Pētījums apstiprina: D3 vitamīns spēj aizkavēt novecošanu līdz pat trim gadiem
Iestājoties rudenim, viss mainās: rīti kļūst tumšāki, gaiss – mitrāks un drēgnāks, cilvēki – lēnāki un miegaināki. Priecīgi par to ir tikai negantie vīrusi. Kā sevi no tiem pasargāt? Kā rudens sezonā izvairīties no iesnām un klepus? Kā justies un izskatīties moži? Man ir 45+, un es jūtu, ka šajā rudenī ķermenim vajag vairāk atbalsta nekā agrāk.
Kad ar šādiem jautājumiem vasaras izskaņā devos pie ģimenes ārstes, viņa pasmaidīja un viennozīmīgi atbildēja, ka īpaši svarīgi būtu uzņemt D vitamīnu. Ne tikai tāpēc, ka vasarā to nelietoju, jo uzskatu, ka pietiek ar sauli, bet arī tāpēc, ka tas ietekmē pašsajūtu ilgtermiņā – gan spēcina imunitāti, gan atbalsta sirdi un asinsvadus, gan palīdz kauliem un muskuļiem, gan vairo enerģiju un uzlabo garastāvokli, gan, kā izrādās, palēnina novecošanas procesus šūnu līmenī. Jo D vitamīna receptori ir ikvienā organisma šūnā un atbild par neskaitāmiem procesiem cilvēka organismā, to skaitā arī par novecošanu.
“O, tas nu gan man ir kas jauns,” noteicu, un ģimenes ārste man pastāstīja, ka patiesi kāds nesen veikts plaša mēroga klīnisks pētījums liecina, ka D vitamīns burtiski palēnina telomēru saīsināšanos (aizsargā telomēras un saglabā to garumu), tādējādi aizkavējot bioloģisko novecošanu.
Pētījumu (VITAL) veica divas atzītas pētniecības un medicīnas institūcijas ASV (Mass General Brigham un Medical College of Georgia), tajā piedalījās vairāk nekā 1000 pieaugušo (sievietes 55+ un vīrieši 50+), un dalībnieki lietoja 2000 SV D3 vitamīna un aptuveni gramu omega 3 taukskābju dienā. Viņus novēroja piecus gadus, un pētījumā tika atklāts, ka dalībniekiem, kuri katru dienu četrus gadus lietoja D3 vitamīnu, telomēru saīsināšanās bija ievērojami mazāka nekā tiem, kuri lietoja placebo, efektīvi palēninot šūnu novecošanu gandrīz par trim gadiem!
Kad jautāju ārstei, lai vienkāršākā valodā izskaidro, kas ir telomēras, viņa pastāstīja, ka tās ir cepurītes jeb aizsargi cilvēka DNS spirālēs esošajām hromosomām. Šīs hromosomas aizsargā DNS no bojājumiem. Jo mazāk tiek skarta un bojāta DNS, jo veselīgāki esam un retāk sastopamies ar slimībām. Ar gadiem telomēras nolietojas, kļūst īsākas un izraisa organisma novecošanu. Telomērām ir izšķiroša nozīme hromosomu bojājumu novēršanā, un to saīsināšanās ir saistīta arī ar slimībām, piemēram, vēzi, un autoimūniem traucējumiem. Vienkāršāk sakot, D3 vitamīns palēnina telomēru saīsināšanos, tādējādi pasargājot šūnas un kavējot ar novecošanu saistītus procesus.
“Izklausās neticami,” nodomāju. Skaidrs, ka mēs visas to vēlamies – noturēt jaunību pēc iespējas ilgāk. Tāpēc uzreiz jautāju zinošajai ārstei, lai iesaka, kādu D3 vitamīnu man šoruden izvēlēties un kā lai atceros to katru rītu iedzert?!
Speciāliste man ieteica Latvijas farmācijas zīmola LYL love your life® produktu – LYLsunD3 spreju, sakot, ka tam ir ne tikai Latvijā veiktā neatkarīgā pētījumā2, bet arī ģimenes ārstu prakšu novērojumā pierādīta efektivitāte3. Produkts spēj ātrā laikā paaugstināt D vitamīna līmeni asinīs4 un uzsūkšanās jaudā apmēram četras reizes pārspēj tirgū esošos D3 vitamīna sprejus uz eļļas un ūdens bāzes5.
Ģimenes ārste pastāstīja, ka pētījuma ietvaros pēc 30 dienu ilgas LYLsunD3 lietošanas visiem dalībniekiem ievērojami uzlabojās D vitamīna rādītāji, bet dalībniekiem ar D3 vitamīna deficītu vidējais D vitamīna līmenis (ng/ml) pieauga pat par 197 %.
LYLsunD3 ir dabisks, lietošanā drošs D3 vitamīns izsmidzināmas mikroemulsijas LYLmicro™ formā, ar apelsīnu garšu, ērti lietojams, ar precīzi dozētu devu – 2000 SV vienā spreja pūtienā, 4000 SV divos pūtienos. To izsmidzina zem mēles vai vaiga iekšpusē, un ar vienu LYLsunD3 PROFESSIONAL 2000 SV | 4000 SV iepakojumu pietiek līdz 250 lietošanas reizēm jeb astoņiem mēnešiem. Ārste īpaši uzsvēra, ka spreju ir ērti paņemt līdzi, lai kur es arī dotos, un to var lietot jebkurā brīdī, kad par to atceros. Ideāli!
Kad aptiekā jautāju pēc LYLsunD3, farmaceite precizēja, vai vēlos D3 vitamīnu spreja formā vai kapsulās. Jo zīmols LYL love your life® piedāvā arī LYLsunD3 ProCaps – augstas efektivitātes dabisku D3 vitamīnu mazās, viegli norijamās kapsulās (viena kapsula satur 4000 SV, kas ātri paaugstina kopējo D vitamīna līmeni asinīs, nodrošinot ilgstošu kopējā D vitamīna līmeņa noturību), un to kvalitāti un drošumu garantē Eiropas vadošā laboratorija GBA Group.
Es izvēlējos LYLsunD3 spreju un nu jau kādu laiku to lietoju katru dienu. Nevis tāpēc, ka tā vajag, bet tāpēc, ka vēlos būt vesela un saglabāt jaunību un dzīvesprieku.
Tagad es uzskatu: rudens nav jāsaista ar nogurumu, slimībām un pelēcību. Ar pareizu atbalstu tas var būt laiks, kad justies enerģiski un droši par savu veselību.
Lai arī tev rudens nes krāsainus mirkļus un enerģiju katrai dienai! Izbaudi katru lapu, katru saules staru un katru siltu mirkli!