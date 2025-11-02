Daugavpils slimnīcā ieviests jauns maksas pakalpojums - detoksikācija paaugstināta komforta palātā
Daugavpils reģionālās slimnīcas Narkoloģijas nodaļa ir uzsākusi jauna maksas pakalpojuma sniegšanu – detoksikāciju paaugstinātā komforta palātā.
Detoksikācija ir ārstniecisks process, kura laikā organisms tiek attīrīts no alkohola, narkotisko vai citu vielu ietekmes, vienlaikus stabilizējot pacienta fizisko un psihisko stāvokli. Ārstēšana palīdz mazināt abstinences simptomus (piemēram, bezmiegu, trauksmi, svīšanu, paaugstinātu asinsspiedienu), kā arī novērš iespējamās komplikācijas. Detoksikācijas laikā tiek nodrošināta arī nepieciešamo medikamentu un šķidruma terapija.
Paaugstinātā komforta palāta paredzēta pacientiem, kuri vēlas uzturēties atsevišķi un mierīgā vidē, vienlaikus saņemot pastāvīgu medicīniskā personāla uzraudzību un palīdzību.
Pakalpojuma cena ir 180 eiro par pirmo gultasdienu, savukārt, sākot ar otro gultasdienu – 150 eiro diennaktī.
Lai pieteiktos pakalpojumam, slimnīcas pārstāvji aicina sazināties ar Narkoloģijas nodaļu pa tālruni 65438063.