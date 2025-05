Ar sāpēm vēderā nevajag ciesties: Edgara stāsts par iekaisīgo zarnu slimību

Par laimi, nu jau gandrīz 10 gadus iekaisīgo zarnu slimību pacientiem nepieciešamie medikamenti ir valsts kompensējamo sarakstā, taču tik svarīgā kalprotektīna analīze, kas jānodod četrreiz gadā un kas parāda patieso stāvokli zarnās, gan ne. Edgars stāsta, ka visas citas analīzes, tostarp iekaisuma marķieri asinsanalīzēs var būt normas robežās, turpretī kalprotektīna analīze, kuru veic no izkārnījumiem paņemtā parauga, neļaus palaist garām, ja zarnās būs sācies aktīvs iekaisums. “Kalprotektīna analīze ir neinvazīva metode, kas palīdz objektīvi izvērtēt terapijas efektivitāti un zarnu stāvokli, tamdēļ iekaisīgu zarnu slimību pacientiem tā ir būtiska analīze, kas jāveic gana bieži – četrreiz gadā,” piebilst Edgars, uzsverot, ka arī to nepieciešams iekļaut valsts apmaksāto pakalpojumu sarakstā, jo “ne katrs var atļauties to veikt – analīze maksā virs 25 eiro, bet tā ir svarīga arī tad, ja slimība atrodas remisijā”.

Vīrietis norāda, ka ārstēšana ir gana nopietna un prasa pastāvīgu uzraudzību: “Runa nav tikai par medicīniskajām vizītēm. Ir jāpievērš uzmanība arī emocionālajai un sociālajai dzīvei, jo dzīve ar hronisku slimību var radīt izstumtības sajūtu.”