Esi vesels
Šodien 07:14
Radiologs kliedē mītu par magnētisko rezonansi: "Tur nav radiācijas!"
Magnētiskā rezonanse nav kaitīga, ar šīs metodes palīdzību var izmeklēt pat grūtnieces – TV24 raidījumā “Ārsts atbild” skaidro radiologs Kaspars Stepanovs.
Atbildot uz jautājumu, vai magnētiskās rezonanses izmeklējumiem ir kādi riski un blaknes, ārsts lakoniski atbild, ka tā ir droša metode, un tās kaitīgums nav pierādīts.
“Tur nav radiācijas, arī grūtnieces var izmeklēt ar magnētisko rezonansi. Kontrindikācija varētu būt kādi metāla svešķermeņi, piemēram, implanti vai, ja cilvēks strādā metālapstrādē, viņa ķermenī varētu būt kādas metāla daļiņas.”