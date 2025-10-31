Esi vesels
Jelgavas novadā notiks lekcija par sirds un asinsvadu slimību primāro profilaksi
Šodien, 31. oktobrī, plkst. 13.00 Pasta ielā 37, Jelgavas novada pašvaldības zālē (1. stāvā) notiks informatīvi izglītojoša lekcija par sirds un asinsvadu slimību primāro profilaksi visiem Jelgavas novada iedzīvotājiem.
Lekcijas ilgums 90 min. To vadīs Jekaterīna Jeļiseikina - ģimenes (vispārējās prakses) ārsts, kura ir ieguvusi izglītību Rīgas Stradiņa universitātē.
Lekcijā tiks runāts par:
- Sirds un asinsvadu slimību definīcija un nozīme, veidi, galvenie riska faktori;
- Galvenie slimību veidi: hroniskas slimības, infarkts, hipertensija, ateroskleroze;
- Riska faktori: dzīvesveids, vecums, ģenētika, augsts/nekontrolēts asinsspiediens, cukura diabēts, smēķēšana, stress, uzturs;
- Veselīga dzīvesveida nozīme un preventīvi pasākumi;
- Uztura ieteikumi un fiziskā aktivitāte;
- Stresa vadība un miegs;
- Regulāras pārbaudes (asins analīzes u.c.);
- Sirds un asinsvadu patoloģijas dažādos vecuma posmos;
- Bērni un jaunieši: iedzimtas sirds patoloģijas, veselīga dzīvesveida nozīme;
- Pieaugušie: hipertensija, holesterīns, tahikardija;
- Gados vecāki cilvēki: infarkts, insults, hroniskas slimības, pasākumi un ārstēšana;
- Kā atpazīt stenokardijas lēkmi, infarktu, insultu;
- Pirmās palīdzības pamatprincipi.
Plašāku informāciju var iegūt darba laikā zvanot vai rakstot Jelgavas novada pašvaldības Labklājības pārvaldes Galvenajai speciālistei Agritai Sīlei: +371 2026534996, e-pasts: agrita.siile@jelgavasnovads.lv.
Lekcija bez maksas norisināsies ESF+ projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas novadā" (Nr. 4.1.2.2/1/2/I/008) ietvaros.