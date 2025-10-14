Stradiņa slimnīcā notiks informatīvs pasākums epilepsijas pacientiem un sabiedrībai
Epilepsijas informatīvā pēcpusdiena paredzēta pacientiem, viņu piederīgajiem, studentiem, medicīnas aprūpes speciālistiem un ikvienam interesentam.
Stradiņa slimnīcā notiks informatīvs pasākums epilepsijas pacientiem un sabiedrībai

28. oktobrī no plkst. 11.00 līdz 15.00 Stradiņa slimnīcas A1 korpusa vestibilā norisināsies Epilepsijas pacientu dienai veltīta informatīvā pēcpusdiena.

Pasākuma mērķis ir izglītot pacientus, viņu tuviniekus un sabiedrību par epilepsiju, tās cēloņiem, izpausmēm, ārstēšanu un ikdienas dzīvi ar šo hronisko slimību.

Dalība ir bez maksas, iepriekšēja reģistrācija nav nepieciešama.

