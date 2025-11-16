Piektdaļa Latvijas iedzīvotāju pārliecināti par paaugstinātu vēža saslimšanas risku, bet vēl vairāk ļaužu neko nedara, liecina aptauja
Katrs piektais Latvijas iedzīvotājs uzskata, ka viņam ir paaugstināts risks saslimt ar vēzi, tomēr gandrīz trešdaļa atzīst, ka viņi neko īpaši nedara, lai šo risku mazinātu, noskaidrots "Compensa Life" Latvijas filiāles un uzņēmuma "Solid Data" veiktajā aptaujā par sabiedrības izpratni un rīcību vēža profilakses jomā.
Kā aģentūru LETA informēja aptaujas veicēju pārstāve Dace Plato, aptaujā noskaidrots, ka sievietes Latvijā biežāk nekā vīrieši uzskata, ka viņu risks saslimt ar vēzi ir paaugstināts - to apstiprinājušas 23% sieviešu un 17% vīriešu. Tajā pašā laikā vīrieši biežāk nekā sievietes - 30% gadījumu - atzīst, ka neko īpaši nedara, lai šo risku mazinātu. Sievietes to atzīst nedaudz retāk - 22% gadījumu.
Arī attieksme pret profilaktiskām pārbaudēm būtiski atšķiras - regulāras pārbaudes veic 39% sieviešu un 28% vīriešu, noskaidrots aptaujā.
Savukārt jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem risku saslimt ar vēzi vērtē zemāk - šajā vecuma grupā 12% uzskata, ka risks ir paaugstināts, un mazāk nekā ceturtā daļa regulāri veic profilaktiskas pārbaudes. Turpretī vecākā paaudze no 60 līdz 74 gadu vecumam ir piesardzīgāka - vairāk nekā puse jeb 53% šīs vecuma grupas iedzīvotāju atzīst, ka regulāri pārbauda veselību un ievēro ārstu ieteikumus.
Lai mazinātu saslimšanas risku, iedzīvotāji visbiežāk izvēlas atteikties no smēķēšanas vai nesmēķēt vispār - to norādījuši 38% aptaujāto. Trešdaļa jeb 35% respondentu cenšas ēst veselīgi, un 34% regulāri veic pārbaudes. Vienlaikus 33% respondentu pievērš uzmanību emocionālajai veselībai un stresa mazināšanai. Tomēr tikai 28% regulāri nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, bet vairāk nekā ceturtdaļa - 26% - atklāti atzīst, ka šobrīd neko nedara, lai mazinātu vēža risku.
Aptauju šī gada pavasarī veica socioloģisko pētījumu firma "Solid Data". Tajā aptaujāti 1009 iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem.