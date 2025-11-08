Vai tiešām lasis ir tik veselīgs, kā mēdz uzskatīt? Dietologi nosauc tā galvenos konkurentus
Lasis izceļas ar izcilu olbaltumvielu, omega-3 taukskābju un vitamīnu kombināciju, kas atbalsta sirds, smadzeņu un kaulu veselību. Tomēr citas zivis, piemēram, sardīnes, makreles, siļķes un foreles, nav zemākas par lasi pēc omega-3 satura, dažas pat to pārsniedz.
Portāla "marthastewart.com" rakstā dietologi skaidro, vai tiešām lasis ir veselīgāks par citām zivīm un ar ko to var aizstāt.
Kāpēc lasis tiek uzskatīts par superproduktu
Omega-3 taukskābes ir viena no daudzajām lietām, kas ļāvušas lasim iegūt superprodukta statusu.
Pētījumi liecina, ka omega-3 taukskābes ir nepieciešamas sirds veselībai, "sliktā" holesterīna un asinsspiediena līmeņa samazināšanai, smadzeņu veselības uzturēšanai, atmiņas un kognitīvo funkciju uzlabošanai.
Tās ir svarīgas arī acu veselībai, palīdzot mazināt sausās acs sindromu, kā arī locītavu veselībai, samazinot osteoporozes risku. Turklāt tās palīdz mazināt iekaisumu, sniedzot atvieglojumu artrīta un iekaisīgās zarnu slimībās, liecina zinātniskie raksti.
Lasis arī atbalsta pretiekaisuma mehānismus, palīdzot saglabāt muskuļu masu, kas īpaši svarīgi ar vecumu, stāsta dietoloģe Kristena Lorenca. Turklāt lasis tiek uzskatīts par vienu no veselīgākajām zivīm pateicoties augstajam D vitamīna, B grupas vitamīnu (B12, niacīns, B6) un astaksantīna saturam, norāda dietoloģe Ešlija Kofa.
Lasis ir arī bagāts ar kalciju, selēnu un olbaltumvielām, kas veicina muskuļu augšanu un kaulu veselību. Turklāt olbaltumvielas sniedz sāta sajūtu, kas ir priekšrocība svara kontrolē.
Citas veselīgas zivis
Neskatoties uz visām savām priekšrocībām, lasis nav absolūts līderis omega-3 saturā. Tam konkurenci sagādā skumbrija, siļķe, varavīksnes forele un sardīnes.
"Šīs zivju sugas ir bagātas ar omega-3 taukskābēm un satur maz dzīvsudraba un citu piesārņotāju," saka dietoloģe Emīlija Mičela. "Tās ir lieliska izvēle tiem, kas vēlas atbalstīt sirds un smadzeņu veselību, samazināt iekaisumu, dažādot uzturu ar omega-3 un uzlabot vispārējo pašsajūtu."
Mičela arī atzīmē, ka sardīnes izceļas starp visām sugām, jo tās nodrošina organismu ar kalciju, D vitamīnu un selēnu, kā arī veicina kaulu veselību. Dažos pētījumos ir pierādīts, ka skumbrijā omega-3 taukskābju līmenis pat pārsniedz lasi.
Skumbrija, lasis un siļķe ieņem vadošās pozīcijas ASV Lauksaimniecības ministrijas (USDA) Nacionālajā uzturvielu datubāzē, savukārt sālīta skumbrija ir līdere DHE (dokozahesaenskābes) saturā.
Kādu lasi izvēlēties
"Savvaļas lasī ir mazāk tauku un vairāk omega-3 taukskābju, īpaši eikozapentaenskābes (EPA) un dokozahesaenskābes (DHA)," norāda Mičela.
Tajā pašā laikā, lai gan lasī parasti ir mazāk smago metālu, piemēram, dzīvsudraba, nekā, piemēram, zobenzivī vai lielajā tunzivī, tas nav pilnīgi drošs mikroplastikas dēļ, saka Kofa.
Turklāt, pēc viņas teiktā, ja agrāk par veselīgāku uzskatīja savvaļas lasi, tad tagad kvalitatīvs audzēts lasis tiek atzīts par tikpat veselīgu, ja ne pat veselīgāku.