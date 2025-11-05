"Es izdzeru dažas vīna glāzes nedēļā, tas jau nekas..." Bet viss nav tik vienkārši
Mēs labi zinām, ka alkohols ir kaitīgs veselībai, taču tikai nelielai daļai cilvēku izdodas no tā pilnībā atteikties. Parasti domāt par alkohola lietošanas pārtraukšanu mudina draugu piemērs vai citi iemesli, taču pēc kāda laika cilvēki atgriežas pie vecajiem ieradumiem. Daudzi mēdz teikt, ka nekas – es izdzeru tikai dažas glāzes nedēļā vai dienā. Bet pat dažas glāzes alkohola ietekmē mūsu smadzenes. Kā?
Daudziem par ļoti raksturīgu kļuvis ieradums “tikai glāze dienā”. Diemžēl pat šāds “nevainīgs” daudzums ietekmē mūsu smadzenes. Kāpēc ir grūti precīzi pateikt, vai alkohols ir “neliels kaitējums” vai tomēr kaitējums?
Šajā rakstā ir apskatīti jaunākie pētījumi un praktiski padomi, kas var palīdzēt izprast alkohola ietekmi un samazināt tā patēriņu. Žurnāls “Psychology Today” skaidro, kāpēc mūsu smadzenes tik spēcīgi reaģē uz alkoholu un kāpēc no tā ir tik grūti atteikties.
Kas ir alkohols?
Runājot par alkoholu, parasti domājam etanolu – vielu, kas rodas saldu pārtikas produktu fermentācijas laikā. Tas ir atrodams alū, vīnā un stiprajos alkoholiskajos dzērienos. Alkohols tiek lietots jau vairāk nekā 10 000 gadu, un tam ir kultūras un reliģiska nozīme. Tomēr pēdējā gadsimta laikā debates par tā ietekmi uz veselību ir tikai pastiprinājušās.
Kā alkohols ietekmē smadzenes?
Etanols tieši ietekmē centrālo nervu sistēmu un kavē smadzeņu darbību. Lielākas devas var izraisīt uzvedības izmaiņas, koordinācijas traucējumus, pat samaņas zudumu vai nāvi. Tas ir nenoliedzami: liels alkohola daudzums ir toksisks. Tomēr pētījumi liecina arī par vēl vienu svarīgu faktu – debates par “drošu” daudzumu ir ļoti sarežģītas, jo pat mērena lietošana nav pilnīgi nekaitīga. Alkohols palielina sirds, aknu, aizkuņģa dziedzera un smadzeņu slimību risku, un regulāra lietošana var izraisīt kognitīvus traucējumus un demenci.
Kad alkohola lietošana kļūst bīstama?
Augsts risks ir saistīts ar: 4+ dzērieniem vienā reizē sievietēm un 5+ vīriešiem; vairāk nekā 8 dzērieniem nedēļā sievietēm un 15 vīriešiem; jebkuru daudzumu, kas izraisa paģiras vai citus simptomus situācijās, kad ir grūti apstāties un kontrolēt patērētā alkohola daudzumu. Regulāra "pārmērīga alkohola lietošana" pakļauj smadzenes pastāvīgam stresam un izmaiņām.
Vai pastāv "drošs" daudzums?
Diskusijas raisošs Nature Communications pētījums analizēja gandrīz 37 000 cilvēku smadzeņu attēlus. Rezultāti ir šokējoši – pat viens vai divi dzērieni dienā bija saistīti ar mazāku smadzeņu tilpumu. Citiem vārdiem sakot, "mērena lietošana" nav tik nevainīga, kā gribētos domāt.