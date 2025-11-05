Slimību profilakses un kontroles centrs: gripas izplatība saglabājas zemā līmenī
No 27. oktobra līdz 2. novembrim gripas un citu akūtu elpceļu infekciju (AEI) izplatība Latvijā joprojām bija zema, ziņo Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).
Gripa klīniski noteikta četriem pacientiem jeb 5,9 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir tikpat, cik iepriekšējā nedēļā, informē SPKC. Slimnīcās no 219 testētiem pacientiem apstiprināti septiņi gripas gadījumi (3,2 %), tostarp četri A tipa vīrusi. Nacionālajā mikrobioloģijas references laboratorijā apstiprināti trīs A tipa gripas vīrusi.
Ar citām AEI nedēļas laikā ģimenes ārstu praksēs vērsušies 731 pacients jeb 1 075,6 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir par 2,5 % mazāk nekā iepriekšējā nedēļā. Pneimonijas gadījumā ārstējušies 22 pacienti (32,4 uz 100 000 iedzīvotāju), kas ir par 18,5 % mazāk nekā 43. nedēļā. Slimnīcās ar smagām akūtām respiratorām infekcijām (SARI) ārstējušies 136 pacienti (3,1 % no visiem stacionētajiem), no tiem 8 (5,9 %) ievietoti intensīvās terapijas nodaļās.