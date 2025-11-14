Ceļo bez vēdera kaprīzēm!
Mēs parasti morāli sagatavojamies dažādiem ārzemju ceļojuma izaicinājumiem – sākot ar stresa pilnām situācijām lidostā un beidzot ar valodas barjeru un risku apmaldīties. Bet vai vienmēr atceramies par to, kā ceļošana var ietekmēt mūsu gremošanu?
Tā ir liela vilšanās, kad ilgi gaidītā ceļojuma laikā vēders reaģē nodevīgi, sagādājot pēkšņas nepatikšanas: caureju, aizcietējumu vai gremošanas traucējumus. Ko varam darīt, lai saglabātu savu ceļojumu patīkamu?
KAS TRAUCĒ zarnu normālai darbībai ceļojumā?
- Dzeramais ūdens: ja ceļojuma laikā dzeram vietējo krāna ūdeni, mūsu zarnās varētu iekļūt jauni un atšķirīgi baktēriju celmi un citi patogēni. Pat pudelēs pildīts dzeramais ūdens vai ledus var būt sagatavots, neievērojot higiēnas noteikumus, tāpat kafija vai tēja, ja pagatavota ar tikai uzsildītu, nevis uzvārītu, ūdeni.
- Pārtika: ceļojot bieži sastopamies ar pārtikas produktiem, ko parasti neēdam un kas var nozīmēt vairāk (vai mazāk) šķiedrvielu, dažādas cukura formas un nepazīstamus dārzeņus - tas viss var nepatīkami pārsteigt zarnu traktu.
- Par maz šķidruma: ceļojumos dažreiz cenšamies dzert mazāk šķidruma, lai nebūtu bieži jāapmeklē tualete, kas ne vienmēr ir viegli pieejama. Lai gan tas sagādā īslaicīgas ērtības, tomēr beigās var novest pie aizcietējuma un vēdera diskomforta.
- Stress: lidojumi, vilcienu braucieni, automašīnu noma un gulēšana nepazīstamā gultā – tie visi ir stresa faktori. Ceļojuma stress var traucēt normālu zarnu darbību, dažiem cilvēkiem izraisot aizcietējumus, citiem – caureju, un vēl citiem – gremošanas traucējumus, sliktu dūšu u.tml.
KĀDA PROFILAKSE var palīdzēt katrai iespējamajai gremošanas problēmai?
Caureja, aizcietējums un gremošanas traucējumi ir trīs galvenie simptomi, kas noteikti aptver lielāko daļu scenāriju, saistītu ar vēdera nepatikšanām ceļojot.
- Caureja. Ceļotāju caureja ir izplatīta problēma ceļojumu laikā. To parasti izraisa dzeramā ūdens izmaiņas, taču reizēm to var saistīt ar pārēšanos. Cik vien iespējams, dzeriet pudelēs pildītu dzeramo vai minerālūdeni, nevis vietējo krāna ūdeni. Un izvairieties no lielām maltītēm un dzīrēm. Turklāt esiet ļoti piesardzīgi attiecībā uz salātiem un augļiem, kas varētu būt mazgāti ar vietējo krāna ūdeni. Drošākā politika ir izvairīties no svaigiem salātiem, augļiem un citiem termiski neapstrādātiem pārtikas produktiem, īpaši mazāk attīstītajās valstīs.
- Aizcietējums. Ceļojuma aizcietējumus visbiežāk var izraisīt nepietiekams šķidruma daudzums (dehidratācija), kā arī stundām ilga sēdēšana pārbraucienos. Jūs varat vieglāk dehidrēties, ja mainās klimats, augstums vai aktivitātes līmenis. Visas šīs izmaiņas var padarīt vēdera izeju cietāku un apgrūtinātāku. Taču nereti iesaistās arī citi faktori: ķermenis nav adaptējies ceļojuma galamērķim; laika joslu maiņas vai citu apstākļu dēļ jūsu miegs ir traucēts; jūs lietojat citu pārtiku nekā mājās un tas var izjaukt zarnu mikrobioma līdzsvaru; jūs ietekmē stress ekskursijās sakarā ar ierobežotu pieeju tualetēm – bet smadzenēm ir dziļa saikne ar zarnām; jūs patērējat vairāk alkohola u.tml.
