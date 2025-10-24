VIDEO: Latvijā sākusies gripas sezona - "pīķis" gaidāms janvārī
Latvijā, kā jau katru rudeni, sākusies gripas sezona un laboratoriski apstiprināti pirmie četri saslimšanas gadījumi. Tiek prognozēts, ka gripa "pīķi" sasniegs nākamā gada janvārī, vēsta "360TV Ziņas".
Par to, ka gripas sezona Latvijā ir sākusies, liecina dati. SPKC Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vecākā epidemioloģe Karīna Venediktova stāsta: “Nacionālajā mikrobioloģijas references laboratorijā ir apstiprināti pirmie četri gripas vīrusa gadījumi laboratoriski. Visi gadījumi ir A tipa gripas gadījumi un pieder AH1 pandēmiskajam vīrusa apakštipam.”
Tiek prognozēts, ka gripas saslimstības pīķis gaidāms nākamā gada sākumā. Ik gadu šo lipīgo sērgu saķer apmēram desmitā daļa iedzīvotāju, taču vakcinācijas aptvere ir daudz mazāka. Lai neiekļūtu saslimušo statistikā, mediķi aicina vakcinēties. Jaunas pielāgotas vakcīnas pret gripu jau ir pieejamas pie ģimenes ārstiem un vakcinācijas kabinetos. Pieejami divi varianti – maksas pote un bezmaksas, kas rekomendēta cilvēkiem riska grupās.
Valsts apmaksā potes pret gripu bērniem vecumā no 6 līdz 23 mēnešiem, pieaugušajiem vecumā virs 60 gadiem, grūtniecēm, mediķiem un sociālo centru darbiniekiem, kā arī iedzīvotājiem ar imūndeficītu, hroniskām plaušu, kardiovaskulārām, nieru, vielmaiņas un psihiskām slimībām.
Ārsti arī aicina potēties pret gripu visus, kuriem ir paredzētas operācijas, jo katru gadu slimnīcās notiek infekcijas uzliesmojumi. Gripa ne tikai apgrūtina pacientu izvietošanu stacionāros, bet arī reāli apdraud pacientu dzīvības.
PSKUS Plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra vadītāja pienākumu izpildītāja Zaiga Kravale skaidro: “Tas palaiž dažādas komplikācijas. Tās var būt bakteriālās infekcijas, bet arī var būt tas, dēļ kā viņš primāri ir iestājies slimnīcā. Piemēram, veikta ļoti smalka operācija, bet šīs te operācijas rezultāts būs neveiksmīgs, vai pat pacients aizies bojā šī vienkāršā iemesla pēc – tādēļ, ka nav vakcinējies pret gripu, kas ir tik vienkārši izdarāms.”
