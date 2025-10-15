Liepājas Reģionālajā slimnīcā aizvadīts seminārs par paliatīvo aprūpi
Starptautiskajā Paliatīvās aprūpes un hospisa dienā Liepājas Reģionālajā slimnīcā notika seminārs, kurā veselības speciālisti un tuvinieki diskutēja par līdzjūtības un cilvēcības nozīmi paliatīvajā aprūpē smagi slimiem pacientiem un viņu ģimenēm. Pasākums veicināja pieredzes apmaiņu un mērķi padarīt paliatīvo aprūpi Latvijā pieejamāku un iejūtīgāku.
11. oktobrī Liepājas Reģionālajā slimnīcā pulcējās vairāk nekā 50 cilvēki, lai Starptautiskajā Paliatīvās aprūpes un hospisa dienā runātu par to, cik būtiska ir līdzjūtība, aprūpe un cilvēcība attiecībās ar smagi slimiem pacientiem un viņu tuviniekiem.
Seminārs “Paliatīvā aprūpe – rūpes par ķermeni, prātu un dvēseli” pulcēja ārstus, aprūpētājus, tuviniekus un veselības aprūpes speciālistus, lai kopā mācītos, dalītos pieredzē un meklētu veidus, kā padarīt paliatīvo aprūpi Latvijā vēl pieejamāku un iejūtīgāku.
Seminārā savas zināšanas un pieredzi dalījās:
- Dr. Jūlija Cīrule-Galuza, paliatīvās aprūpes ārste un pediatre, skaidrojot atšķirības starp hospisu un paliatīvo aprūpi, kā arī pakalpojumu saņemšanas iespējas;
- Agnese Maknelija, sabiedrības veselības speciāliste, kas sniedza praktiskus padomus hroniski slimu un kustību traucējumu pacientu aprūpē;
- Mārtiņš Balodis, kapelāns, kurš rosināja sarunu par garīgo aprūpi, eksistenciāliem jautājumiem un dzīves jēgu slimības kontekstā.
Pasākumu krāšņāku padarīja arī “Cepures bērnu paliatīvajai aprūpei” kampaņa – dalībnieki ar smaidu un krāsainām cepurēm pauda atbalstu bērniem ar dzīvību ierobežojošām slimībām un viņu ģimenēm.