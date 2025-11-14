Kā atgūt enerģiju un justies labi arī vēlajā rudenī?
Tumšais un drēgnais laiks liek sajust enerģijas trūkumu? Valsts svētku mēnesi vēlaties aizvadīt ar enerģijas lādiņu un prieku? BENU Aptiekas farmaceite Alise Galeja atgādina – arī mazi ikdienas soļi savas veselības labā palīdz sasniegt rezultātu, justies enerģiskāk un možāk, kā arī stiprināt veselību.
“Veselība ir mūsu spēks,” saka BENU Aptiekas farmaceite Alise Galeja. “Ja mēs jūtamies labi gan fiziski, gan emocionāli – tas mūs iedvesmo realizēt ieceres un paveikt nepieciešamos darbus. Mūsu veselība ir kā, piemēram, auga saknes – ja tās ir veselas, dzīvīgas, augs var augt, zaļot un ziedēt. Ja saknes tiek bojātas, augs sāk novīt. Tieši tāpat ir ar mūsu veselību. Tiklīdz mēs par to nerūpējamies – lai arī sekas nav nebūt tūlītēji redzamas, taču ar laiku mēs sākam izjust diskomfortu, dažādas sūdzības un veselības problēmas.”
Lai šajā tumšajā rudens sezonā mēs nezaudētu enerģiju, mundrumu un spēku, var palīdzēt veselīga dzīvesveida pamata soļu ievērošana. Ir jāizvērtē savs ikdienas ritms un jāpajautā sev:
- Vai ikdienā pietiekami izguļos un vai miegs ir kvalitatīvs? Pievērsiet uzmanību, ka miega režīmam ir jābūt konstantam, arī brīvdienās.
- Vai manā uzturā ir viss organismam nepieciešamais? Sabalansēts uzturs ir svarīgs ik dienas – uzņemiet vairāk pilngraudu produktu, dārzeņu, produktu, kas bagāti ar B vitamīniem, dzelzi un omega-3 taukskābēm. Tāpat jāatceras, ka jāuzņem pietiekoši daudz šķidruma. Vēsākos un tumšākos vakaros īpaši labi tam var noderēt arī vieglas zāļu tējas.
- Vai es pietiekami kustos un uzturos svaigā gaisā? Slodzei piemērotas fiziskās aktivitātes sniedz enerģiju un spēj uzlabot garastāvokli. Tāpēc atcerieties nodrošināt nelielas fiziskas aktivitātes, ideālā gadījumā tieši ārā – kur ir svaigs, vēss gaiss.
- Vai man ir pietiekams D vitamīna līmenis? Nedrīkst aizmirst par vitamīnu, mikroelementu, piemēram, D vitamīna, papildu uzņemšanu, balstoties uz asins analīzēm. Rudenī organismam var trūkt arī citu mikroelementu, piemēram, magnija, kas arī palīdz atgūt spēkus un enerģiju.
Kas vēl svarīgs enerģijai un možumam?
Enerģijas trūkums var būt saistīts ar kādu vitamīnu vai minerālvielu nepietiekamu uzņemšanu. Pievērsiet izmanību, vai jūsu ēdienkarte ir labi sabalansēta un tajā netrūkst vitamīnu un minerālvielu. Saistībā ar enerģiju īpašu uzmanību var pievērst:
D vitamīnam – tas palīdz stiprināt imunitāti, nepieciešams kaulu, zobu un muskuļu veselībai. D vitamīna trūkums var izraisīt nogurumu un sliktāku emocionālo stāvokli.
Magnijam – tas mazina muskuļu sasprindzinājumu. Magnija uztura bagātinātāji atkarībā no tajos esošās magnija sāls formas var sniegt organismam papildu enerģiju, mazināt emocionālo spriedzi un uzlabot miegu.
Selēnam – tas ir spēcīgs antioksidants, kas palīdz spēcināt imunitāti un veicina normālu vairogdziedzera darbību. Tāpat selēns palīdz uzturēt matu un nagu veselību. Savukārt, ja ir selēna deficīts, var novērot nogurumu un muskuļu vājumu.
Cinkam – tas ir svarīgs mikroelements-antioksidants, kas palīdz stiprināt imunitāti un ir nepieciešams vairākos simtos enzimātisku reakciju mūsu organismā. Tas ir iesaistīts šūnu dalīšanās procesos un DNS sintēzē. Tas var palīdzēt uzlabot brūču dzīšanu un reproduktīvo veselību.
Dzelzij – tā nepieciešama sarkano asinsķermenīšu jeb eritrocītu un hemoglobīna, kas nodrošina skābekļa transportu uz audiem, ražošanā. Dzelzs ir svarīgs mikroelements arī muskuļaudu darbībai, kā arī normālai organisma augšanai un attīstībai. Īpaši svarīgs grūtniecības laikā.
Omega-3 – šīm taukskābēm ir būtiska nozīme smadzeņu, acu un nervu sistēmas darbībā. Omega-3 ir arī kardioprotektīva darbība – mazina triglicerīdu līmeni un paaugstina augsta blīvuma (labā) holesterīna līmeni asinīs. Omega-3 ir ļoti svarīgas arī grūtniecības laikā, kā arī nepieciešama kaulu, locītavu un ādas veselībai.
Vienlaikus jāatceras – ja nespēks un enerģijas trūkums ir ilgstošs un pašsajūta neuzlabojas, ir jākonsultējas ar ārstu, lai veiktu nepieciešamos izmeklējumus un noskaidrotu tā iemeslus.
Novēlam gaišus, ģimeniskus un prieka pilnus šos svētkus! Rūpēsimies par savu veselību, jo veselība ir mūsu spēks!
Atcerieties! Uztura bagātinātāji neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!