez sāls šķīduma pievienošanas. Piemēram, nemarinētā gaļā ir apmēram 100 mg nātrija uz 115 gramiem, savukārt veikalā ceptā vistas gaļā tādā pašā porcijā var būt līdz pat 400 mg nātrija.
- Apdomīgi izvēlieties mērces. Sojas mērce, salātu mērces, dipi, kečups, sinepes un marinētas uzkodas bieži vien ir īstas "nātrija bumbas". Meklējiet variantus ar samazinātu nātrija saturu.
- Pērciet dārzeņus – svaigus, saldētus un konservētus. Meklējiet konservētus un saldētus dārzeņus bez pievienotas sāls (vai ar ļoti mazu tās daudzumu). Droši pievienojiet tos jebkuriem ēdieniem – piemēram, sautējumiem un zupām. Tādējādi jūs pastiprināsiet garšu un padarīsiet ēdienu spilgtāku, vienlaikus samazinot kopējo sāļumu.
- Pievērsiet uzmanību "veselīgas izvēles" marķējumiem. Daudziem produktiem ir īpašas atzīmes, kas norāda uz veselīgāku variantu. Tas ne vienmēr nozīmē zemu nātrija saturu, taču apliecina atbilstību noteiktiem veselīga uztura kritērijiem, raksta "American Heart Association".
Noderīgi paņēmieni mājas virtuvē
- Izmantojiet garšaugus un garšvielas. Sīpoli, ķiploki, zaļumi, garšvielas, citrona sula un etiķis piešķir ēdieniem izteiktu garšu un ļauj samazināt sāls daudzumu vai pat iztikt bez tās.
- Noskalojiet konservētus produktus. Nolejot marinādi un rūpīgi noskalojot konservētas pupiņas un dārzeņus pirms lietošanas, iespējams samazināt tajos esošo nātrija daudzumu līdz pat 40 procentiem.
- Pamazām pārveidojiet garšas kārpiņas. Ja ēdiens ar mazāk sāls šķiet neierasts, sākumā sajauciet to ar "parasto" versiju vienādās proporcijās. Tā jūs samazināsiet sāls daudzumu, gandrīz nemainot garšu. Šis paņēmiens īpaši labi darbojas ar buljoniem, zupām un mērcēm.
- Vāriet piedevas bez sāls. Gatavojot makaronus, rīsus vai putras, nepievienojiet sāli vai pievienojiet to minimāli. Ja piedevu pasniedz ar izteiksmīgu mērci, sāls trūkums nebūs jūtams.
- Atklājiet produktu dabīgo garšu. Grilēšana, cepšana krāsnī, sautēšana un apcepšana pastiprina ēdienu dabīgo garšu, samazinot nepieciešamību tos sāļot.
- Ēdiet vairāk produktu, kas bagāti ar kāliju. Batātes, kartupeļi, zaļie lapu dārzeņi, tomāti, pākšaugi, banāni un melone ir labi kālija avoti. Kālijs palīdz līdzsvarot nātrija negatīvo ietekmi organismā un samazina asinsspiedienu.
Kā ēst ārpus mājas un nepārslogot organismu ar sāli?
- Nebaidieties lūgt. Palūdziet pagatavot ēdienu bez sāls vai ar minimālu tās daudzumu. Ja vēlaties, palūdziet mērci pasniegt atsevišķi, lai varētu kontrolēt tās daudzumu.
- Paļaujieties uz garšu, nevis ieradumu. Vienmēr pagaršojiet ēdienu pirms stiepties pēc sāls trauka. Bieži pietiek ar svaigi maltu melno piparu vai nelielu daudzumu citrona sulas.
- Rūpīgi lasiet ēdienkarti. Vārdi "marinēts", "sālīts", "kūpināts", kā arī "barbeque", "buljons", "sojas mērce" un "teriyaki" parasti norāda uz augstu nātrija saturu.
- Samaziniet porcijas. Mazāka porcija nozīmē mazāk kaloriju un mazāk nātrija. Daliet ēdienu ar kādu no kompānijas vai lūdziet iepakot pusi līdzi.
Mazāk sāls - nenozīmē negaršīgu ēdienu
Mazāk sāls nenozīmē pliekanu ēdienu. Patiesībā tā labāk atklājas produktu dabīgās, īstās garšas nianses, ko agrāk nomāca liekā sāls. Ar laiku jūsu garšas kārpiņas pielāgosies, un jūs pamanīsiet, ka daudzi agrāk iecienīti ēdieni šķiet nepatīkami sāļi. Pamēģiniet- rezultāts var patīkami pārsteigt.
Tirgū ir pieejami sāls aizstājēji, kuros nātrijs aizstāts ar kāliju. Lielākā daļa cilvēku tos var lietot, taču noteiktu saslimšanu (piemēram, nieru slimību) gadījumā un lietojot noteiktus medikamentus tas var būt bīstami. Pirms sākt lietot sāls aizstājēju, noteikti konsultējieties ar ārstu.