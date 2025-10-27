Jauna metode Liepājas Reģionālajā slimnīcā sekmēs sirds asinsvadu bojājumu ārstēšanu
Rotoblācijas angioplastikas tehnoloģija piedāvā inovatīvu un efektīvu risinājumu smagi kalcinētu sirds asinsvadu bojājumu ārstēšanā, nodrošinot pacientiem drošāku un precīzāku ārstēšanu tuvāk mājām. Liepājas Reģionālā slimnīca tagad spēj veikt šo sarežģīto procedūru, kas agrāk bija pieejama tikai lielākās pilsētās, uzlabojot pacientu dzīves kvalitāti un samazinot komplikāciju risku.
Rotoblācijas angioplastijas tehnoloģija apvieno augstas precizitātes invazīvo kardioloģiju ar modernu aprīkojumu, nodrošinot pacientiem efektīvāku un drošāku ārstēšanu. Par jauno metodi stāsta Liepājas Reģionālās slimnīcas invazīvais kardiologs Nikolajs Sorokins un Valters Stirna.
Kas ir rotoblācijas angioplastika un kā tā darbojas
Pamats, kāpēc to vispār veic, ir smagi kalcinēti asinsvadu bojājumi pacientiem. Diemžēl bieži sirds asinsvadu slimniekiem aterosklerozes process norit gadiem ilgi, bojājumi kalcinējas, un tad sašaurinājums asinsvados vairs nav tikai no izgulsnētā holesterīna, bet arī no kalcija sāļiem, kas veido gandrīz kā “stalaktītus” — cietus kā “mūris”. Šādu bojājumu gadījumā asinsvadu ar balonu nevar paplašināt, jo praktiski nav iespējams ievadīt balonu asinsvada lūmenā, bet ar rotoblācijas metodi mēs izurbjam ”tuneli”, atbrīvojot asinsvadu no cietajām nogulsnēm, pa kuru pēc tam ievadam instrumentus asinsvada paplašināšanai.
Kā tiek veikta rotoblācijas angioplastika
Rotoblācijas angioplastija ir precīza, tehnoloģiski sarežģīta procedūra, kuras mērķis ir mehāniski noārdīt cietos kalcija nogulsnējumus koronārajās artērijās un sagatavot asinsvadu stenta implantācijai. Mēs artērijā ievadām speciālu urbi, kas griežas ar lielu ātrumu, mehāniski noārdot pārkaļķojušos aplikumu. Kad cietais slānis ir noņemts un asinsvada siena kļuvusi elastīgāka, to iespējams droši paplašināt ar balonu un implantēt stentu. Iedomājieties, ja artērijā ir ass kalcija sāļu “stalaktīts”, un jūs mēģināt artēriju paplašināt ar balonu – balons tiks pārdurts un nekas netiks panāks. Mums, izmantojot rotoblācijas metodi, vispirms ir jānozāģē šis “stalaktīts” un tad mēs varam turpināt ar ultraskaņas metodi – litotripsiju –, apstrādāt kalcinēto reģionu, paplašināt asinsvadu ar balonu un implantēt stentu. Šo metožu kombinācija ļauj droši un efektīvi sagatavot artēriju, nodrošinot, lai stents funkcionētu ilgtermiņā un samazinātu komplikāciju risku.
Kuriem cilvēkiem šī procedūra ir nepieciešama un ieteicama
Rotoblācijas angioplastija galvenokārt ir paredzēta pacientiem ar smagiem pārkaļķotiem sirds asinsvadu bojājumiem, kad tradicionālās ārstēšanas metodes vairs nav pietiekami efektīvas vai drošas. Mūsu populācija noveco un pacientu skaits, diemžēl, tikai pieaug. Cilvēkiem kļūstot vecākiem, pieaug arī šādu bojājumu izplatība un iespēja, ka parastās konvencionālās metodes nenostrādās. Tas būs raksturīgāk pacientiem ar ilgstošu sirds asinsvadu slimību anamnēzi īpaši tiem, kuri smēķē, kuriem ir nieru mazspēja vai cukura diabēts – slimības, kas paātrina kalcija uzkrāšanos artēriju sieniņās.
