Šodien 05:27
Ko lidojums lidmašīnā patiesībā nodara organismam
Lidojums ar lidmašīnu daudziem asociējas ar piedzīvojumiem un azartu, taču ne visi zina, cik nogurdinoši tas var būt mūsu organismam. Zarnu un labsajūtas eksperts pastāstīja "TikTok", kā lidojumi ietekmē ķermeni.
Katrīna Hekere atklāja, kā lidojums ietekmē ķermeni, par ko parasti nerunā. Pēc viņas teiktā, lidojums 12 000 metru augstumā var būt nogurdinošāks organismam nekā iepriekš domāts.
Sievietes skatījumā lidojums ir stresa situācija visam ķermenim, jo mūsu organisms saskaras ar vairākām grūtībām: šķidruma zudumu, gremošanas sistēmas darbības palēnināšanos, asinsrites pasliktināšanos un smagu slodzi imūnsistēmai.
Lai mazinātu šos riskus, viņa ieteica vairākus pasākumus, kas palīdz organismam saglabāt labu formu:
- Hidratācija - galvenais punkts. Katru lidojuma stundu izdzeriet aptuveni 250 ml ūdens. Svarīgi dzert ūdeni, nevis kafiju, gāzētos dzērienus vai alkoholu. Labāk ņemt līdzi lielu pudeli no mājām un uzpildīt to lidostā pēc drošības kontroles ar tīru dzeramo ūdeni.
- Izvairieties no sāls. Tā var izraisīt roku un kāju tūsku un vēdera uzpūšanos. Tā vietā izvēlieties veselīgas, olbaltumvielām bagātas uzkodas, kas palīdz saglabāt stabilu cukura līmeni asinīs un novērš nogurumu. Piemēram, rieksti, žāvēta gaļa vai proteīna batoniņi.
- Regulāra kustība. Ilga sēdēšana vienā pozā var izraisīt kāju tūsku un nogurumu. Centieties katru stundu piecelties un nedaudz pastaigāt, lai uzlabotu asinsriti un samazinātu trombu veidošanās risku.
- Ādas kopšana lidojuma laikā. Sauss gaiss lidmašīnas salonā var kaitēt ādai. Lai to novērstu, uzklājiet mitrinošu krēmu pirms iekāpšanas lidmašīnā un obligāti lietojiet lūpu balzamu.
- Rūpes par nervu sistēmu. Ja pacelšanās un nolaišanās rada stresu, izmēģiniet dažādas elpošanas tehnikas.
Lai ceļojums būtu pēc iespējas patīkamāks, Katrīna iesaka sagatavot īpašu aviokomplektu ērtībai, kurā var ietilpt ūdens pudele, acu pilieni, lūpu balzams, košļājamā gumija, kakla spilvens, dažas veselīgas uzkodas un mitrās salvetes.