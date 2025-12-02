Cilmes šūnu banka - apdrošināšana nākotnei
Dzīvē ir mirkļi, kas liek apstāties un padomāt, cik trausla ir veselība un cik maz vajag, lai viss mainītos. Mēs visi vēlētos pasargāt savus bērnus un tuviniekus, ja vien tas būtu mūsu spēkos. Šodien tāda iespēja pastāv – cilmes šūnu saglabāšana, kas reiz šķita kā zinātniska fantastika, tagad ir kļuvusi par realitāti.SIA “Cilmes šūnu banka” ārste un ķirurģe INESE BOLMANE uzsver – tā nav biznesa lieta, bet apdrošināšana nākotnei, kas ļauj pasargāt sevi un savus bērnus, dodot iespēju veselībai arī tad, kad šķiet, ka visi risinājumi jau izmēģināti.
Viena banka – vesela sistēma palīdzībai
Latvijā darbojas vienīgā šāda veida cilmes šūnu banka, kas ne tikai nodrošina bioloģiskā materiāla paņemšanu un ilgtermiņa uzglabāšanu, bet arī palīdz pacientiem atrast ārstēšanās iespējas ārvalstīs – tajās klīnikās, kur attiecīgā terapija šobrīd ir pieejama. “Mēs esam daļa no 35 valstu tīkla un zinām, ko kura valsts dara un piedāvā,” skaidro Inese Bolmane. “Piemēram, bērnu neiroloģijā vislabākās iestrādes ir Polijā. No Latvijas uz mūsu sadarbības klīnikām ārvalstīs devušies desmit bērnu, no kuriem seši ārstējušies Polijā, četri un viens pieaugušais Slovākijā, un viņu ārstēšanās rezultāti ir devuši cerību daudziem citiem vecākiem. Šī pieredze pierāda – zinātne un starptautiska sadarbība var atvērt durvis arī tiem, kam šķiet, ka iespēju vairs nav.
Dzīvības resurss, kas pieejams tikai vienreiz dzīvē
Cilmes šūnas ir gan pieauguša cilvēka organismā, gan jaundzimušajiem, taču bērna piedzimšanas brīdī iegūtās šūnas ir visvērtīgākās. Tās iespējams iegūt tikai vienreiz mūžā – mirklī, kad tiek pārgriezta nabassaite. Tieši šajā nabassaites un placentas daļā, kas parasti tiek izmesta, slēpjas milzīgs bioloģisks potenciāls. No šī materiāla var iegūt trīs dažādus cilmes šūnu veidus – no nabassaites asinīm, no pašas nabassaites un no placentas. Tas ir resurss, ko citkārt izmestu, taču tas var kļūt par dāvanu nākotnei un kalpot visai ģimenei.
Kāds tieši materiāls būs piemērots, atkarīgs no diagnozes un cilvēka, kuram tas paredzēts. Paša bērna šūnas ir pilnībā saderīgas ar viņa organismu, bet ģimenes locekļiem – vecākiem, brāļiem vai māsām – asins šūnu saderība ir aptuveni 75 %. Savukārt audu materiālam saderība nav jāpārbauda, jo tas der visai ģimenei un to iespējams pavairot.
No ārstēšanas līdz atjaunošanai
Sākotnēji cilmes šūnu banka tika veidotas, lai palīdzētu ārstēt asins vēzi un citas smagas slimības. Mūsdienās to pielietojums ir krietni plašāks – cilmes šūnas spēj ne tikai glābt dzīvību, bet arī atjaunot funkcionalitāti. Tās palīdz muskuļu, skrimšļu, ādas un nervu šūnu reģenerācijā, un visbiežāk tās izmanto neiroloģijas jomā – bērnu cerebrālās triekas, autisma, traumu un autoimūnu saslimšanu gadījumos. Pieredze rāda, ka pēc terapijas bērni kļūst mierīgāki, labāk guļ, viņiem uzlabojas kustību koordinācija, dažos gadījumos pat pazūd epilepsijas un agresijas lēkmes. Pieaugušie pacienti stāsta par mazākām sāpēm un labāku pašsajūtu. Arī rehabilitācija un fizioterapija šajā procesā ir būtiska – tā palīdz organismam pilnvērtīgi izmantot šūnu potenciālu un nostiprināt atjaunošanās rezultātus.
Nabassaites asinis – dzīvības glābējas
Asins cilmes šūnas ir viens no lielākajiem medicīnas sasniegumiem pēdējos gadu desmitos. Tagad tās tiek izmantotas vairāk nekā astoņdesmit slimību ārstēšanā, un to efektivitāte ir zinātniski pierādīta. Šīs šūnas bieži kļūst par glābiņu asins vēža pacientiem, kuriem agrāk izdzīvošanas cerība bija minimāla.
