13 padomi, kā ēdienreizes padarīt veselīgākas
Bērni bieži vien izvēlas garšīgus, bet ne vienmēr veselīgus ēdienus, līdz ar to par mūsu uzdevums ir šīs izvēles padarīt veselīgākas. Cukurs, sāls un zemas kvalitātes tauki ir nereti sastopami bērnu mīļākajos ēdienos. Lai parūpētos, ka bērni ikdienā uzņem veselīgas maltītes, labāk ēdienreizes ir gatavot pašu spēkiem, piedāvājot dažādas radošas alternatīvas, tādējādi palīdzot bērniem iemīlēt veselīgāku pārtiku bez garšas kompromisiem.
Bērnu slimnīcas uztura speciāliste un veselīga uztura kustības “Ēstprieks” vēstnese Lizete Puga dalās ar 13 ieteikumiem veselīgu maltīšu plānošanā.
Uzkodas
- Ierastās majonēzes un uzkodu mērču vietā labāk izvēlieties bezpiedevu jogurtu, kas bagātināts ar garšaugiem, sinepēm vai varbūt mārrutkiem.
- Desas var lieliski aizvietot ar pašu gatavotām gaļām. Garšu daudzveidību var uzlabot, izmantojot dažāda veida garšaugus un izmēģinot marinādes.
- Siers ir izcils kalcija avots un lieliska uzkoda. Taču tas ir kā sāļa šokolāde, ko jāēd ar mēru.
- Rūpējieties, lai uzkodās vairāk ir svaigi dārzeņi un garšaugi. Tas palīdzēs samazināt smaguma sajūtu, būs uzņemtas vērtīgas uzturvielas un paralēli puncī būs mazāk vietas kādiem citiem gardumiem.
Pamatēdiens
- Pievērsiet uzmanību gataviem garšaugu maisījumiem, jo bieži vien tajos dominē sāls, kā arī to sastāvā mēdz būt pārtikas piedevas vai garšas pastiprinātāji. Tādēļ papildus nepievienojiet sāli, ja izmantojat garšvielu maisījumus ar sāli, soju vai kādu citu gatavo mērci.
- Gatavojot pamatēdienus, vislabāk noderēs svaigas garšvielas – rozmarīns, timiāns, koriandrs un pētersīļi, kas ne tikai palīdzēs sagremot ēdienu un piešķirs garšu, bet arī novērsīs vēdera pūšanos.
- Vienmēr atceries, ka arī uz svētku galda jūsu pamatēdienreizes šķīvis ir aptuveni tieši tikpat liels, cik parastā dienā!
Saldais ēdiens
- Gatavojot kādu desertu, vienmēr pagaršojiet – varbūt vadīšanās pēc receptes jūsu gadījumā nav nepieciešama un tik daudz cukura, sviesta vai krēma nav jāpievieno.
- Gatavojot daļu cukuru var aizvietot ar augļu biezeņiem, piemēram, ābolu biezeni, žāvētiem augļiem vai sukādēm. Arī aromātiskās garšvielas, kā kanēlis vai vaniļa, ļauj pievienot mazāk cukura.
- Tāpat ir jāatceras, ka medus, agaves, kļavu u.c. sīrups pēc uzbūves patiesībā ir cukurs, un fakts, ka, gatavojot ēdiens ar šiem, parasto galda cukuru neesat iekļāvis, nenozīmē, ka to var ēst bez mēra sajūtas. Ietekme uz organismu šiem sīrupiem ir tieši tāds pats kā parastajiem galda cukuram.
- Gatavojot kādu krēmu vai kūku, priekšroku dodiet liesajiem piena produktiem. Piemēram, pilnpiena biezpiena vietā lietojiet vājpiena biezpienu, krējuma vietā – bezpiedevu jogurtu.
- Kūkas pamatnei ierasto cepumu vietā apgrauzdējiet auzu pārslas un sablendējiet!
Dzēriens
- Ieteicami atspirdzinoši dzērieni ir gāzēts ūdens, nesaldināta tēja ar augļiem, ogām, piparmētrām un kādu kanēļa standziņu.
Veselīga uztura kustība “Ēstprieks” tika dibināta 2020. gadā sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu (BSF), Bērnu slimnīcu un “Maxima Latvija”. Tās mērķis ir papildus valsts budžeta nodrošinātajai pacientu ēdināšanai ar atbalstītāju palīdzību piedāvāt Bērnu slimnīcas pacientiem vienmēr garšīgas un daudzveidīgas maltītes, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par bērnu uzturu un veselīgiem ēšanas paradumiem, īpašu uzmanību pievēršot vietēji audzētiem un ražotiem produktiem.
Strādājot kopā ar atbildīgiem partneriem - “Ezerkauliņi”, “Mārupes Siltumnīcas”, “Smiltenes piens”, “Alpro”, “Balticovo”, “Latvijas Maiznieks” un “Rēzeknes gaļas kombināts”, ir ievērojami uzlabojusies bērnu un vecāku apmierinātība ar pacientiem piedāvātajām maltītēm Bērnu slimnīcā - aptaujas rāda, ka tā pieaugusi teju trīs reizes.
Vairāk par veselīga uztura kustību “Ēstprieks” uzzini: www.maxima.lv/estprieks , savukārt iedvesmojošas veselīgas receptes meklē www.Estprieks.com