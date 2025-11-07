Ārsts brīdina: šī izplatītā problēma var būt bīstamas slimības simptoms
Konferencē, kas veltīta vīriešu veselībai, kardiologs profesors Marguss Viigimaa norādīja, ka, lai gan erektilās disfunkcijas visbiežāk saistītas ar neveselīgu dzīvesveidu, vīriešiem līdz 50 gadu vecumam tās var būt agrīna attīstošās sirds un asinsvadu slimības pazīme. Šādos gadījumos pacientam parasti ir divi līdz pieci gadi, lai veiktu rūpīgu izmeklēšanu un novērstu infarktu vai insultu.
"Hipertensija, no kuras cieš liela daļa vīriešiu, var izraisīt seksuālo disfunkciju, bet par to runā maz," skaidroja profesors Viigimaa. Viņš uzsvēra, ka galveno lomu spēlē artēriju iekšējās gļotādas funkcija, kas nodrošina asinsvadu relaksāciju. Kad artērijas sašaurinās, samazinās dzimumorgānu asins piegāde, un potence pasliktinās - tas ir tieši saistīts ar asinsspiediena līmeni.
Viigimaa norādīja, ka daži medikamenti asinsspiediena pazemināšanai var izraisīt īslaicīgu seksuālās funkcijas pasliktināšanos, īpaši terapijas sākumā. "Kad organisms pielāgojas jaunajam asinsspiediena līmenim, erekcija atjaunojas un vispārējais pašsajūta uzlabojas," viņš sacīja. Tajā pašā laikā ir medikamenti, kas uzlabo erektilo funkciju, un to lietošana saistīta ar lielāku apmierinātību ar seksuālo dzīvi.
Visbiežāk erektilās disfunkcijas, pēc Viigimaa teiktā, saistītas ar dzīvesveidu. "Obstruktīvās miega apnojas sindroms, īpaši vīriešiem virs 60 gadiem, tieši saistīts ar erektilo disfunkciju. Smēķēšana ir viens no galvenajiem sirds un asinsvadu slimību riska faktoriem un spēcīgākais faktors, kas bojā seksuālo funkciju. Visi pētījumi to apstiprina - arī elektroniskās cigaretes nav drošāka alternatīva," uzsvēra Viigimaa.
Viņš piebilda, ka dzīvesveida izmaiņas bieži sniedz ļoti labus rezultātus, un pareiza medikamenta izvēle arī ir izšķiroša. Eiropas hipertensijas biedrības darba grupa, kurā piedalās Viigimaa, šo tēmu iekļāvusi arī starptautiskajās rekomendācijās, vēsta "Postimees.ee".
"Mēs esam uzrakstījuši vairākas pārskata rakstu sērijas, un 2020. gadā publicētajā konsensa dokumentā seksuālās funkcijas novērtējums pirmo reizi tika iekļauts klīniskajās rekomendācijās sirds un asinsvadu riska novērtēšanai," stāstīja Viigimaa.
Viņš arī norādīja, ka pētījumi rāda: pacienta attieksme tieši ietekmē ārstēšanas rezultātu. Ja ārsts iepriekš runā par iespējamo blakusparādību, tās rašanās iespējamība ir augstāka, pat ja reālais efekts ir minimāls. "Tāpēc ir svarīgi, lai ārsti par šo tēmu spētu runāt godīgi, bet delikāti," viņš piebilda.
Pēc Viigimaa teiktā, ārstēšanas iespējas strauji attīstās: "Mūsdienās ir medikamenti, ko ievada tikai divas reizes gadā. Medicīna attīstās, tomēr svarīgi sākt ārstēšanu laikus - jau šodien, lai nākotnē izvairītos no komplikācijām."