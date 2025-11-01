Pētījums: pieaug ar aptaukošanos saistīto vēža slimību skaits
Vairogdziedzera, krūts, resnās zarnas, nieru un dzemdes endometrija vēža diagnostika pieaug visā pasaulē, turklāt kolorektālais vēzis visstraujāk attīstās cilvēkiem līdz 50 gadu vecumam.
Jauns globāls pētījums liecina, ka vēža gadījumu skaits pieaug jaunākā iedzīvotāju vecuma grupā visā pasaulē, un lielā mērā šis pieaugums saistīts ar aptaukošanos.
Saslimstības pieaugums neaprobežojas tikai ar cilvēkiem līdz 50 gadiem - arī vecākās paaudzes rāda pieauguma tendences, vēsta "Euronews".
Pētījumā, kas šonedēļ publicēts žurnālā "Annals of Internal Medicine", tika analizēti vēža dati no 42 valstīm piecos kontinentos laika posmā no 2003. līdz 2017. gadam.
Zinātnieki izpētīja 13 vēža veidus, par kuriem iepriekš tika ziņots, ka to izplatība pieaug jaunāku cilvēku vidū.
Iegūtie rezultāti apstiprina, ka daži vēža veidi patiešām kļūst izplatītāki pieaugušo vidū vecumā no 20 līdz 49 gadiem. Tie ir vairogdziedzera, krūts, resnās zarnas, nieru, dzemdes endometrija vēzis un leikēmija - visi šie vēža veidi ir pieauguši vairāk nekā trīs ceturtdaļās valstīs, kurās tika veikts pētījums.
Visstraujāko pieaugumu uzrādīja vairogdziedzera vēzis - vidējā gada procentuālā izmaiņa bija 3,57%, tam sekoja nieru vēzis (2,21%) un endometrija vēzis (1,66%).
Kolorektālais vēzis pieaugušajiem līdz 50 gadu vecumam palielinājās vidēji par 1,45% gadā. Kamēr lielākā daļa vēža veidu rādīja pieaugumu gan jaunu, gan vecu cilvēku vidū, kolorektālais vēzis bija izņēmums.
Gandrīz 70% valstu jaunatklāto saslimšanas gadījumu skaits pieauga ātrāk jauniešu vidū nekā vecāka gada gājuma cilvēku vidū.
Pētījuma autori norādīja, ka pieauguma tendence vairākos vēža veidos liek domāt par kopīgiem pamatfaktoriem, tostarp aptaukošanās gadījumu skaita pieaugumu, uztura izmaiņām un antibiotiku lietošanu.
Vecāka gadagājuma cilvēki joprojām nes lielāko slogu
Lai gan iegūtie dati uzsver pieaugošu bažas par "jauniešu vēzi", pētnieki brīdina nevirzīt profilakses pasākumus tikai uz jauniešiem. Neskatoties uz straujo dažu vēža veidu pieaugumu cilvēku vidū, kuri ir jaunāki par 50 gadiem, kopējais saslimušo skaits joprojām ir daudz lielāks vecāka gada gājuma cilvēku vidū.
Piemēram, ASV 2022. gadā krūts vēzis tika diagnosticēts aptuveni 50 000 sieviešu, kas jaunākas par 50 gadiem, kamēr sieviešu vecumā virs 50 gadiem šādu gadījumu bija vairāk nekā 210 000. Pētnieki aicināja veikt papildu pētījumus, lai noskaidrotu saslimstības pieauguma cēloņus.
"Jaunākie dati var palīdzēt noteikt turpmāko pētījumu un klīnisko prioritāšu virzienus, piemēram, nepieciešamību pēc speciālām ārstēšanas stratēģijām un atbalsta aprūpes jaunākiem vēža pacientiem," teikts ziņojuma noslēgumā.
Vai tiešām "jauniešu vēža" gadījumu skaits pieaug - vai ārsti vienkārši atklāj vairāk gadījumu?
Pagājušajā mēnesī publicētais pētījums liecina, ka liela daļa pieauguma var būt skaidrojama ar hiperdiagnostiku, nevis patiesu slimības pieaugumu.
Darba, kas publicēts žurnālā "JAMA Internal Medicine", autori izpētīja vairākus vēža veidus ar visstraujāko saslimstības pieaugumu - vairogdziedzera, nieru, tievās zarnas, kolorektālā vēža, endometrija, aizkuņģa dziedzera un mielomas - pieaugušajiem, kas jaunāki par 50 gadiem.
Viņi konstatēja, ka, lai gan kopš 1992. gada šo vēža gadījumu skaits ir palielinājies aptuveni divas reizes, mirstības rādītāji ir palikuši pārsteidzoši stabilā līmenī. Tas liek domāt, ka reģistrēto gadījumu pieaugums lielā mērā atspoguļo uzlabotu atklāšanu un hiperdiagnostiku, nevis patiesu dzīvībai bīstamu slimību pieaugumu.
Pētījuma autori brīdina, ka, uzskatot agrīnas stadijas vēzi par epidēmiju, pastāv risks pārvērtēt problēmu, kas var novest pie neparedzētām sekām.
Piemēram, nevajadzīgas diagnozes var kļūt par nopietnu emocionālu, fizisku un finansiālu slogu pacientiem, pakļaujot veselus jaunus cilvēkus invazīvai ārstēšanai un ilgstošai uzraudzībai, kas faktiski neuzlabo viņu veselību.