Nespēja nokārtoties atvaļinājuma laikā nav sliktākais, kas var notikt, atrodoties prom no mājām, taču staigāt ar smagu vai uzpūstu vēderu nav arī patīkami. Par laimi, ir veidi, kā novērst vai atvieglot aizcietējumus, ja tie uznāk. Ja parasti šāda problēma rodas, var palīdzēt probiotiku vai jogurta ar dzīvajām baktēriju kultūrām lietošana jau vismaz dažas dienas pirms došanās ceļā. Vajadzētu kompensēt arī kustību trūkumu ceļojumā, ja tāds rodas: pēc iespējas biežāk piecelties no sēdekļa un izlocīt kājas ilgstoša lidojuma vai pārbrauciena laikā, kā arī iekļaut fiziskas aktivitātes atpūšoties. Dienā vajadzētu pastāvīgi dzert ūdeni nelieliem malciņiem, kā arī regulāri ieturēties, iekļaujot uzturā šķiedrvielām bagātus produktus, piemēram, augļus un dārzeņus, kā arī probiotiku produktus, vienlaikus baudot un nogaršojot vietējās delikateses.
- Gremošanas traucējumi un slikta dūša. Gremošanas traucējumi, tostarp gāzes, slikta dūša, lidmašīnā un pēc lidojuma ir vēl viena izplatīta vēdera problēma ceļojot. Šie simptomi var arī rasties pēc pārēšanās un alkohola lietošanas – te var līdzēt tikai mērenības ievērošana, kā arī kāds bezrecepšu līdzeklis pret vēdera uzpūšanos, grēmām, dedzināšanu u.tml., ko vajadzētu ceļojumā paņemt līdzi.
KO DARĪT, ja šie profilakses pasākumi nepalīdz?
Diemžēl var būt apstākļi vai stāvokļi, ko ceļotāji nevar paredzēt. Pret šādiem gadījumiem vislabāk ir laicīgi nodrošināties ar rīcības plānu un efektīvām zālēm.
- Caurejas gadījumā – un ceļotāju caureja parasti sākas ļoti pēkšņi - nekavējoties pārtrauciet dzert vietējo ūdeni un izlaidiet divas ēdienreizes pēc kārtas, lai atpūtinātu zarnas. Noteikti vajadzētu nēsāt līdzi kādu no bezrecepšu pretcaurejas līdzekļiem. To vidū ir labi pazīstamā aktivētā ogle - adsorbents, kas uzsūc toksīnus, vai diosmektītu saturoši līdzekļi.
Diosmektīts jeb dabīgas izcelsmes māli ar ārstnieciskām īpašībām kalpo par efektīvu “plāksteri” baktēriju un vīrusu izraisītai caurejai, kad mikroorganismi izraisījuši pārrāvumus zarnu gļotādas barjerā.
Pierādīts, ka diosmektīts aptur caureju, darbodamies kā ļoti efektīvs adsorbents - tas var adsorbēt astoņas reizes lielāku ūdens svaru nekā pats sver, tādējādi samazinot brīvā ūdens daudzumu izkārnījumos. Tas arī adsorbē toksīnus, baktērijas un rotavīrusu, jo pateicoties savām spējām pārklāt zarnu gļotādu, veido mehānisku barjeru un novērš to pielipšanu zarnu membrānām.*
Svarīgi, ka diosmektīts ne tikai nobremzē caureju, bet arī veicina ātrāku atlabšanu. Šī ārstnieciskā māla atveseļojošās iedarbības rezultātā atjaunojas zarnu šūnas un gļotas, un zarnas var atkal veikt savu dabīgo aizsargfunkciju.
- Aizcietējuma gadījumā - ja diēta un fiziskās aktivitātes ceļojuma laikā nepalīdz tikt galā ar aizcietējumiem, nebaidieties lietot kādu bezrecepšu vēdera izeju veicinošu līdzekli, piemēram, ar laktulozi vai makrogolu. Laktuloze ir sintētiskais cukurs, kas saistot ūdeni zarnās, mīkstina vēdera izeju un uzlabo zarnu dabīgo mikrofloru. Līdzekļi ar aktīvo vielu makrogolu efektīvi darbojas, resnajā zarnā palielinot ūdens daudzumu un palēninot ūdens uzsūkšanos no zarnu trakta, mīkstinot cietus izkārnījumus un palielinot to tilpumu. Rezultātā ir atvieglota izkārnījumu kustība zarnu traktā un normālas vēdera izejas atjaunošanās.
Makrogola priekšrocība – tas ir bez garšas un aromāta. Makrogols nodrošina atvieglojumu pāris dienās, un tā iedarbība ir zarnām saudzīga. Tāpēc tas ir piemērots arī bērniem un vecākiem cilvēkiem.
Sagatavotam ceļotājam nekāds vēdera pārsteigums nebūs problēma, un viņa ceļotprieks no tā daudz necietīs!
FOR-LV-2025-0025
Raksts sagatavots sadarbībā ar Mayoly Baltic
