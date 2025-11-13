Līdz ar valsts apmaksāta pakalpojuma ieviešanu Austrumu slimnīcā sagaida pacientu pieaugumu
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Uroloģijas un onkoloģiskās uroloģijas klīnikā līdz 2025. gada beigām prognozē trīskāršotu pacientu skaita pieaugumu, kuriem tiek veikta priekšdziedzera fokālā terapija ar augstas intensitātes ultraskaņu, pateicoties šīs inovatīvās un valsts apmaksātās ārstēšanas metodes pieejamībai. Šī pacientam saudzīgā metode ne tikai uzlabo dzīves kvalitāti, bet arī stiprina veselības aprūpes sistēmas ilgtspēju Latvijā.
Speciālistu prognozes liecina, ka Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (Austrumu slimnīca) Uroloģijas un onkoloģiskās uroloģijas klīnikā līdz 2025. gada beigām var pat trīskāršoties pacientu skaits, kuru ārstēšanā pielietota priekšdziedzera ablācija ar augstas intensitātes ultraskaņu (AIFU) jeb priekšdziedzera fokālā terapija. Tā ir pacientam saudzīga un dzīves kvalitāti saglabājoša ārstēšanas metode. Ar fokālo terapiju ārstēto pacientu skaita pieaugums ir skaidrojams ar faktu, ka no 2025. gada 1. janvāra šī personalizētā un inovatīvā ārstēšanas metode ir valsts apmaksāta.
Valsts apmaksāta fokālā terapija uzlabo pacientu dzīves kvalitāti, stiprina Austrumu slimnīcas profesionālo kapacitāti un rada ilgtspējīgākus veselības aprūpes resursu ieguvumus valstij.
Ik gadu Latvijā un visā pasaulē novembris tiek atzīmēts kā Vīriešu veselības mēnesis, kad Austrumu slimnīcas speciālisti aicina vīriešus pievērst pastiprinātu uzmanību savas veselības jautājumiem un pārbaudēm. Priekšdziedzera vēzis ir viens no visbiežāk sastopamajiem vēža veidiem vīriešiem. Latvijā tas ieņem vienu no vadošajām vietām vīriešu populācijas ļaundabīgo slimību vidū. Priekšdziedzera vēzis var attīstīties pilnīgi jebkuram vīrietim, kas vecāks par 45–50 gadiem. Lai gan joprojām liela daļa slimības gadījumu tiek diagnosticēti trešajā vai ceturtajā stadijā, pēdējos gados vērojams arī agrīnā stadijā diagnosticēto vēža gadījumu skaita pieaugums.
Austrumu slimnīcā tiek ārstēti aptuveni 70% no 1800 pacientiem, kuriem Latvijā pirmreizēji tiek diagnosticēts priekšdziedzera vēzis. Pacienti nonāk Uroloģijas un onkoloģiskās uroloģijas klīnikā gan zaļā koridora ietvaros, gan arī akūtā veselības pasliktināšanās brīdī no Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas (NMPUK). Austrumu slimnīcas NMPUK ir vienīgā vieta Latvijā, kur ārsta urologa konsultācija ir pieejama visu diennakti septiņas dienas nedēļā, vēršoties pēc palīdzības akūtā veselības stāvoklī.
Austrumu slimnīcas Uroloģijas un onkoloģiskās uroloģijas klīnikas urologi patlaban ir vienīgie Baltijā, kas nodrošina pacientiem fokālo terapiju ar augstas intensitātes fokusētu ultraskaņu kā vienu no efektīvākajām priekšdziedzera vēža ārstēšanas metodēm. No 2025. gada janvāra fokālā terapija ir iekļauta valsts apmaksāto pakalpojumu klāstā arī pirmreizēji diagnosticētiem pacientiem ar lokalizētu priekšdziedzera vēzi. Pacientu skaits, kuru ārstēšanā izmantota fokālā terapija, 2025. gada turpināja augt – atbilstoši speciālistu prognozēm salīdzinājumā ar 2024. gadu, kad šīs terapijas izmaksas bija jāsedz pašiem pacientiem, paredzams, ka līdz 2025. gada beigām šādu pacientu skaits varētu pat trīskāršoties.
2024. gada laikā Uroloģijas un onkoloģiskās uroloģijas klīnikā pacientiem tika veiktas 200 radikālas prostatektomijas un tikai 20 gadījumos tika pielietota fokālā terapija. Savukārt 2025. gadā ar šo metodi varētu tikt ārstēti jau vairāk nekā 60 pacienti.
**“**Fakts, ka kopš valsts apmaksātā pakalpojuma ieviešanas priekšdziedzera fokālo terapiju saņēmušo pacientu skaits ir trīskāršojies, apliecina, ka ejam pareizajā virzienā. Tas nozīmē, ka arvien vairāk vīriešu var saņemt savlaicīgu, iedarbīgu un dzīves kvalitāti saudzējošu ārstēšanu, kas nodrošina efektīvāko atbrīvošanos no audzēja šūnām. Pacientu skaita pieaugums ir signāls, ka vīrieši uzticas modernai un profesionālai medicīnai, un tas tiešā veidā sasaucas ar Vīriešu veselības mēneša būtību – atklāt, runāt, rīkoties un nodrošināt mūsdienīgu palīdzību brīdī, kad tā nepieciešama. Tas mums kā ārstiem sniedz patiesu gandarījumu un motivāciju turpināt mācīties, pilnveidoties un attīstīt arvien plašāku pakalpojumu klāstu vīriešu veselības labā,” uzsver Austrumu slimnīcas Uroloģijas un onkoloģiskās uroloģijas klīnikas vadītājs profesors Vilnis Lietuvietis.
