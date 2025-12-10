Megana Mārkla sazinājusies ar tēvu pēc ziņām par viņa smago veselības stāvokli
Saseksas hercogiene Megana Mārkla ir sazinājusies ar savu tēvu, kuram, kā vēstīts, nesen amputēta kāja.
Saseksas hercogiene beidzot spējusi nodibināt tiešu kontaktu ar savu tēvu Tomasu Mārklu, apstiprina viņas runas persona. Piektdien tika ziņots, ka Megana Mārkla esot “sazinājusies” ar savu tēvu, uzzinot, ka viņš smagi slims atrodas slimnīcā Filipīnās.
Tomēr pats Mārkls laikrakstam “The Mail on Sunday” sacīja, ka nav saņēmis nekādu ziņu no meitas — ne rakstisku, ne telefonisku. Tagad jaunā paziņojumā norādīts, ka Meganas vēstule beidzot ir nonākusi līdz adresātam.
Hercogienes runas persona paziņoja: “Ņemot vērā, ka “Daily Mail” reportieris pastāvīgi atrodas viņas tēva gultasgalā, translējot katru mijiedarbību un pārkāpjot skaidras ētikas robežas, hercogienei ir bijis ārkārtīgi sarežģīti privāti sazināties ar savu tēvu, neskatoties uz viņas centieniem pēdējo dienu laikā. Ar uzticamu cilvēku palīdzību viņas sarakste tagad ir droši nonākusi viņa rokās.”
Mārkls vēl nav apstiprinājis, vai viņš saņēmis Meganas ziņu kopš šī jaunākā paziņojuma izplatīšanas trešdien, 10. decembrī.
Runājot ar savu draudzeni Kerolainu Greiemu, “Mail on Sunday” ASV redaktori, Mārkls no slimnīcas gultas sacīja: “Protams, es vēlos ar viņu (Meganu) parunāt, taču neesmu pārliecināts, vai šie ir pareizie apstākļi.” Viņš piebilda: "Tas, ko es vienmēr esmu teicis — esmu atvērts izlīgumam ar savu meitu. Nekad neesmu pārstājis viņu mīlēt. Es nevēlos nomirt, būdams atsvešināts no Meganas. Es gribu satikt savus mazbērnus. Būtu jauki satikt arī viņas vīru.”
Hercogienes pārstāvji atkārto, ka viņa ir sazinājusies ar tēvu, bet situāciju sarežģījusi mediju klātbūtne.