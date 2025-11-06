Neiroloģijas klīnikas vadītāja: pacientiem ar Pārkinsona slimību Latvijā ārstniecības pieejamība ir ļoti zemā līmenī
Latvijā pacientiem ar Pārkinsona slimību ārstniecības pieejamība ir ļoti zemā līmenī, skaidro Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Neiroloģijas klīnikas vadītāja Evija Miglāne. Pēc viņas teiktā, Latvija atpaliek pat no kaimiņiem - Lietuvas un Igaunijas.
Intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" Miglāne atzina, ka viņasprāt, kopumā ārstniecībā neiroloģijas jomā Latvija neatpaliek no pārējām Eiropas valstīm, bet cits jautājums ir par pakalpojumu pieejamību, piemēram, kustību traucējumu slimību jomā.
Miglāne sacīja, ka neiroloģijas nozare neierindojas starp tām, kurām būtu novirzīts lielākais finansējums.
Pēc viņas teiktā, ir sagaidāmas diskusijas ar Nacionālo veselības dienestu un Veselības ministriju par ārstniecības pieejamību.
Pārkinsona slimība ir hroniska un lēni progresējoša saslimšana, kas skar centrālo nervu sistēmu, radot kustību un runas traucējumus, skaidrots Stradiņa slimnīcas mājaslapā. Slimniekam veidojas trīce, lēnīgums, grūtības veikt smalkās kustības, ar laiku arī grūtības pārvietoties. Slimības simptomu progresijas gadījumā slimniekam būtiski samazinās dzīves kvalitāte, taču simptomus var atvieglot medikamentu lietošana, skaidro speciālisti.