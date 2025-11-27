Šie produkti uzpūš vēderu kā balonu - vienu no tiem ēd teju visi
Par vēdera pūšanos, gāzu veidošanos sūdzas liela daļa cilvēku. Būtībā gan tā ir normāla parādība, kas noris barības sadalīšanās procesā. Jautājums par vēdera pūšanos aktualizējas tikai tad, ja gāzes veidojas par daudz, līdz ar to pārāk bieži radot nepatīkamo sajūtu – vēders kā bumba un tad vēl tā purkšķināšana… Kad par to laiks konsultēties ar ārstu?
Konsultē Liene Martinsone-Bērzkalne, ārste interniste.
Kad norma un kad nevar atstāt bez ievērības
“Sajūta – vēders uzpūties kā bumba –, protams, ir nepatīkama, un vēl jo nepatīkamāka tā ir, ja vēders sāk spīlēties, tādējādi izraisot sāpes. Bieži tas saistīts ar izmaiņām ēšanas paradumos, gāzu veidošanos pastiprinošu produktu, dzērienu lietošanu. Tāpēc, ja cilvēkam šādas sūdzības iepriekš nav bijušas, vispirms jāpadomā, vai viņš pēdējā laikā nav dzēris vai ēdis ko tādu, no kā vēders varētu uzpūsties vairāk. Ar ārstu noteikti jākonsultējas, ja nepatīkamās sajūtas saglabājas ilgāku laiku, arī atsakoties no šiem produktiem, jo tas var vēstīt par dažādām saslimšanām – funkcionāliem kuņģa un zarnu trakta traucējumiem, kas pārsvarā saistīti ar dažādām izmaiņām gremošanas fermentu koncentrācijā un novēršami ar mērķtiecīgām izmaiņām uzturā, dzīvesveidā, bet var vēstīt arī pat ļaundabīgiem procesiem,” stāsta daktere un piebilst, ka pārsvarā gadījumu vēdera uzpūšanās tomēr saistīta ar traucējumiem zarnu darbībā. Tādi gadās tāpēc, ka vietām zarna līkločos gaiss cauri plūst labi, bet, ja kāda zarnas daļa strādā slinkāk, tās līkumā iesprūst, un – vēders uzpūšas, jāpurkšķina. Bet tas ir pat labi, jo tādējādi vēders no uzkrātajām gāzēm atbrīvojas. Vispār kuņģa un zarnu traktā vidēji ir apmēram 900 cm³ zarnu gāzu. Daļēji tās uzsūcas zarnās, daļēji no organisma tiek izvadītas – dienā aptuveni 0,5–1,5 litri. Gāzu sastāvā ir skābeklis, slāpeklis, ūdeņradis, ogļskābā gāze, metāns un sērūdeņradis, galvenais specifiskās smakas piešķīrējs.
“Vēdera pūšanās ir aktuāla problēma visā pasaulē, tā ir saistīta ar pārtikas kvalitāti, mazkustīgu dzīvesveidu, medikamentu lietošanu utt. Arī sarežģīti risināma, jo tās cēloņi ir individuāli,” piebilst daktere Martinsone-Bērzkalne un norāda uz gadījumiem, kad vēdera uzpūšanos nedrīkst atstāt bez ievērības.
Neatstājiet bez ievērības, ja vēdera pūšanos šādas pazīmes
• Sāpes vēderā
• Asinis fēcēs
• Vemšana
• Svara zudums
• Dzelte acīs vai uz ādas
• Paaugstināta ķermeņa temperatūra
• Ilgstošs neizskaidrojams klepus
• Mazasinība
Izmeklējumi sākas ar sarunu
Tā kā katrs gadījums ir individuāls, nav universālas zāles, kas vēdera pūšanos nogrieztu kā ar nazi – jebkuram un uzreiz. Pirmais un svarīgākais ārsta darba instruments, lai noskaidrotu iespējamo pūšanās cēloni, ir atklāta saruna. Un izrādās, ka visbiežāk cēlonis ir pārtika, kas liek nozīmēt izmeklējumus uz laktozes un glutēna nepanesamību. Protams, jāveic arī asins analīzes, lai pārbaudītu un izslēgtu citas ar vēdera dobuma orgānu darbību saistītas iespējamas problēmas. Drošības labad vēlams veikt arī vēdera dobuma ultrasonogrāfija, pārbaudīt zarnu veselību jeb veikt kolonoskopiju, zarnu vēža skrīningu.
