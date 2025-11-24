Nogurums nav norma. Četri pūtieni, kas maina pašsajūtu
Rudenī, kad gaismas kļūst arvien mazāk un gaisa temperatūra krītas, arī mans organisms arvien skaļāk signalizē par enerģijas trūkumu un vispārēju nespēku. Sākotnēji domāju, ka tas ir tikai nogurums no darba vai sezonālas pārmaiņas, taču ar laiku pievienojās arī galvassāpes, reiboņi un grūtības koncentrēties.
Lai noskaidrotu, kas ar mani īsti notiek, devos pie ģimenes ārstes. Zinot, ka jau divus gadus esmu veģetāriete, viņa mani nosūtīja uz asins analīzēm, un to rezultāti atklāja skarbu patiesību – man bija ļoti zems dzelzs un feritīna līmenis, kas liecināja par dzelzs deficīta anēmiju.
Speciāliste jau atkal man skaidroja, ka iemesli, kas var izraisīt dzelzs deficītu, ir dažādi, bet viens no galvenajiem ir nepietiekama dzelzs uzņemšana ar uzturu – neēdot regulāri dzīvnieku izcelsmes produktus, uzņemot vienveidīgu un dzelzi nesaturošu ēdienu, dzelzs deficīta risks ir daudz lielāks.
Ģimenes ārste man ieteica uzņemt dzelzi ar uztura bagātinātāju. Smagi nopūtos, atminoties savu līdzšinējo pieredzi – ierastie dzelzs uztura bagātinātāji, piemēram, dzelzs sulfāts un dzelzs fumarāts, man izraisīja blaknes: aizcietējumus, sliktu dūšu, vēdera uzpūšanos un pat melnus izkārnījumus. Esmu daudz par to lasījusi un jau zinu, ka šīs blaknes rodas tāpēc, ka dzelzs daļa, kas neuzsūcas, paliek zarnās, izraisot kairinājumu un oksidatīvo stresu.
Kad par savu nelāgo pieredzi atgādināju ģimenes ārstei, viņa man ieteica pamēģināt Latvijas farmācijas zīmola LYL love your life® produktu – unikālu dzelzs spreju F26 SPRAY® iron boost, uzsverot, ka tas ir pirmais un vienīgais dzelzs sprejs Latvijā ar klīniski pierādītu efektivitāti. Pētījumi apstiprina, ka šis produkts var palielināt feritīna līmeni vidēji par 80%. Viņa īpaši akcentēja, ka tas ir inovatīvs produkts – dzelzs, kas mikronizēta un mikrokapsulēta, nodrošina labāku uzsūkšanos, mazāku ietekmi uz kuņģa un zarnu traktu un retākas blaknes.
Izdzirdējusi šo nosaukumu, atminējos, ka nesen kādā žurnālā par to jau lasīju, – ka Latvijā ir veikts novērojums, kas apliecina F26 SPRAY® iron boost iedarbības spēju. To aprakstīja gastroenteroloģe, Latvijas Jauno gastroenterologu biedrības dibinātāja medicīnas doktore (MD, PhD) Dr. med. Vita Skuja. Viņa to iesaka arī saviem pacientiem.
Ņemot vērā manu līdzšinējo pieredzi ar dzelzs produktiem, šī publikācija bija mani patiesi ieinteresējusi, tāpēc es to atceros. Novērojumā anonīmi bija piedalījušies brīvprātīgie, kuri trīs mēnešu laikā (no pērnā novembra līdz šā gada februārim) uzņēma četrus F26 SPRAY® iron boost pūtienus dienā un pa vienai LYL premium C kapsulai dienā. Pirms un pēc novērojuma tika ņemtas asins analīzes un dalībnieki tika anketēti par sajūtām un blaknēm. Apkopotie novērojuma rezultāti bija pārsteidzoši – tie uzrādīja dzelzs līmeņa pieaugumu par vidēji 62,69 % un krasu feritīna līmeņa paaugstināšanos par vidēji 91,28%. Iztaujāti par subjektīvajām sajūtām, lielākā daļa novērojuma dalībnieku minēja enerģijas pieaugumu un vispārējās pašsajūtas uzlabojumu. Visi aptaujātie atzina, ka F26 SPRAY® iron boost bijusi pozitīva ietekme uz miegu, garastāvokli, koncentrēšanos, turklāt netika novērotas kuņģa un zarnu trakta blaknes.
Tad nu steidzos uz aptieku pēc šī spreja, lai pārbaudītu to arī uz savas ādas. Farmaceite man pastāstīja, ka F26 SPRAY® iron boost mikrokapsulēšanas tehnoloģija ļauj dzelzij uzsūkties pakāpeniski, nodrošinot augstāku efektivitāti un samazinot kuņģa un zarnu trakta kairinājumu. Viņa uzsvēra, ka tas padara šo produktu par piemērotu izvēli pacientiem, kam iepriekš lietotie dzelzs produkti radījuši blaknes vai bijuši slikti panesami. Tātad – tieši man! Tā arī priecīgi noteicu farmaceitei. Uz to viņa atbildēja, ka ne man vienai – F26 SPRAY® iron boost šobrīd esot ļoti pieprasīts.
Sākot lietot šo spreju, atzinīgi novērtēju garšu un tā lietošanas ērtumu. Atšķirībā no iepriekš lietotajiem dzelzs uztura bagātinātājiem, kas prasa stingru režīmu, šo var lietot jebkurā diennakts laikā un neatkarīgi no ēdienreizēm – tie ir četri pūtieni dienā! Turklāt sprejam patiešām ir patīkama garša. Nav metāliskas piegaršas, nav jāuzdzer ūdens, un nekrāso zobus!
Nu jau pāris nedēļas lietoju šo produktu un varu atzīt, ka tas patiesi nerada nekādas blaknes! Man tā ir nebijusi un patīkama pieredze, kas vienlaikus arī sola nodrošināt organismu ar nepieciešamo dzelzs daudzumu, atjaunojot enerģiju, spēku un možumu.
Ģimenes ārste gan uzsvēra, ka arī tad, kad asinsaina jau būs uzlabojusies, šo dzelzs produktu būs jāturpina lietot vismaz trīs mēnešus, lai nostiprinātu rezultātu un pilnībā atjaunotu līdzsvaru organismā.
Priecājos, ka mans ķermenis beidzot saņem to, kas tam tik ļoti bija nepieciešams, un es tiešām jūtu atšķirību. Šī pieredze man ļāvusi saprast, cik svarīgi ir ieklausīties sevī un neatstāt novārtā veselību, īpaši tad, ja dzīves temps ir straujš un rūpes par sevi mēdz palikt otrajā plānā.
Atrodiet brīdi, lai pārbaudītu savu dzelzs līmeni, un ļaujiet ķermenim sajust spēku, kas nāk ar līdzsvaru un veselību! Jo tikai tad, kad jūtamies labi, mēs patiesi varam izbaudīt skaisto, ko piedāvā arī šis tumšais gada laiks.
Materiāls paredzēts veselības aprūpes nozares speciālistiem.
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS. UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.