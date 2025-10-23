Stradiņa un Austrumu slimnīcām vajag 8,4 miljonus eiro: citādi draud ilgāks gaidīšanas laiks uz būtiski ierobežotiem pakalpojumiem
Veselības ministrija (VM) lūgs no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt kopumā 8 428 604 eiro Paula Stradiņa klīniskajai universitātes slimnīcai (PSKUS) un Rīgas Austrumu klīniskajai universitātes slimnīcai (RAKUS), lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktību un apmaksātu pieaugošās izmaksas, noskaidroja aģentūra LETA.
VM skaidro, ka no šīs summas 4 136 089 eiro paredzēti, lai vienreizēji 2025. gadā daļēji tuvinātu abu slimnīcu ar diagnozēm saistīto grupu (DRG) bāzes tarifu 2024. gada līmenim, savukārt 1 107 193 eiro nepieciešami plānveida stacionāro pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanai. Savukārt summa 3 185 322 eiro apmērā nepieciešama neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai.
Slimnīcām valsts finansējums tiek aprēķināts pēc tā dēvētās ar DRG sistēmas. Tā tiek izmantota, lai uzskaitītu, analizētu un apmaksātu pacientiem sniegtos valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus slimnīcās. Sistēmas pamatā ir katra ārstēšanas gadījuma uzskaite, kur tiek fiksētas diagnozes, veiktās manipulācijas un pacienta dati, piemēram, vecums, dzimums un ārstēšanās ilgums. Šī informācija tiek apkopota un analizēta, piemērojot noteiktus koeficientus, kas nosaka, cik lielu summu valsts par konkrēto ārstēšanu samaksās slimnīcai.
VM norāda, ka sabiedrības novecošanās un hronisko slimību izplatība rada arvien lielāku slodzi stacionārajai aprūpei, bet pašreizējais gadījuma maksas tarifs PSKUS un RAKUS nenodrošina faktiskās ārstēšanas izmaksas.
Lai mazinātu šo situāciju un nodrošinātu veselības aprūpes sistēmas ilgtspēju, nepieciešams palielināt vienu no būtiskākajām komponentēm, kas veido vienas stacionārās ārstēšanās epizodes tarifu, proti, gultasdienu apmaksas procentu, pakāpeniski tuvinot to 94%. Tas nodrošinās stabilu slimnīcu darbību un spēju plānot resursus, kā arī pacientu drošību un nepārtrauktu piekļuvi neatliekamajiem un stacionārajiem pakalpojumiem, norāda VM.
Ministrija atzīst, ka šī gada sākumā abām slimnīcām tika piemērots samazināts DRG bāzes koeficients - 91,5%, kamēr 2024. gadā tas bija 94%.
Abām iestādēm šī gada sākumā tika piemērots samazināts DRG bāzes tarifs, jo izpildījās Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtības noteikumos minētais, ka ierobežota finansējuma apstākļos DRG bāzes tarifu samazina PSKUS un RAKUS, skaidro VM.
Vienreizējais piešķīrums ļautu daļēji kompensēt šo starpību, sasniedzot 92,7% līmeni, un nodrošināt ārstēšanas nepārtrauktību aptuveni 90 000 pacientu, skaidro ministrijā.
Papildu līdzekļi plānveida un neatliekamās aprūpes pārstrādes apmaksai nepieciešami, lai slimnīcas varētu turpināt ārstēt pacientus, kuru veselības stāvoklis prasa ilgāku hospitalizāciju vai sarežģītākas ārstēšanas metodes. VM uzsver, ka īpaši terciārās kardioloģijas jomā ārstēšana ir resursietilpīga - nepieciešami dārgi medikamenti, tehnoloģijas un multidisciplināra pieeja.
VM brīdina, ka bez papildu finansējuma līdz gada beigām varētu pagarināties gaidīšanas laiks uz pakalpojumiem, un veselības aprūpes pakalpojumi var tikt būtiski ierobežoti.
Ministrija skaidro, ka slimnīcu līgumapjomi ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) jau ir izpildīti, un pārstrāde rada papildu izdevumus, kurus esošais budžets nesedz. Ministrija vēlreiz uzsver, ka pašreizējais vienas stacionārās ārstēšanās epizodes tarifs PSKUS un RAKUS nenodrošina reālās ārstēšanas izmaksas, tādējādi slimnīcām veidojas finanšu deficīts.
Tas ietekmē iespēju nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu veselības aprūpi visās stacionārās aprūpes jomās. Īpaši tas attiecas uz neatliekamo palīdzību, kur pakalpojumi jāsniedz nekavējoties un neatkarīgi no pieejamā finansējuma, kā arī uz ilgstošu hronisku pacientu ārstēšanu, kuras apjoms pieaug līdz ar sabiedrības novecošanos, skaidro VM.
Ministrija arī akcentē, ka nepietiekama izmaksu apmaksa ilgtermiņā palielina slimnīcu parādsaistības un apgrūtina resursu plānošanu, vienlaikus apdraudot pacientu drošību un savlaicīgu piekļuvi nepieciešamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.
VM norāda, ka sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu par līdzekļu piešķiršanu.