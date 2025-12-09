Daces Rukšānes grāmatas "Sarkanais un melnais, un baltais" atvēršana "Osiriss"; 09.12.2025.
"Daces Rukšānes “smaržu” cikla noslēdzošais romāns, tāpat kā pārējie, ir izteikti miesisks un uzrunā visas lasītāja maņas. Te virmo klasisku ...
Literatūras gardēži piedalās Daces Rukšānes romāna “Sarkanais un melnais, un baltais” atklāšanā. FOTO
Kafejnīcā "Osiris" 9. decembrī notika rakstnieces Daces Rukšānes romāna “Sarkanais un melnais, un baltais” atvēršana.
"Grāmata noslēdz rakstnieces četru romānu ciklu – “Krieva āda”, “Džikī”, “Lu- Lū un Eņģelis” – kas dzimtas sieviešu stāstos, kam netveramu dimensiju sniedz arī grāmatu nosaukumos iešifrētie smaržu nosaukumi, aptver Latvijas vēsturi no pēckara gadiem līdz mūsdienām," tā šo romānu raksturo žurnāliste Anda Buševica.
"Ko atņemam sev un saviem tuvākajiem, nespējot pārkāpt senam aizvainojumam? Kā saudzīgi sasiet sen pārcirstas saites, nenodarot pāri nevienam? Vai tas vispār ir iespējams? Daces Rukšānes ceturtā smaržu iedvesmotā romāna darbība risinās mūsdienās, pašā pandēmijas priekšvakarā. Īpatnēji smaržojošas vēstules izjauc trīs paaudžu sieviešu ierasto ikdienu, un galvenā varoņa vietu romānā ieņem Noslēpums. Smaržas, Liepājas vējš, negaidīti pavērsieni – viss valdzina, un lasītājs arī šoreiz iesākto grāmatu nespēs nolikt malā, kamēr tā nebūs izlasīta," pārdomās par romānu dalās rakstniece Jana Egle.