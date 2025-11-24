Radiologs Kaspars Stepanovs: "Katrā pacientā var atrast kādu veidojumu"
Visi zina: lai novērstu ļaundabīgu saslimšanu, nepieciešams laicīgi veikt izmeklējumus. radiologs Kaspars Stepanovs stāsta, ka, veicot diagnostiku, ikvienam var kaut ko atrast, jautājums tikai – vai veidojums ir labdabīgs vai ļaundabīgs.
Runājot par savlaicīgu slimību diagnostiku un to, ka Latvijā joprojām viens no galvenajiem nāves cēloņiem ir vēzis, TV24 raidījumā “Ārsts atbild” Stepanovs uzsver, ka svarīgi būt atbildīgiem un vispirms veikt valsts apmaksātos skrīningus. Radiologs stāsta, ka katram pacientam, veicot diagnostiku, var kaut ko atrast.
“Pilnīgi katram – kaut ko labdabīgu, kas ir bez klīniskas nozīmes.” Pats galvenais, atrodot veidojumu, esot saprast, kāds tas ir: labdabīgs vai ļaundabīgs. Un to varot noteikt jau ar sonogrāfijas palīdzību. “Veidojumi atšķiras pēc izskata. Piemēram, labdabīga cista ir ar ļoti plānām sienām, tur nav nekādu izmaiņu, tā satur tikai šķidrumu. Bet, ja cista ir ar ļaundabīga veidojuma pazīmēm, tajā ir audi, kuri tiek apasiņoti, mēs varam to nomērīt, veikt elastogrāfiju. Labdabīgais veidojums bieži vien ir mīkstāks, ļaundabīgais – cietāks. Liekot kopā klīnisko ainu un pacienta anamnēzi, slimības vēsturi, mēs nonākam pie secinājuma,” izskaidro ārsts.