Pirmā veiksmīgā nabassaites asiņu transplantācija notika Francijā 1988. gadā, bet drīz pēc tam šī metode tika ieviesta arī Polijā, kur izveidots Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) – mūsu bankas mātesuzņēmums. PBKM pašlaik ir lielākā cilmes šūnu banka Eiropā un trešā lielākā pasaulē. Tā glabā vairāk nekā miljonu bioloģisko paraugu un ir uzkrājusi plašu pieredzi šūnu sagatavošanā un piegādē klīnikām visā pasaulē.
Kopumā pasaulē cilmes šūnu transplantācijas veiktas vairāk nekā 85 tūkstošus reižu, un katra no tām nozīmē reālu dzīvības glābšanu. PBKM ietilpst FamiCord Group, kas apvieno 35 valstis un jau palīdzējusi vairāk nekā 4000 pacientu.
Tajā pašā laikā audu un placentas šūnu terapijas joprojām tiek pētītas, īpaši neiroloģijā un ortopēdijā, taču jau tagad tās sniedz daudzsološu rezultātu cilvēkiem ar sarežģītām saslimšanām.
Kad zinātne satiekas ar cilvēka ticību
Kaut arī atjaunojošā medicīna joprojām ir pētījumu stadijā, arvien vairāk ģimeņu tic šīs jomas nākotnei. Vecāki, kuri ir izgājuši cauri grūtiem brīžiem, kļūst par pierādījumu tam, ka cilmes šūnas strādā.
Sabiedrība mainās – cilvēki vairs nesamierinās ar bezcerību, viņi meklē iespējas un dara visu, lai palīdzētu saviem bērniem un tuviniekiem. Šodien mēs zinām, ka veselība ir trausla, un arī to, ka mūsu rokās ir instruments, kas spēj dot cerību.”
Cilvēku pieredzes stāsti
Mareka stāsts – desmit gadi ratiņkrēslā un ticība brīnumam
Pēc nelaimes gadījuma Mareks Budovs desmit gadus pārvietojas ratiņkrēslā. Kad piedzima dēliņš Miķelis, ģimene nolēma saglabāt viņa nabassaites cilmes šūnas. Pēc terapijas Mareks jau pēc pāris nedēļām izjuta uzlabojumus – sāpes rokās izzuda, ķermenis kļuva spēcīgāks, un atgriezās ticība. “Mans lielākais mērķis ir piecelties kājās,” viņš saka.
Dārta – meitene, kura pierāda, ka neiespējamais ir iespējams
Dārta piedzima ar bērnu cerebrālo trieku. Vecāki nolēma saglabāt jaunākās meitiņas cilmes šūnas, lai palīdzētu Dārtai. Pēc terapijas meitene sāka reaģēt, redzēt un dzirdēt. Tagad viņa apmeklē skolu ar asistenta palīdzību un dzīvo aktīvu, priecīgu dzīvi. “Cilmes šūnas mums ir palīdzējušas,” saka mamma.
Mazā Ance – no tumsas uz gaismu
Pēc vardarbības Ance zaudēja redzi un cieta no epilepsijas. Pateicoties ziedotāju atbalstam, viņai tika veiktas vairākas cilmes šūnu terapijas. Tagad Ance reaģē uz gaismu, viņai vairs nav lēkmju, meitene kļuvusi smaidīgāka. “Mēs redzam, kā viņa mainās, un tas ir mūsu lielākais prieks,” saka audžumāte Ivita.
Ieguldījums nākotnē
Latvijā cilmes šūnas pašlaik saglabā aptuveni pusotrs procents vecāku, kas ir līdzīgi kā citviet Eiropā. Ir valstis, kur šī prakse ir vairāk izplatīta, piemēram, Spānijā to dara 5–7 % ģimeņu. Tur cilmes šūnu saglabāšana jau kļuvusi par apzinātu dzīves standartu.
Arī Latvijā šī joma attīstās. Lai gan pagaidām vēl nav vietējās klīnikas terapijai, tiek sperti pirmie soļi šajā virzienā. Cilmes šūnas ir gudra izvēle – ieguldījums ģimenes nākotnē, kas dod drošību un cerību.
Apdrošināšana dzīvei
Cilmes šūnu banka nav tikai laboratorija vai medicīnas projekts – tā ir cerības vieta, kur zinātne satiekas ar cilvēka ticību un mīlestību. Šīs šūnas nevar nopirkt vai aizvietot – tās ir vienreizējas. Saglabājot tās, mēs sargājam savu nākotni. Tā ir apdrošināšana dzīvībai – dāvana sev, saviem bērniem un tiem, kas nāks pēc mums.