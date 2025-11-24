Katrs no šiem miega paradumiem var ievērojami paātrināt smadzeņu novecošanos
Runājot par smadzeņu novecošanos. Ir zināms, ka slikts miegs var padarīt mūs miegainus, dusmīgus un nespējīgus koncentrēties, kas savukārt ietekmē mūsu spriest spēju un produktivitāti.
Izrādās, ka nemiers, ko veicina daži sliktie ieradumi, var paātrināt smadzeņu novecošanos par vairākiem mēnešiem, liecina jaunākie pētījumi. Izpētot vairāk nekā 27 000 vidēja un vecāka gadagājuma cilvēku smadzeņu skenējumus un miega paradumus, Zviedrijas un Ķīnas pētnieki secināja, ka cilvēkiem ar sliktākiem miega paradumiem smadzenes vidēji izskatījās par gadu vecākas nekā viņu hronoloģiskais vecums.
Lai noskaidrotu, kas paātrina smadzeņu novecošanos, pētnieki izpētīja piecus būtiskus miega aspektus. Slikta miega pazīmes bija: nakts putna dzīvesveids, bezmiegs, krākšana, mazāk nekā septiņas stundas miega naktī un pārmērīga miegainība dienas laikā.
Katram ieradumam, ko dalībnieks praktizēja, no miega veselības punktu skaita tika atņemts viens punkts, vēsta "New York Post".
Tikai 41% dalībnieku miegs bija veselīgs, kas atbilda četriem vai pieciem piecu punktu skalā. Vairāk nekā puse dalībnieku saņēma tikai divus vai trīs punktus par labu miegu. Par katru atņemto punktu atšķirība starp smadzeņu bioloģisko vecumu un cilvēka hronoloģisko vecumu palielinājās par pusgadu.
Divi miega ieradumi, kuri visvairāk ietekmē smadzeņu vecumu? Nakts putna dzīvesveids un krākšana.
Pētījuma rezultāti, kas publicēti žurnālā "eBioMedicine", liecina, ka cilvēkiem ar sliktiem vai vidējiem miega paradumiem biežāk ir lielāks vecums, viņi ir vīrieši, aptaukojušies, dzīvo nabadzībā un cieš no slimībām, kas paaugstina sirdslēkmes vai insulta risku.
Liela atšķirība starp smadzeņu vecumu un faktisko vecumu - kad smadzenes izskatās vecākas nekā pats cilvēks - var būt agrīna brīdinājuma zīme par sliktu smadzeņu veselību un būtiski palielināt demences un līdzīgu saslimšanu risku.
Par vaininieku var būt iekaisums. Miega trūkums var izraisīt iekaisuma reakcijas, kas sākotnēji paredzētas, lai aizsargātu organismu no slimībām un traumām. Šis iekaisums var saglabāties un novest pie kognitīvām bojājumiem un pasliktināties, tostarp veicināt Alcheimera slimības attīstību.
Lai gan smadzenes noveco reizē ar vecumu, pētnieki secināja, ka tieši miega paradumi pasliktina smadzeņu veselību. Nevienam no dalībniekiem, kuri tika novēroti aptuveni deviņus gadus, pētījuma sākumā nebija demences, insulta vai citu neiroloģisku saslimšanu pazīmju.