Jaundzimušajiem respiratori sincitiālais vīruss izraisa smagu slimošanu ar astmas draudiem
Speciālisti norāda, ka respiratori sincitiālā vīrusa (RSV) profilakses nodrošināšana – pasīvā imunizācija – ir nepieciešama visiem jaundzimušajiem tipiskajā vīrusa izplatības sezonā no oktobra līdz aprīlim.
Par to, kas īsti ir RSV un kāpēc jāmaina pasīvās imunizācijas kārtība, to nomainot ar ilgstošas darbības antivielām, kā tas notiek jau daudzviet pasaulē, stāsta Renāte Snipe, Bērnu slimnīcas bērnu pneimonoloģe, pediatre.
Kas īsti ir RSV un kāpēc tas ir tik bīstams jaundzimušajiem?
– RSV ir ļoti lipīgs vīruss un īpaši apdraud jaundzimušos un zīdaiņus līdz sešu mēnešu vecumam, kā arī cilvēkus pēc 75 gadu vecuma un cilvēkus, kuriem ir hroniskas slimības.
Visbiežāk RSV aktīvā sezona ir no oktobra līdz martam vai aprīlim, bet tas ik gadu var atšķirties. Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) veic visu augšējo dziļo elpceļu infekciju monitoringu, arī, ja bērni nonāk slimnīcā, mēs ņemam uztriepes un skatāmies, kad sāk pieaugt šis RSV pozitīvo rezultātu skaits, un tā tiek pieņemts lēmums par vīrusa paaugstinātu izplatību un imunizācijas uzsākšanas laiku.
Diemžēl mums joprojām nav pieejama jaunās paaudzes imunizācija ar garas darbības monoklonālām antivielām, kas būtu jāveic tikai vienreiz sezonā. Šobrīd pieejamas tikai īsas darbības monoklonālās antivielas. Kad sākas RSV pieaugums, tie priekšlaikus dzimušie zīdaiņi, kuri ir riska grupā un kuriem pienākas pasīvā imunizācija, tiek aicināti ierasties Bērnu slimnīcā, lai reizi mēnesī saņemtu savu pasīvās imunizācijas devu un tādā veidā tiktu pasargāti no saslimšanas ar šo vīrusu. Pasīvā imunizācija nozīmē ievadītas antivielas, lai šī vistrauslākā pacientu grupa nesaslimtu ar RSV.
Pirms pāris gadiem bija ļoti smaga RSV sezona, kad Bērnu slimnīcas pacientu vidū bija salīdzinoši daudz arī laikā dzimušu un citādi veselu bērnu, kuriem šī saslimšana noritēja smagi, un tāpēc viņi ilgstoši ārstējās slimnīcā. Nezinām, kad atkal infekcijas uzliesmojums būtiski izplatīsies un noritēs īpaši smagi. Vecākiem bērniem un pieaugušajiem slimība tiešām var noritēt kā parasta saaukstēšanās ar iesnām, klepu, kakla sāpēm, bet mazajiem bērniņiem līdz sešu mēnešu vecumam, īpaši priekšlaikus dzimušajiem vai imūnsupresētajiem, tā var noritēt smagā formā ar apgrūtinātu elpošanu, klepu, bronhiolītu, augstu temperatūru. Īpaši zīdainīšiem aizlikta deguna un apgrūtinātās elpošanas dēļ ir ļoti slikta pašsajūta, ir grūti ēst, tāpēc viņu vispārējais stāvoklis bieži vien ir smags. RSV gadījumā specifiskas ārstēšanas nav, ir tikai simptomātiska, turklāt kā viena no komplikācijām var pievienoties pneimonija.
Kādi ir tipiskie RSV infekcijas simptomi zīdaiņiem un kā vecāki var atšķirt šo slimību no parastas saaukstēšanās?
– Tas, kam vecākiem ir jāpievērš uzmanība, ir klepus, kas kļūst arvien mokošāks. Ja bērnam ir apgrūtināta vai izteikti paātrināta elpošana, ja zīdainim ir grūtības ēst, viņš ir saguris un pat sāk zaudēt svaru vai dzirdama ļoti skaļa elpošana, noteikti ir jāvēršas pie ārsta, jo RSV var strauji izraisīt vispārējā stāvokļa pasliktināšanos.
Vecākiem jāpatur prātā, ka gan gripa, gan RSV ir infekcijas slimības, kuras maziem bērniem var noritēt smagāk. Palīdzēt var aptiekās nopērkamie kompleksie eksprestesti. Taču jebkurā gadījumā, ja bērnam ir augšējo elpceļu saslimšanas simptomi un viņa vispārējais veselības stāvoklis vecākiem rada raizes, noteikti jāvēršas pie ģimenes ārsta, bet akūtas pasliktināšanās gadījumos jābrauc uz slimnīcu.
