Kas notiek, ja bērnu slimnīcā pēkšņi kļūst slikti vecākam? Daudzi par to nemaz nezina
Vecākiem, kas pavada bērnus Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS), dažkārt pašiem var rasties pēkšņas veselības problēmas — stress, bezmiegs, izsīkums un jau esošas saslimšanas var saasināties jebkurā brīdī. BKUS skaidro, kā rīkoties šādās situācijās un kādu palīdzību pieaugušie var saņemt slimnīcā.
Ātrākā palīdzība — uz vietas
BKUS ārstniecības direktore Ineta Grantiņa norāda, ka slimnīca pieaugušajiem, kas uzturas kopā ar bērnu, sniedz gan neatliekamo, gan pirmo palīdzību. Ja situācija ir dzīvību apdraudoša, slimnīcā tiek aktivizēts “Zilais kods” — iekšējā trauksmes sistēma, kas nozīmē, ka mediķu komanda nekavējoties dodas uz notikuma vietu, lai uzsāktu reanimācijas vai citus glābšanas pasākumus.
Ja stāvoklis nav kritisks
Gadījumos, kad vecākam paliek slikti, bet nav tūlītēja dzīvības apdraudējuma, tiek piesaistīti slimnīcas medicīnas darbinieki, kas izvērtē situāciju. Ja tā atbilst NMPD izsaukšanas kritērijiem, izsaukumu veic slimnīcas personāls.
Svarīgi zināt — BKUS ārsti (izņemot intensīvās terapijas speciālistus un atsevišķus citus ārstus) neveic pilngadīgo ārstēšanu akūtos gadījumos, tāpēc pēc neatliekamās palīdzības sniegšanas pieaugušais parasti tiek tālāk nogādāts citā slimnīcā.
NMPD: vienmēr vispirms jāgriežas pie tuvākajiem mediķiem
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests uzsver, ka, ja pieaugušais slimnīcā kopā ar bērnu jūtas slikti, pirmais solis ir nekavējoties vērsties pie slimnīcas personāla, jo viņi var reaģēt visātrāk. Ja nepieciešams, slimnīcas mediķi izsauc NMPD, kas nogādā pacientu viņam piemērotākajā ārstniecības iestādē.
Ko praktiķi iesaka vecākiem?
-
Ja jūtat pēkšņu nespēku, reiboni, sāpes krūtīs vai jebkādas citas satraucošas pazīmes — nekavējoties ziņojiet dežūrpersonālam.
-
Nevilcinieties — pat ja pašam šķiet, ka “pāries”, medicīniskā izvērtēšana ir svarīga.
-
Dzīvību apdraudošās situācijās palīdzība tiek sniegta uzreiz, uz vietas.
Tātad, vecāks, kas uzturas slimnīcā kopā ar savu bērnu, nav atstāts bez palīdzības — BKUS medicīnas personāls ir gatavs reaģēt ikvienā situācijā, bet smagākos gadījumos tiek iesaistīts NMPD.