Fokālā terapija ir mūsdienīga ārstēšanas pieeja, kuras būtība ir ārstēt tikai vēža skarto zonu priekšdziedzerī, saglabājot apkārtējās veselo audu struktūras. Pacientam tiek saglabātas ar dzīmumdzīvi un urīnizvadi saistītās ķermeņa funkcijas, vienlaikus nodrošinot mērķtiecīgu un rezultatīvu izārstēšanu. “Ārstējam tikai to, kas patiesi jāārstē, un saudzējam to, kas jāsaudzē. Ja dziedzeris ir 60 mililitri, bet vēzis aizņem mazāk nekā vienu mililitru, vairs netiek veikta orgānu izņemšana ar augstu risku ķirurģijas iesaisti. Tāda ir mūsdienu pieeja, ārstējot pacientus mūsu klīnikā,” skaidro Austrumu slimnīcas Uroloģijas un onkoloģiskās uroloģijas klīnikas urologs Juris Jansons.
Kā liecina Austrumu slimnīcas vadošo urologu pieredze un zinātnisko pētījumu dati, fokālā terapija ir klīniski efektīva un ekonomiski pamatota, īpaši salīdzinot ar tradicionālo radikālo ārstēšanu. Pirmkārt, pati procedūra ir ievērojami īsāka — dziedzera ablācija ar augstas intensitātes fokusētu ultraskaņu lielākoties ilgst aptuveni pusi no tradicionālās operācijas laika, un to bieži veic viens ārsts. Savukārt radikāla prostatektomija ir laikietilpīga, tehniski sarežģīta operācija, kur vienlaikus strādā vismaz divi ķirurgi.
Otrkārt, pēc fokālās terapijas pacientu visbiežāk izraksta tajā pašā dienā – ārstēšana notiek dienas stacionārā, un bieži nav nepieciešama papildu medikamentoza terapija. Atveseļošanās ir ātra – jau pēc dažām dienām iespējams atgriezties darbā, kamēr pēc radikālas operācijas atlabšanai var būt nepieciešamas vairākas dienas, bet, lai atgrieztos darbā, – pat vairākas nedēļas. Tas būtiski samazina slogu gan pacientam, gan veselības aprūpes sistēmai.
Fokālā terapija ir izcila alternatīva pacientu grupai, kuriem ir nelieli zemas vai vidējas agresivitātes audzēji. Tāpat priekšdziedzera ablācija ir piemērota un iedarbīga pacientiem, kuriem pēc staru terapijas slimība atgriežas. Staru terapiju atkārtoti var veikt tikai izņēmuma gadījumos, bet ķirurģiska ārstēšana paredz ļoti augstu komplikāciju risku. Turklāt onkoloģijā vienmēr pastāv iespēja, ka slimība var atgriezties. Fokālā terapija paredz iespēju atkārtot ārstēšanu — gan veicot atkārtotu ablāciju, gan operāciju vai staru terapiju.
Austrumu slimnīcā fokālo terapiju pielieto tikai tiem pacientiem, kuru piemērotību izvērtē multidisciplinārs konsīlijs, un terapija sākas ar precīzu diagnostiku. Austrumu slimnīcā pieejama trīs teslu (3T) magnētiskās rezonanses iekārta ar augstu izšķirtspēju, kas attiecīgi sniedz vai nesniedz pamatotas aizdomas par vēža esamību, lokalizāciju un izmēru, kuru pēc tam apstiprina ar biopsiju. Magnētiskās rezonanses izmeklējumu Eiropas urologu asociācijas vadlīnijas paredz veikt pirms priekšdziedzera biopsijas. Šāds algoritms tiek izmantots arī pacientiem, kas ārstējas Uroloģijas un onkoloģiskās uroloģijas klīnikā. Pētījumi un ārstu novērojumi apliecina, ka šāda pieeja ļauj aptuveni pusei pacientu izvairīties no nevajadzīgas biopsijas.
Fokālās terapijas ieguvumus pacientam apliecina vairāki nozīmīgi starptautiski pētījumi. Viens no svarīgākajiem pavērsieniem ir FARP (Focal Ablation versus Radical Prostatectomy) — pirmais prospektīvais, randomizētais un kontrolētais pētījums, kur salīdzināta fokālā terapija ar AIFU un radikāla prostatektomija pacientiem ar lokalizētu priekšdziedzera vēzi. Tas publicēts 2024. gadā žurnālā “European Urology”.
Austrumu slimnīcas urologi aktīvi piedalās starptautiskajā JUPITER projektā, kas apvieno Eiropas vadošos centrus fokālās terapijas datu vākšanā un analīzē. Dalība reģistrā ļauj Latvijai iesaistīties mūsdienīgas, saudzējošas prostatas vēža ārstēšanas kvalitātes novērtēšanā un salīdzināšanā ar citām klīnikām. Šī iesaiste stiprina mūsu speciālistu lomu Eiropas profesionālajā telpā un palīdz attīstīt personalizētu ārstēšanas pieeju arī vietējā praksē.
Pasaules Veselības organizācijas prognozes liecina, ka līdz 2050. gadam vīriešu skaits vecumā virs 60 gadiem dubultosies. Tas nozīmē arvien pieaugošu priekšdziedzera vēža gadījumu skaitu un vēl lielāku slodzi veselības aprūpes sistēmai — jo īpaši onkoloģijā, kur vecums ir viens no būtiskākajiem riska faktoriem. Tādēļ Austrumu slimnīcas Uroloģijas un onkoloģiskās uroloģijas klīnikas urologi un aprūpes personāls turpina profesionālo pilnveidi. Savukārt investīcijas precīzā, mērķtiecīgā un saudzējošā ārstēšanā, ļaus nodrošināt uroloģiskā profila pacientiem tādas pašas ārstēšanas iespējas kā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.