Kādas ir pieejamās RSV profilakses iespējas jaundzimušajiem un kā darbojas jūsu pieminētās jaunās paaudzes ilgstošas iedarbības monoklonālās antivielas?
– Līdz šim bija pieejamas tikai ļoti dārgas īsas darbības monoklonālās antivielas, kas jāievada katru mēnesi, un tās valsts apmaksāja pirmajā dzīves gadā tikai priekšlaicīgi dzimušiem bērniņiem vai zīdaiņiem ar atsevišķām hroniskām vai jau agrīni hroniskām slimībām. Medikamentu izmaksas ir tik lielas, ka diemžēl tos varam atļauties ļoti šaurai pacientu grupai, bet šobrīd no daudzām valstīm, piemēram, no Francijas, Spānijas, Zviedrijas nāk ļoti labi signāli, ka tur plaši, ar labiem rezultātiem izmanto ilgstošas darbības monoklonālās antivielas, kuras jāievada tikai vienu reizi sezonas laikā. Izmaksas ir būtiski zemākas, tādēļ šīs valstis RSV sezonas laikā to ievada visiem jaundzimušajiem un zīdaiņiem, kuru vecāki piekrīt. Imunizācijai piekrīt teju visi vecāki, jo nekādu būtisku blakusparādību nav. Tā ir gluži kā jebkura rutīnas vakcīna zīdaiņiem.
Dati par imunizācijas ietekmi vēl tiek apkopoti un analizēti, bet kongresos kolēģu prezentētie preliminārie jeb priekšdarbu dati ir ļoti efektīvi, un arī būtiskas veselības aprūpes izmaksas mazinoši, tādēļ tas būtu ļoti liels panākums sabiedrības veselības uzlabošanā, ja visiem zīdaiņiem, kuri ir dzimuši konkrētajā RSV sezonā, varētu nodrošināt šīs ilgstošas iedarbības monoklonālās antivielas.
RSV ir nepatīkams vīruss ne tikai tāpēc, ka var izraisīt smagas elpceļu saslimšanas, bet arī tā izplatība sezonā ir plaša – ar to var inficēt citus gan ierastajā gaisa pilienu veidā, gan diemžēl arī ar rokām, rotaļlietām un citiem priekšmetiem, kuriem ir pieskāries slimais cilvēks. Tā ir problēma, jo, ja vecākiem bērniem un pieaugušajiem RSV norit salīdzinoši viegli un viņi pat nezina, ka ir inficējušies tieši ar šo vīrusu, šie saslimušie var kļūt par infekcijas avotu trauslākajām sabiedrības grupām – zīdaiņiem, senioriem un cilvēkiem ar hroniskām slimībām. Sabiedrībā parasti tiek uzsvērts, ka šis vīruss ir bīstams zīdainīšiem, bet pavisam reti tiek pieminēts, ka tas vienlīdz apdraud arī pieaugušos ar novājinātu imunitāti un seniorus. RSV ir ļoti biežs hospitalizācijas cēlonis gados vecākiem cilvēkiem, un nereti kā komplikācija ir pneimokoka izraisīta pneimonija, kas var būt nāves cēlonis senioriem. RSV patiešām ir liels slogs veselības aprūpes sistēmai.
Kāpēc ir tik svarīgi aizsargāt visus jaundzimušos, ne tikai tos, kuri ir dzimuši priekšlaicīgi vai ir augsta riska grupā?
– Mazo bērnu grupā RSV ir īpaši bīstams gan tādēļ, ka viņu imūnā sistēma vēl neatpazīst vīrusu un nespēj pret to efektīvi cīnīties, gan tādēļ, ka viņu elpceļi anatomiski ir šaurāki nekā lielākiem bērniem un pieaugušajiem, un tādēļ vīrusa radītā gļotādas tūska izraisa šos ļoti izteiktos elpošanas traucējumus. Kā jau minēju, elpošana ir skaļa, stenoša, paātrināta, var būt pat sēkšana. Ja ir arī paaugstināta temperatūra, tas ir viens no sarkanā karoga simptomiem, kas var liecināt par saslimšanu ar RSV. Tāpat iepriekšminētā pasliktinājusies apetīte vai tas, ka zīdainītim retāk jāmaina autiņbiksītes, – ja nepieciešams divreiz mazāk autiņbiksīšu nekā parasti –, arī ir viena no bīstamajām pazīmēm, kas liecina, ka zīdainis slikti ēd un, iespējams, ir sākusies organisma atūdeņošanās.
