Pētījums atklāj 3 labākos vitamīnus ilgmūžībai
Ilgmūžība ir kļuvusi par īstu modes tendenci - īpaši sociālajos tīklos, kur dažādi eliksīri sola brīnumus. Lai gan daļa šo solījumu ir tikai mārketinga triki, zinātne tomēr apstiprina vairākus vienkāršus un efektīvus veidus, kā paildzināt dzīvi un saglabāt labu veselību.
Pirmkārt tie ir trīs svarīgi uzturvielu avoti: B12 vitamīns, D vitamīns un omega-3 taukskābes.
B12 vitamīns - smadzeņu un nervu sistēmas atbalsts
B12 ir nepieciešams nervu sistēmai, smadzeņu darbībai un asinsradei. Ar vecumu tā uzsūkšanās samazinās, īpaši veģetāriešiem un cilvēkiem, kas vecāki par 60 gadiem.
B12 deficīts izpaužas kā nogurums, atmiņas traucējumi un nervu sistēmas problēmas. Iespējama arī anēmija un auglības traucējumi. Pētījumi rāda, ka pietiekams B12 līmenis samazina demences un insulta risku, kā arī palīdz saglabāt kognitīvās funkcijas vecumdienās.
B12 ir atrodams lašos, aknās, piena produktos un ar vitamīniem bagātinātos graudaugos, raksta "Best Life".
D3 vitamīns - "saules" veselības atbalsts
D3 vitamīns stiprina imunitāti, kaulus, garastāvokli un sirds-asinsvadu sistēmu. Arī Latvijā tā deficīts ir ļoti izplatīts, īpaši ziemā. Par D vitamīna trūkumu liecina nogurums, muskuļu nespēks, noskaņojuma pasliktināšanās un trausli kauli.
Zinātniskie dati apliecina, ka pietiekams D vitamīna līmenis samazina sirds un ar novecošanu saistītu slimību risku un aizsargā šūnas no novecošanās.
D3 ir sastopams treknās zivīs, olu dzeltenumos un sēnēs.
Omega-3 taukskābes - veselīgie tauki smadzenēm un sirdij
Omega-3 (EPA un DHA) ir pazīstamas ar pretiekaisuma iedarbību un ieguvumiem smadzeņu un sirds veselībai. Tās palīdz samazināt asinsspiedienu un holesterīna līmeni, uzlabo atmiņu un palēnina novecošanos.
Omega-3 avoti: lasis, sardīnes, linsēklas, čia sēklas un valrieksti.
Jaunākie pētījumi liecina, ka omega-3 arī palīdz samazināt dažu vēža veidu risku un uztur smadzeņu struktūru, kas apmēram par 35% sastāv no omega-3 taukskābēm.
Pētījumā, kas publicēts žurnālā "Nature Aging", omega-3 uztura bagātinātāji palēnināja bioloģisko novecošanos par aptuveni 3 līdz 4 mēnešiem. Kombinācijā ar D vitamīnu un regulārām fiziskām aktivitātēm rezultāti bija vēl daudzsološāki.
Lai novecotu veselīgāk un enerģiskāk, nav jāseko visiem modes trendiem. Trīs vienkārši un zinātniski pamatoti soļi - uzturēt pietiekamu B12, D vitamīna un omega-3 līmeni - var sniegt ilgtermiņa ieguvumus.
Pirms uztura bagātinātāju lietošanas ir vēlams veikt asins analīzes un konsultēties ar ģimenes ārstu, lai izvairītos no pārdozēšanas vai mijiedarbības ar medikamentiem.