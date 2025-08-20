Sieviete pēc smaržas nosaka, ka viņas vīru skārusi Pārkinsona slimība
Mūsu ķermeņi izdala tūkstošiem smaržu, un tās var signalizēt par dažādām lietām, tostarp arī par slimībām. Un smarža var "paziņot" par tām, vēl pirms jūtam citus simptomus. Pārsteidzoši pierādījumi tam tika fiksēti Skotijā, kur sieviete savam vīram Pārkinsona slimību diagnosticēja tieši pēc smaržas.
Analītiskās ķīmijas speciāliste Perdita Barana sākotnēji uzskatīja, ka 74 gadus vecās pensionētās medmāsas Džojas Milnas apgalvojumi, ka viņa var noteikt Parkinsona slimību pēc smaržas, ir pilnīgi absurdi. Džoja Milna apgalvoja, ka viņa sākusi just, ka viņas vīrs smaržo citādi - līdzīgi muskusa aromātam. Šo lietu kundze konstatēja, vēl pirms vīram tika diagnosticēta Pārkinsona slimība. Vēlāk viņa saprata, ka daudzi Pārkinsona slimības skartie izdala to pašu smaržu.
Tika veikts eksperiments - Džojai Milnai bija jāpaosta 12 krekli, no kuriem seši piederēja cilvēkiem ar minēto slimību. Sieviete pareizi atpazina visus slimniekus un norādīja vēl vienu personu, kurai diagnoze tika noteikta pēc gada.
"Viņam bija šāda mitra, diezgan nepatīkama smarža, īpaši ap pleciem un kakla aizmugurē, un viņa āda bija acīmredzami mainījusies," viņa teica.
Tomēr Džoja Milna ir viena no retajām personām ar ģenētisku stāvokli, ko sauc par hiperosmiju – īpaši jutīgu ožu.
Tagad Mančestras Universitātes komanda, sadarbojoties ar Džoju, ir izstrādājusi vienkāršu ādas uztriepes testu, par kuru viņi apgalvo, ka tas ir 95% precīzs laboratorijas apstākļos, nosakot, vai cilvēkiem ir Pārkinsona slimība.
Zinātnieki analizēja sebuma - taukainās vielas uz ādas - paraugus, kas tika savākti, izmantojot kokvilnas uztriepi uz pacientu mugurām, kur šī viela mazāk bieži tiek nomazgāta. Profesore Perdita Barana, kas vadīja pētījumu, pauda cerību, ka divu gadu laikā varēs uzsākt cilvēku testēšanu.
Parkinsona slimība ir visstraujāk augošā neiroloģiskā saslimšana pasaulē. Apmēram 145 000 cilvēku Apvienotajā Karalistē dzīvo ar šo slimību. Slimība var izraisīt plašu simptomu klāstu, tostarp grūtības staigāt, runāt un trīci.
Džojas vīrs jau vairākus gadus ir miris, taču viņa zina, ko agrāka diagnoze būtu nozīmējusi viņai un viņas ģimenei. "Mēs būtu pavadījuši vairāk laika ar ģimeni," viņa teica. "Mēs būtu vairāk ceļojuši. Ja mēs būtu zinājuši agrāk, tas varbūt izskaidrotu garastāvokļa svārstības un depresiju."