Produkti, kas veicina gāzu veidošanos
• Saldināti gāzētie dzērieni
• Mākslīgie saldinātāji
• Piens, piena produkti – ja cilvēkam ir laktozes nepanesamība
• Mieži, kvieši, rudzi un no tiem ražoti izstrādājumi – ja cilvēkam ir glutēna nepanesamība
• Alus
• Pupiņas, zirņi, jo tajos ir daudz olbaltumvielu, kuras gremošanas fermentiem grūtāk sadalīt
• Brokoļi, sparģeļi, Briseles kāposti
• Āboli, plūmes un citi augļi
• Parastie galviņkāposti, īpaši – skābēti
• Uztura bagātinātāji un sintētiskie vitamīni
“Ēšanas paradumu izvērtēšana vēdera pūšanās gadījumā savā ziņā kļūst par eksperimentu – cilvēkam pašam jāseko, jāpēta, cik daudz to veicinošā produkta viņš var apēst, lai vēders nepūstos, varbūt no kāda vispār jāatsakās. Ja atklājas, ka gāzu veidošanos veicina, piemēram, āboli, pupiņas vai kāposti, jāsamazina to patēriņš, bet pilnīgi atteikties no šiem vērtīgajiem produktiem tomēr nevajadzētu. Un noteikti vēlams samazināt ēdiena porcijas, jo pārēšanās veicina gāzu veidošanos. Jāpaseko arī, vai ar uzturu tiek uzņemts pietiekams šķiedrvielu daudzums, to trūkuma dēļ apēstais cauri gremošanas traktam pārvietojas lēni, tādējādi veicinot gāzu veidošanos,” uzsver daktere.
Kas vēl veicina vēdera pūšanos
Uzskata, ka vēdera pūšanās problēma ar gadiem samazinās, pāriet, bet gadās arī pretēji. Skaidrojums tam vienkāršs – novecošanas laikā organismam var pietrūkt jaudas izstrādāt visus gremošanas fermentus.
Sievietēm jārēķinās, ka vēdera pūšanās ietilpst premenstruālajā sindromā: viena šajā laikā kašķējas par katru sīkumu, otru nomoka galvassāpes, trešo – vēdera pūšanās.
Šīs nepatīkamās sajūtas cēlonis var būt arī organisma īpatnība saasināti reaģēt uz visniecīgāko kairinājumu jeb individuāla viscerālā hipersensivitāte, dažādi psiholoģiskie faktori: depresija, stress, trauksme. Samērā reti, bet vēdera pūšanos var izraisīt arī zarnu parazīti.
“Dažkārt, lai noskaidrotu vēdera pūšanās cēloni, gastroenterologam talkā jāaicina uztura speciālists, dietologs un reizēm pat psihologs, jo dažkārt tā tiešām ir multidisciplināra problēma,” skaidro interniste.
Kā sev palīdzēt?
Pirmā palīdzība ir bezrecepšu medikamenti, kas var samazināt gāzu veidošanos, atbrīvot to no zarnām, lai notiktu dabiskā purkšķināšana, – gremošanas fermenti, probiotikas, sorbenti.
Vietā atcerēties arī senču gudrības: lai vēders tik ļoti nepūstos pēc skābētu kāpostu ēšanas, tiem klāt lika ķimeņu sēklas, savukārt, ēdot pupiņas, zirņus, uzdzēra rūgušpienu, kefīru. Ja tas nelīdzēja vai vēders uzpūtās kaut kā cita dēļ, iedzēra oglīti, ķimeņu, fenheļa, diļļu sēklu vai piparmētru, baldriāna saknes tēju. Mūsdienās tām pievienojas arī ingvera tēja. Savukārt, gatavojot ēdienu, tam šajā nolūkā var pievienot kardamonu, rozmarīnu. “Vēdera pūšanās samazināšanai, novēršanai tautas medicīnas ieteikumi par sliktu nenāks. Ķimenes ir dabisks līdzeklis gāzu veidošanās samazināšanai, raudzētajos piena produktos gāzu veidošanos mazina tajos esošās pienskābās baktērijas – tās neitralizē vidi. Bet oglīte strādā kā absorbents. Un pēc maltītes nekādā gadījumā nevajadzētu nosnausties, bet doties vieglā pastaigā,” uzsver daktere un piebilst, ka gadījumos, kad pastiprināta gāzu veidošanās nav saistīta ar kādu slimību, var palīdzēt arī viegla vēdera masāža.