Bīstams veselības apdraudējums frizētavā - kas jāzina katram, kurš mazgā matus salonā
Matu mazgāšana un galvas ādas masāža parasti ir neatņemama un atslābinoša jebkura salona apmeklējuma daļa. Laiks, kas tiek pavadīts pie speciālā izlietnes, parasti atkarīgs no mazgāšanas un kopšanas procedūras ilguma.
Problēma ir tāda, ka, pārāk ilgi turot galvu atliektu atpakaļ izlietnē, var tikt saspiestas vai pat plīst mugurkaula artērijas, kas piegādā asinis smadzenēm, un tas var novest pie parādības jeb insulta, kas sarunvalodā tiek dēvēts par "skaistumkopšanas salona insulta sindromu".
Nesenā medicīniskās literatūras apskatā, kas publicēts šī gada maijā žurnālā "The American Journal of Emergency Medicine", tika identificēti 54 skaistumkopšanas salona insulta sindroma gadījumi 48 gadu laikā. No tiem 42 gadījumi bija saistīti ar saloniem, astoņi - ar zobārstniecības procedūrām, bet atlikušie četri notikuši citos apstākļos.
Kā norāda pētnieki, šis sindroms rodas kakla pārmērīgas atliekšanas dēļ matu mazgāšanas laikā salonos. Plīsums mugurkaula artērijās, kas iet gar kakla aizmuguri, vai miega artērijās, kas atrodas kakla sānos, var izraisīt insultu, ja asinīs, kas nonāk bojātajā artērijas sieniņā, izveidojas trombs un aizceļo uz smadzenēm.
Tieši to piedzīvoja Elizabete Smita 2014. gadā - divas nedēļas pēc tam, kad bija apmeklējusi matu veidošanas salonu Kalifornijā. "Es eju gulēt, domājot - vai rīt pamodīšos?" Smita sacīja žurnālistiem pēc tam, kad bija iesniegusi prasību pret salonu.
Viņa apgalvoja, ka kakla pārmērīgā atliekšana pie matu mazgāšanas izlietnes "pārgrieza" viņas mugurkaula artēriju. Saskaņā ar viņas prasību tiesā, kakla artērijas plīsums izraisīja "nestabilu gaitu", "kustību koordinācijas zudumu" kreisajā rokā un redzes traucējumus kreisajā acī.
Skaistumkopšanas salona insulta sindroma simptomi var atšķirties atkarībā no asinsvadu bojājuma apmēra, taču var ietvert šādas pazīmes:
- Pēkšņs paralīzes vai nespēka sajūta vienā ķermeņa pusē, īpaši sejā, rokā vai kājā
- Reibonis
- Līdzsvara zudums un grūtības staigāt
- Aizmiglota redze vienā vai abās acīs
- Galvassāpes
- Slikta dūša
- Vemšana
- Apgrūtināta elpošana, košļāšana vai rīšana
- Neskaidra runa
Medicīniskajā pārskatā pētnieki norādīja, ka visbiežāk sastopamie simptomi bija reibonis, līdzsvara traucējumi un galvassāpes.
Skaistumkopšanas salona insulta sindroma ārstešana parasti notiek ar zālēm,
stenta ievietošanu, lai atjaunotu asins plūsmu aizsprostotajā artērijā, vai ķirurģisku iejaukšanos. "Pēc ārstēšanas iznākumi bija dažādi - no pilnīgas atveseļošanās līdz pastāvīgiem simptomiem vai pat nāvei," rakstīja pētnieki. "Pēcpārbaudes dati bija ierobežoti."
Simptoms pirmo reizi aprakstīts 1974. gadā, kad tas novērots četriem pacientiem. Terminu "skaistumkopšanas salona insulta sindroms" ieviesa gandrīz divas desmitgades vēlāk - 1993. gadā Ņujorkas neirologs, ziņojot par pieciem gadījumiem.
Simptoma iegūšanas risks gan nenozīmē, ka būtu jāatsakās no friziera apmeklējuma. "Apmeklējot salonu, kaklam jābūt pietiekami atbalstītam, lai nebūtu nepieciešama liela atliekšana atpakaļ," laikrakstam "The Post" norādīja trīskārši sertificēts Ņujorkas neirologs Dr. Džeremijs M. Lifs. "Alternatīva ir matu mazgāšana vai skalošana sēdus, ar taisnu muguru."
Sarullēts dvielis vai spilventiņš, kas novietots zem kakla, var nodrošināt atbalstu, kad galva tiek atliekta atpakaļ. Frizieris var arī izmantot rokas dušu, lai izskalotu matus, kamēr sēžat taisni. Noteikti uzreiz informējiet, ja jūtat jebkādu diskomfortu.