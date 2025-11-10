Vai migrēnu var izārstēt? Skaidro neiroloģe
Migrēnas izraisītas sāpes parasti ir intensīvākas un traucējošākas nekā parastas galvassāpes, nereti atņemot cilvēkam spējas veikt ikdienas pienākumus. Daudzi lēkmju laikā spēj tikai nekustīgi gulēt, vislabāk tumsā un klusumā, līdz sāpes rimstas vai vismaz manāmi samazinās. Par laimi, ir vairāki risinājumi gan sāpju mazināšanai, gan to biežuma un smaguma pakāpes kontrolei. Kā to diagnosticēt un ārstēt, žurnāla "100 Labi Padomi" jaunākajā numurā stāsta Kūrorta rehabilitācijas centra Jaunķemeri galvassāpju kabineta neiroloģe Anita Balcerbula.
Lielākā daļa cilvēku migrēnu atpazīst, bet ne visi. Slimībai ir četras stadijas, kas seko cita citai, tomēr ne vienmēr tās visas jāpiedzīvo.
1. Prodroma izpaužas ar miegainību, žāvāšanos, nogurumu, savilktiem muskuļiem vai sāpēm sprandā, aizkaitināmību. Tā sākas pāris dienu pirms sāpēm.
2. Aura ir dažādi neiroloģiski simptomi, kas parādās pirms galvassāpēm, dažreiz var būt arī sāpju laikā. Parasti aura ir vizuāla – visbiežāk acu priekšā ir puteklīši, pleķi, dažreiz miglojas redze, ļoti reti redze pazūd pavisam. Aura var izpausties arī ar jušanas traucējumiem – kņudināšanu rokā vai kājā. Var būt runas traucējumi, kad ir grūti izteikties un cilvēks jauc vārdus, bet dažiem aura izpaužas ar kustību traucējumiem, kad uz īsu brīdi ķermeņa viena puse ir nekustīga. No auras cieš trešā daļa migrēnas pacientu, tā ilgst 5–60 minūtes. Dažkārt sāpes aurai nemaz neseko. Pēc tās nav nekādu paliekošu neiroloģisku simptomu. Ja aura ar runas, jušanas vai kustību traucējumiem izpaužas pirmo reizi, ieteicams izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību, lai pārliecinātos, vai tas nav insults.
3. Galvassāpes migrēnas gadījumā parasti ir vienā pusē, lai gan var sāpēt arī visa galva. Sāpes ir vidēji stipras līdz stipras un pulsējošas, var būt slikta dūša, šķebināšana un vemšana, arī nepatika pret skaņu, gaismu, smakām un pat smaržām, kas citkārt patīk. Pat neliela fiziska slodze izraisa diskomfortu. Tas gan nenozīmē, ka migrēnas laikā nevar strādāt. Ja sāpes nav stipras, tas ir iespējams, bet strādāt ir grūtāk. Tomēr dažiem ir tik slikti, ka sāpju laikā cilvēks tikai guļ. Galvassāpes var ilgt 4–72 stundas, dažkārt arī ilgāk.
4. Postdroma iestājas pēc sāpēm un izpaužas ar miegainību, nogurumu, izsīkumu. Tā turpinās 1–2 dienas.
Raksta turpinājumu, kurā tiek stāstīts par to, kas ir biežākie migrēnas izraisītāji, kā mazināt sāpes un migrēnu ir iespējams izārstēt, lasi žurnāla “100 labi padomi” jaunajā numurā, kas no 4. novembra pieejams labākajās preses tirdzniecības vietās un Zurnali.lv.