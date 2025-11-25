Nepatīk fermentēti produkti? Ir alternatīva mikrobioma stiprināšanai
Veselības eksperti arvien vairāk runā par labo baktēriju lomu zarnu mikrobioma līdzsvara uzturēšanā, un attiecīgi arvien pieaug interese par dabiski fermentētiem jeb dzīvajiem pārtikas produktiem, kas labvēlīgi ietekmē gremošanas sistēmu, imunitāti un vielmaiņu. Tie jau kļuvuši par katra veselīga dzīvesveida entuziasta must-have. Taču – ko darīt, ja man no fermentētiem produktiem pūšas vēders un ir nepatīkama sajūta mutē? Vai ir arī saudzīgāki veidi, kā rūpēties par zarnu mikrofloru, neciešot no diskomforta?
Fermentēšana, kas šobrīd pasaulē kļuvusi par īstu kulinārijas modes kliedzienu, patiesībā ir sena un dabiska metode, kā saglabāt pārtiku, vienlaikus padarot to vērtīgāku – šādi produkti ne tikai glabājas ilgāk, bet arī bagātina organismu ar labajām baktērijām, kas rūpējas par veselīgu gremošanu.
Fermentēšana ir bioloģisks process, kurā mikroorganismi sadala pārtikā esošās organiskās vielas, piemēram, ogļhidrātus – laktozi un citus cukurus. Procesa gaitā rodas pienskābās baktērijas, kas paildzina produkta derīguma termiņu. Tieši šīs iezīmes dēļ fermentēšana ir viena no senākajām pārtikas glabāšanas metodēm. Fermentēt var gandrīz jebkuru produktu – ne vien dārzeņus, bet arī augļus, sēnes, graudus, pākšaugus, riekstus, sēklas, pienu un tā produktus. Bet, protams, ne katrs produkts, kas tiek dēvēts par fermentētu, patiešām satur labās baktērijas. Lai tās iegūtu, produkts nedrīkst būt pasterizēts, pārtikai jābūt raudzētai dabiskā veidā – izmantojot dzīvus mikroorganismus, nevis etiķi vai citus konservantus.
Es nezināju, ka skābētos kāpostos var būt līdz pat 600 dažādu labvēlīgu baktēriju sugu! Šīs labās baktērijas palīdz zarnu traktam darboties harmoniski, un tieši no tā lielā mērā atkarīga arī visa organisma labsajūta. Bet, kā jau minēju, mans vēders pret skābētiem kāpostiem skaļi protestē un pat smaganas saka: “Nē, paldies!”
Ar jautājumu, kur dabūt labās baktērijas, lai stiprinātu imūnsistēmu un būtu vesela, devos pie ģimenes ārstes. Lūk, ko viņa man ieteica: lieliska alternatīva ir labās baktērijas, ko var uzņemt ar uztura bagātinātājiem.
Speciāliste pastāstīja, ka Pasaules Veselības organizācijas labās baktērijas definē kā dzīvus mikroorganismus, kas, uzņemti pietiekamā daudzumā, palīdz uzturēt veselību. Tās ražo pretmikrobu vielas vai vielmaiņas produktus, kas ierobežo citu mikroorganismu augšanu un veicina mikrobioma līdzsvaru. Piemēram, Lactobacillus ģints baktērijas palīdz uzturēt zarnu barjeras veselību, kas veicina imūnsistēmas līdzsvaru, samazina nevēlamu baktēriju iekļūšanu gļotādā un var palīdzēt novērst tādas problēmas kā kuņģa un zarnu trakta infekcijas, kairinātu zarnu sindromu un iekaisīgās zarnu slimības.
Ģimenes ārste piebilda, ka diemžēl nav īsti skaidrs, cik lielā daudzumā un bieži ir jāēd fermentēti dārzeņi, lai uzņemtu pietiekamu daudzumu labo baktēriju, jo, pat ja jogurts, kefīrs un citi produkti ir bagātīgi labo baktēriju avoti, pašu baktēriju skaits tajos ir mainīgs un zarnas sasniedz neliels skaits, jo baktērijas nav pasargātas no kuņģa skābes. Tāpēc ir vērts papildināt uzturu ar labajām baktērijām kapsulās.
Ģimenes ārste atsaucās uz dr. Sabri Abdelmasī, klīnikas Goodlife vadītāja, sertificēta un Latvijā praktizējoša gastroenterologa endoskopista teikto, ka labās baktērijas vajadzīgas gandrīz ikvienam cilvēkam neatkarīgi no vecuma un dzīvesveida, jo veselīgs zarnu mikrobioms atbild ne tikai par barības vielu sadalīšanu, bet arī par imunitātes un enerģijas veidošanu, vitamīnu sintezēšanu un nervu sistēmas darbības nodrošināšanu. Tāpēc harmonijai starp labajām un kaitīgajām baktērijām zarnu mikrobiomā ir izšķiroša nozīme cilvēka dzīves kvalitātē.
Taujāta, kuras labās baktērijas no plašā aptieku piedāvājuma izvēlēties, ģimenes ārste man ieteica Latvijas farmācijas zīmola LYL love your life® produktu LYLBIOTIC, kas šobrīd ir efektīvākais tirgū pieejamais produkts. To oficiāli atzinusi arī Latvijā vadošā profesionālā organizācija gremošanas veselības jomā – Gremošanas Slimību biedrība.
Ārste izskaidroja, kāpēc. Ir ļoti būtiski, cik daudz miljardu baktēriju un cik daudz dažādu baktēriju sugu ir iekļauts labo baktēriju kompleksa sastāvā. Jo vairāk, jo labāk – efektīvai iedarbībai dienā nepieciešams līdz 20 miljardiem baktēriju. LYLBIOTIC ir vienīgās labās baktērijas Latvijas tirgū, kas tikai vienā kapsulā (!) satur tik lielu baktēriju skaitu – 34 miljardi – un dažādību – 8 dažādu sugu baktērijas un unikālās Saccharomyces boulardii rauga šūnas.
Ne mazāk būtiski ir, lai tām būtu pievienotas prebiotikas, jo tās dod iespēju baktērijām iedzīvoties un augt zarnu traktā. LYLBIOTIC sastāvs, piemēram, ir bagātināts ar prebiotiku inulīnu, kas kalpo kā ēdiens labajām baktērijām tievajās un resnajās zarnās, palīdzot baktērijām augt un saglabāt veselīgu mikrobiomu.
Absolūti uzticoties ģimenes ārstei, devos uz aptieku. Tur jautāju pēc LYLBIOTIC. Farmaceite atzinīgi novērtēja manu izvēli un uzsvēra, ka ne visas baktērijas kapsulās ir aizsargātas no agresīvās kuņģa pH vides un tādējādi nenokļūst zarnās – īstajā vietā, kur tām ir jāaktivizējas. Bet LYLBIOTIC patentētais DRcaps® kapsulas apvalks garantē baktēriju kultūru dzīvotspēju un ļauj tām aktivizēties tikai pēc nokļūšanas zarnās.
Lai tava ikdiena būtu vieglāka un veselīgāka, atceries: labsajūta sākas zarnās. Mazās veselīgās izvēles var paveikt lielas lietas. Sāc šodien, un jau drīz sajutīsi, cik viegli ir dzīvot, kad zarnas ir laimīgas!
