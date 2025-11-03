Kuldīgā durvis ver jaunais doktorāts
Jaunais Kuldīgas doktorāts un Vizuālās diagnostikas filiāle atklāti, piedāvājot modernu ģimenes ārstu aprūpi un plašu medicīnas pakalpojumu klāstu rekonstruētā vēsturiskā ēkā ar inovatīvām telpām un jaunām iespējām reģionā. Projekts, kas tapis ar privātu investīciju atbalstu, ir nozīmīgs solis veselības aprūpes attīstībā Kurzemē.
Jaunais Kuldīgas doktorāts tapis, rekonstruējot vēsturisku ēku un piebūvējot jaunu bijušās slimnīcas teritorijā. Te ir sešas ģimenes ārstu prakses un radioloģisko izmeklējumu nodaļa (datortomogrāfija, rentgens, mamogrāfija, ultrasonogrāfija), arī ārstu speciālistu kabineti.
Pirmajā kārtā doktorāts tapa 730 m² platībā, otrās kārtas būvniecībā 950 m² notiks ēkas rekonstrukcija, kurā atradīsies aptieka, medicīnas preču un optikas veikali, ārstu speciālistu kabineti un rehabilitācijas nodaļa. Trešajā kārtā, kura sāksies nākampavasar, plānota 2200 m² jaunbūve ar dienas ķirurģijas operāciju zālēm un Latvijā zināmu medicīnas iestāžu reģionālajām filiālēm.
Projekta īstenotājs ir SIA Medicīnas centrs, SIA EF Holding meitasuzņēmums. Pirmās kārtas būvniecībā ieguldīti 1,5 miljoni eiro, SIA Vizuālā diagnostika radioloģijas centra izveidē investējusi vēl 700 tūkstošus eiro. Projekts tiek finansēts no privātiem līdzekļiem sadarbībā ar SEB banku.
„Šis ir mūsu ģimenes lolots sapnis un tā piepildījums,” jaunā Kuldīgas doktorāta un Vizuālās diagnostikas filiāles radioloģijas centra atklāšanā sacīja ģimenes ārste Rūta Eglīte.
SIA Medicīnas centrs un SIA Vizuālā diagnostika valdes priekšsēdis Ivars Eglītis atgādināja: „Pirms 30 gadiem mēs bijām pirmie Latvijā, kuri Kuldīgā sāka ģimenes ārstu kustību. Pirmais doktorāts bija tepat, pāri ielai. Šodien Rūta ar savu komandu pārceļas uz jaunām, skaistām un inovatīvām telpām. Pēc šiem 30 gadiem atkal rādīsim piemēru, kā to vajadzētu darīt arī citiem.”
I.Eglītis vislielāko paldies sacīja visiem ieceres īstenošanā iesaistītajiem, arī savai ģimenei: „Sievai Rūtai, kura sacīja, ka viss būs labi un izdosies, dēlam Kristapam, kurš mani reizēm bremzēja no emocionāliem lēmumiem. Savam lielākajam palīgam Kristam Dabram – viņam gan nekāda pārtraukuma nebūs, jo šodien parakstījām līgumu ar būvnieku un darbi sākies blakus namā. Šī ēka ir pirmā kārta mūsu lielajai iecerei.”
Veselības ministrs Hosams Abu Meri sacīja paldies par to, ka viņi turpina attīstīt ģimenes ārstu koppraksi: „Šodien medicīnā ir jāstrādā komandā. Kopprakse pašlaik tiek veidota arī Rēzeknes novadā. Svarīgi, lai pacienti justos droši, piemēram, ja, atnākot uz doktorātu, ģimenes ārsta nav, cits var palīdzēt. Arī ārstam ērtāk jautājumus pārrunāt ar kolēģiem, lai rastu labāko risinājumu.”
Ministrs pirms tam bija darba vizītē arī Kuldīgas slimnīcā un runāja ar vadību, ka tā kļūs par reģionālo slimnīcu. Hosams Abu Meri norādīja, ka būtiska ir sadarbība starp ambulatoro pieņemšanu un stacionāro.
SIA Veselības centrs 4 valdes priekšsēdis un SIA Vizuālā diagnostika valdes loceklis Māris Rēvalds atklāšanā sacīja: „Kā bijušais ģimenes ārsts es varētu tikai sapņot par apstākļiem, kādi ir šeit. Padomāts ir par visu. Privātā medicīna nav kaitēklis, esam sistēmas būtiska sastāvdaļa, kas pelnīto reinvestē atpakaļ, un tas ir ļoti nozīmīgi.”
Doktorāta sienā tika ievietota kapsula nākamajām paaudzēm. I.Eglītis: „Mums bija jāatrod piemērots trauks – termoss, kuru varētu ievietot divsimt gadu vecajā ķieģeļu sienā. Bērni un mēs ar Rūtu katrs uzrakstījām vēstījumu nākamajām paaudzēm. Kapsulā ielikām arī daļu no atvēršanā pārgrieztās lentes un atslēgu no jaunajām telpām.”