Turklāt RSV ir ļoti bīstams arī tāpēc, ka šī vīrusa pārslimošana ir viens no astmas attīstības riska faktoriem. Tātad, ja tieši zīdaiņa vecumā pasargājam bērnu no saslimšanas ar RSV, tas nozīmē, ka pierādītā mērā nākotnē varam pasargāt viņu no saslimšanas ar astmu.
Kādas ir prognozes par RSV izplatību šajā sezonā un kādi ietaupījumi valsts veselības aprūpes sistēmai ir sagaidāmi, ja tiks ieviestā plašāka imunizācijas programma?
– Man nav iespēju prognozēt RSV izplatību konkrētajā sezonā. Saskaņā ar pasaules literatūras datiem ir valstis, kur RSV bronhiolīts ir viens no biežākajiem zīdaiņu hospitalizācijas cēloņiem. Daļai bērnu tas norit smagi un ir jāārstējas intensīvās terapijas nodaļā; īpaša riska grupa ir priekšlaikus dzimušie. Tāpat RSV sezonā ir risks, ka zīdainīši, kuri ārstējas no citām saslimšanām, inficējas ar RSV kā slimnīcā iegūtu infekciju, kas paildzina bērna uzturēšanās laiku stacionārā, tādā veidā rodas gan lielāki draudi viņa veselībai, gan arī palielinās veselības aprūpes izmaksas.
Ja raugāmies no izmaksu efektivitātes viedokļa, gan šī samazinātā iespēja, ka RSV dēļ bērniņš nonāks slimnīcā, gan tas, ka vēlākos gados viņam varētu attīstīsies astma, īpaši, ja fonā ir alerģijas, būtībā ir ļoti liels ieguvums šī bērna dzīves kvalitātei un arī veselības aprūpes izmaksām.
Vēl viena liela priekšrocība: šie bērni nekļūst par infekcijas avotu un neinficē ar vīrusu savus vecākus, vecvecākus, un attiecīgi arī viņi tiek pasargāti no smagas slimības gaitas, iespējamām komplikācijām, pneimonijas.
Vīrusu sezonā aktīvā vai pasīvā imunizācija pret biežāk izplatītajām vīrusa izraisītajām saslimšanām līdz divu gadu vecumam ir ļoti nozīmīga – bērni jāvakcinē pret gripu, tāpat ceru, ka būs pieejamas šīs ilgstošas darbības monoklonālās antivielas –, taču jāatgādina, ka svarīga ir arī nespecifiskā profilakse – telpu vēdināšana, mitrā uzkopšana, nedošanās uz publiskiem pasākumiem ar maziem bērniem, bieža roku mazgāšana, bērniem nav jāļauj spēlēties publiskās vietās ar svešām rotaļlietām u. tml. Par to var parūpēties tieši vecāki.
Informācijai
Latvijas Imunizācijas valsts padome (IVP) un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) speciālisti ir vērsušies pie Saeimas un veselības ministra ar aicinājumu Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānā 2025.–2027. gadam ne tikai iekļaut, bet arī faktiski nodrošināt finansējumu pasīvajai imunizācijai pret respiratori sincitiālo vīrusu (RSV) ar ilgstošas darbības antivielām.
Speciālisti norāda, ka šis vīruss ir īpaši bīstams zīdaiņiem un var darboties kā astmas palaidējmehānisms vēlākos dzīves posmos. Tāpēc tiek lūgts nodrošināt profilaksi visiem jaundzimušajiem tipiskajā vīrusa izplatības sezonā no oktobra līdz aprīlim.
Līdz šim pasīvā imunizācija bija pieejama tikai ļoti priekšlaikus dzimušiem un citiem augsta riska zīdaiņiem. IVP un BKUS speciālisti uzsver, ka šāda imunizācija būtu jānodrošina visiem jaundzimušajiem, lai pasargātu viņus no smagas slimības gaitas.
IVP un BKUS speciālisti uzskata, ka šāda investīcija ilgtermiņā būtu izdevīga, jo tā mazinātu smagu saslimšanu skaitu, slimnīcu noslodzi un kopējās veselības aprūpes izmaksas. Tāpēc nedrīkstētu aprobežoties tikai ar šī pasākuma iekļaušanu plānā, bet ir nekavējoties jānodrošina arī tā īstenošanai nepieciešamais finansējums.
Pasaulē katru gadu RSV ir iemesls vairāk nekā 3,6 miljoniem hospitalizāciju un aptuveni 100 000 nāves gadījumu bērniem, kas jaunāki par 5 gadiem. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/respiratory-syncytial-virus-(rsv)