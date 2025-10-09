Latvijā sākusies gripas sezona - saslimšanas gadījumi reģistrēti Rīgā, Jelgavā un Daugavpilī
Aizvadītajā nedēļā Latvijā tika reģistrēti pirmie gripas saslimšanas gadījumi šosezon, informē Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi.
Gripa klīniski tika noteikta septiņiem pacientiem jeb 9,9 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir mazāk nekā iepriekšējā sezonā attiecīgajā periodā (15,6). Lielākā daļa gadījumu reģistrēti Rīgā, kā arī pa vienam – Jelgavā un Daugavpilī.
Kopējā akūtu elpceļu infekciju (AEI) izplatība Latvijā joprojām ir zema. Monitoringa ietvaros 44 ģimenes ārstu praksēs pacientu īpatsvars ar AEI simptomiem veidoja 18% no kopējā ambulatorajās iestādēs vērsušos pacientu skaita. Ar citām elpceļu infekcijām nedēļas laikā kopā vērsušies 856 pacienti. Pneimoniju gadījumā ambulatorajās iestādēs nedēļas laikā vērsušies 30 pacienti – aptuveni divreiz mazāk nekā pērn.
Desmit monitoringa slimnīcās smagu akūtu respiratoru infekciju (SARI) gadījumos stacionēti 135 pacienti (3,2% no kopējā stacionēto pacientu skaita; pērn – 4,4%). Lielākā daļa pacientu bija vecumā 65 gadi un vairāk (43%) vai 15–64 gadi (33%). Testēšanā uz gripu pozitīvs rezultāts konstatēts vienā gadījumā (0,5%), uz SARS-CoV-2 – 7,7% no testētajiem pacientiem.
Profilakses ieteikumi:
- Ievērot roku higiēnu (bieži mazgāt un/vai dezinficēt rokas) un mācīt bērniem pareizi mazgāt rokas, nepieskarties ar netīrām rokām sejai;
- klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas, vai ar elkoni, ja salvete nav pieejama; bieži vēdināt telpas (vairākas reizes dienā, plaši atverot logus, lai svaigs gaiss pēc iespējas vairāk cirkulētu telpā);
- izmantot atbilstošus tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus, īpaši rūpīgi attīrīt un dezinficēt visus priekšmetus un virsmas, kurām bieži pieskaras cilvēki (durvju rokturi, krāni, galda virsmas, krēslu atzveltnes u.c.);
- censties ievērot distanci un izvairīties no pārpildītām publiskām vietām, it sevišķi personām ar paaugstinātu smagas slimības risku (seniori, cilvēki ar hroniskām slimībām un grūtnieces);
- izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem, kuriem ir akūtas elpceļu infekcijas simptomi;
- sekot savam veselības stāvoklim un nedoties uz darbu, sabiedriskām vietām pat ar mazākajām elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (klepus, sāpes kaklā, paaugstināta ķermeņa temperatūra), izvairīties no kontakta ar citiem cilvēkiem, īpaši tiem, kuriem ir paaugstināts smagas slimības risks (seniori, cilvēki ar hroniskām slimībām un grūtnieces);
- personai ar akūtas augšējo elpceļu infekcijas slimības simptomiem ieteicama pašizolācija, kamēr ir simptomi (sevišķi paaugstināta ķermeņa temperatūra) un vēl 24 stundas ar nosacījumu, ka netiek lietoti drudzi mazinoši medikamenti;
- pieļaut iespēju darbiniekiem strādāt attālināti, ja darbiniekam ir akūtas elpceļu infekcijas simptomi vai darbinieks ir Covid-19 slimnieka kontaktpersona;
- veselības aprūpes iestādēs un darba vietās var ieteikt darbiniekam/apmeklētājam lietot medicīnisko masku vai respiratoru iekštelpās, kad fiziskā distancēšanās nav iespējama;
- vakcinācija ir efektīvs veids, kā pasargāt sevi no smagākām slimības sekām, tāpat arī tas ir efektīvs veids kopējās sabiedrības veselības uzlabošanā. Vairāk par Covid-19 vakcināciju lasīt šeit - https://www.spkc.gov.lv/lv/vakcinas-pret-covid-19 un https://www.spkc.gov.lv/lv/vakcinacija-pret-gripu-un-covid-19; darba vietās aktualizēt darbiniekiem rekomendācijas personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanai.