Vēla brokastošana var liecināt par nopietnām veselības problēmām: zinātnieki skaidro, kāpēc
Pētījums, kurā piedalījās gandrīz trīs tūkstoši pusmūža un vecāka gadagājuma cilvēku no Apvienotās Karalistes, atklāja interesantu sakarību: gados vecākiem cilvēkiem, kuri brokastoja vēlāk, bija paaugstināts nāves risks.
Tajā pašā laikā jaunākiem cilvēkiem šāda likumsakarība netika novērota, raksta TSN. Zinātnieki gan norāda, ka vēla brokastošana, visticamāk, nav tiešs priekšlaicīgas nāves cēlonis.
Tā drīzāk var būt indikators, kas norāda uz citām, slēptām veselības problēmām, liecina žurnālā "Communications Medicine" publicētā informācija.
Cilvēki, kuri biežāk brokastoja vēlu, bieži saskārās ar šādiem stāvokļiem: pastāvīgs nogurums; trauksme un depresija; zobu vai smaganu problēmas; divas vai vairākas hroniskas slimības.
Tāpēc tiek uzskatīts, ka vēlās brokastis drīzāk ir šo problēmu sekas, nevis to cēlonis. Tāpat zinātnieki pieļauj, ka vecāka gadagājuma cilvēkiem miega pasliktināšanās izraisa vēlāku pamošanos, kas savukārt ir saistīts ar sliktāku veselības stāvokli.
Secinājums: Ja pamanāt, ka sākat brokastot vēlāk nekā parasti un to pavada citas veselības problēmas, tas var būt iemesls vērsties pie ārsta, lai veiktu pārbaudi.