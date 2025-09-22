Rīgas 1. slimnīcā notiks bezmaksas dzimumzīmju pārbaudes
Rīgas 1. slimnīcas Lielajā konferenču zālē šodien notiks bezmaksas dzimumzīmju pārbaudes.
Iepriekšējs pieraksts pārbaudes saņemšanai ir obligāts, informēja slimnīcas pārstāve Vivita Leismane.
Pārbaudes veiks slimnīcas dermatoloģes Līga Gulbe, Arina Deņisova, Nataļja Postņikova, Zanda Klētniece un Ilona Markeviča. Izmeklējuma laikā ārsti lūgs izģērbties līdz apakšveļai, rūpīgi apskatīs ādas veidojumus un izmantos optisko dermatoskopu, kas ļauj tos novērtēt desmitkārtīgā palielinājumā. Ja tiks atklāti aizdomīgi veidojumi, pacientam ieteiks papildu diagnostiku un nepieciešamo ārstēšanu.
Dermatoloģijas un seksuāli transmisīvo slimību klīnikas un Psoriāzes centra vadītājs Ingmārs Mikažāns norāda, ka cilvēki, runājot par dzimumzīmēm, parasti domā dažādus ādas veidojumus - nēvus, vasaras raibumus un citus. Taču dermatoloģijā dzimumzīme ir ļoti specifisks veidojums ar noteiktām dermatoskopiskām pazīmēm.
Mikažāns skaidro, ka ādas audzēji Latvijā ir izplatītākā vēža forma, un saslimstība ar tiem katru gadu pieaug. Ja rodas aizdomas par izmaiņām, nepieciešams savlaicīgi vērsties pie dermatologa.
Katru gadu Latvijā tiek reģistrēti vidēji 215 melanomas gadījumi un vairāk nekā 1400 citu ļaundabīgu ādas audzēju gadījumi, un slimība ik gadu izraisa ap 70 nāves gadījumu.
Saslimstība pieaug arī jaunākā vecuma grupā - vecumā no 20 līdz 54 gadiem ik gadu tiek diagnosticēti vidēji 58 melanomas gadījumi un vairāk nekā 120 citi ādas audzēji.
Slimnīcā norāda, ka Eiropā melanomas sastopamība ir 10 līdz 12 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.