Rotoblācijas angioplastikas priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālo angioplastiku
Šī metode palīdz efektīvāk noņemt aplikumu no artēriju sieniņām, kas samazina komplikāciju risku. Pieaug iespēja, ka mēs veiksmīgi varēsim implantēt stentu un pats galvenais, ka šī protēze veiks savu funkciju un asinsvads atkārtoti nesašaurināsies. Tas ir tas lielākais ieguvums, ka gada griezumā mums nevajadzēs vēlreiz veikt šo procedūru. Pirmkārt, tas mūsu valstī ir finansiāls noslogojums, jo viena un tā pati procedūra jādara atkārtoti. Savukārt pacientam - starojums, kontrastviela plus vēl viena procedūra, kā arī papildu noslogojums ārstiem. Jo veiksmīgāk mēs implantēsim stentu, jo veiksmīgāk pacients dzīvos tālāk, jo visiem būs labāk – gan sabiedrībai, gan mediķiem, gan pacientiem.
Rotoblācijas angioplastika kļūs par rutīnas procedūru slimnīcā
Pacientu, kuriem šāda veida procedūra būtu piemērota, mums ikdienā netrūkst un mēs to pielietosim aizvien vairāk. Agrāk mēs bijām spiesti viņus sūtīt uz “Stradiņiem” vai “Gaiļezeru”, jo mums nebija iespējas to veikt šeit. Un, kā jau minēju, ja ar balonu mēs nevaram efektīvi noņemt kalciju - stalaktītveida aplikumu, tas nav mūsu meistarības trūkums – tas ir vienkārši tehnoloģijas jautājums. Tagad mums šī tehnoloģija ir, un pacientus varam ārstēt Liepājā, bez rindas un garā ceļa uz galvaspilsētu.
Mums bija liels atbalsts no slimnīcas valdes puses – mēs paskaidrojām problēmas būtību, un valde bija ieinteresēta. Jāpiemin mūsu māsa Eva Strautiņa, kas veica lielu sagatavošanās darbu ar firmu, kas piegādā aparatūru, un ar cilvēkiem, kas mūs apmācīja, lai procedūra vispār būtu realizējama. Uz viņas pleciem bija gan organizatoriskie darbi, gan dokumentu sagatavošana valdei, gan saziņa ar kompāniju un papildu speciālā aprīkojuma, piemēram, skābekļa balona sagādāšana – tas viss papildus viņas darba pienākumiem. Milzīgs paldies mūsu brīnišķīgiem asistentiem, kas palīdzēja mums veikt šīs procedūras un kolēģiem - Angiogrāfijas nodaļas ārstiem, bez kuru entuziasma šis nebūtu paveikts. Atsevišķu gribas pateikties “Ilsanta Latvija” pārstāvei Zanei Sorokai, kas palīdzēja nodrošināt šīs procedūras pieejamību Liepājās Reģionālajā slimnīcā un “Boston Scientific” inženierim Jörgenam Österlindam, kas veica parsonāla apmācību.
Kā pacientam iespējams saņemt rotoblācijas procedūru
Pirmkārt, invazīvais kardiologs izvērtē, cik nopietns ir bojājums un pēc tam nosaka, kuru metodi vai metožu kombināciju izmantot. Dažreiz ir tā, ka vienlaikus izmantojam gan rotoblāciju, gan litotripsiju – mēs izurbjam ieeju, ieliekam ultraskaņas litotripsijas balonu, turpinām skaldīt kalciju ar ultraskaņu un pēc tam implantējam stentu. Turklāt tās ir valsts apmaksātas procedūras. Pacientam ir jāsedz pacienta līdzmaksājums.
Rotoblācijas angioplastika Liepājas Reģionālajā slimnīcā ir nozīmīgs solis reģionālās veselības aprūpes attīstībā. Tā sniedz iespēju pacientiem ar sarežģītiem sirds asinsvadu bojājumiem saņemt augstas precizitātes ārstēšanu tuvāk mājām, vienlaikus samazinot riskus