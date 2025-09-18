Ķīpsalā notiks Baltijā lielākā medicīnas izstāde "Medbaltica 2025"
25. un 26. septembrī Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā norisināsies Baltijā vērienīgākā medicīnas izstāde “Medbaltica 2025”.
Ekspozīcijā būs modernākās medicīnas tehnoloģijas un inovatīvi materiāli, mediķu darba apģērbs, ārstnieciskā kosmētika un produkti imunitātei. Turklāt šogad būs arī plašākā profesionālo pasākumu programma izstādes vēsturē – kopumā 19 konferences.
129 nozares uzņēmumi no 11 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Itālijas, Ķīnas, Polijas, Rumānijas, Somijas, Ukrainas, Vācijas un Zviedrijas – Ķīpsalā iepazīstinās ar aktuālāko zobārstniecības, ķirurģijas, ortopēdijas, rehabilitācijas, farmācijas un citu medicīnas tehnoloģiju, iekārtu, materiālu un pakalpojumu klāstu. Konferenču dalībnieki un izstādes apmeklētāji varēs iepazīties ar jaunākajiem ražojumiem un uzlabotajām tehnoloģijām medicīnā, saņemt profesionāļu konsultācijas un labākos cenu piedāvājumus.
Ar 16 uzņēmumiem šogad plaši pārstāvēta izstādē ir Itālija. “MIR”, Itālijas ražotājs, demonstrēs augstas kvalitātes, modernas medicīnas iekārtas elpošanas un sirds aprūpei, “PVS” prezentēs Itālijā ražotu pilnu pirmās palīdzības aptieciņu un jūras pirmās palīdzības aptieciņu, savukārt “Aptaca" – plašu augstas kvalitātes vienreizlietojamu un atkārtoti izmantojamu risinājumu klāstu klīniskajai diagnostikai un laboratorijām.
Katastrofu medicīna
Šobrīd pasaulē notiekošais atspoguļojas arī izstādē “Medbaltica 2025”, jo medicīna ir viena no kritiskajām nozarēm militāru konfliktu un katastrofu gadījumā gan valsts aizstāvju, gan ievainoto civiliedzīvotāju ārstēšanā. 25. septembrī uz konferenci “Kritiskās kompetences ārstiem katastrofu un karadarbības situācijās – anestezioloģija un traumatoloģija” interesentus aicina Latvijas Traumatologu un ortopēdu asociācija. Konference domāta visu terapeitisko un ķirurģisko specialitāšu pārstāvjiem un topošajiem speciālistiem. Vairāk par konferenci: https://ej.uz/r9xh. Savukārt Lietuvas uzņēmums “Artzena” aicinās apmeklētājus iepazīt jaunāko taktiskās medicīnas aprīkojumu – inovatīvus rīkus, kas kritiskās situācijās var būt izšķiroši starp dzīvību un nāvi.
Rehabilitācijai un pacientu aprūpei
Izstādē plaši pārstāvēta ir rehabilitācijas sadaļa, kur uzņēmumi demonstrēs unikālas iekārtas rehabilitācijai un fizioterapijai. Lūk, dažas no tām! Apmeklētāji varēs iepazīt mūsdienīgu vibrācijas treniņu sistēmu, kas stimulē muskuļu darbību un refleksus, uzlabo līdzsvaru un koordināciju – vibroplatformu “Galileo Med 40”, inovatīvu kustību terapijas sistēmu ar bioatgriezenisko saiti – “Telco” no Polijas “Technomex”, kardiotrenažierus un citas rehabilitācijas un fizioterapijas ierīces demonstrēs “Baltmedika”. “Megango” prezentēs “BLACKROLL” preces sportam, ikdienas labsajūtai un fizioterapijai, savukārt “Swedish Posture” produktus stājas korekcijai, kā arī plašu “PTP” fizioterapijas inventāra klāstu no Austrālijas.
Ikvienam veselības uzlabošanai
Ekspozīcijā būs arī preces un pakalpojumi veselības stiprināšanai ikdienā – mutes higiēnas līdzekļi, produkti vīrusu profilaksei, uztura bagātinātāji, ājurvēdiskā produkcija, profesionālā kosmētika, rehabilitācijas un kompresijas izstrādājumi.
Ar jaunumu Latvijā – profesionālo Šveices kosmētiku “SwissGetal” profesionālai un mājas lietošanai –iepazīstinās “Happy Sunday”, jaunu “GYNELLA” produktu sēriju intīmai higiēnai un “PHARMACERIS” dermokosmētikas jaunumus prezentēs “G. Miežis Ārsts”, bet “Peclavus” – dabīgu un profesionālu kosmētiku pēdu, roku un nagu kopšanai – demonstrēs “Dynasty”. Interesenti varēs iepazīt un degustēt arī ASV kompānijas “Forever Living” produkciju, kas izgatavota no alvejas un citām dabiskām sastāvdaļām.
“PRIM” stendā Spānijas ražotājs piedāvās pilnu produktu klāstu – no ortozēm aktīvam dzīvesveidam līdz tehniskajiem palīglīdzekļiem ikdienai, tostarp arī medicīniskās zobu kapes bruksisma un zobu griešanas novēršanai. Tāpat Ķīpsalā varēs uzzināt par medicīniskā papilduztura “Nutridrink” jaunumiem un inovācijām – augu valsts produktiem, valsts kompensācijas iespējām, kā arī specializētiem risinājumiem senioriem un onkoloģiskajiem pacientiem. Produktus, tostarp saldējuma formā, varēs arī degustēt.
Par pievilcīgām cenām izstādē būs pieejami darba apģērbi un apavi mediķiem. Par to rūpējas “Arde Line”, “MedBalt”, “Prāna KO”, “Austilis”, “Uniform4Baltic”, “Dinastija”, “A. Medical” u. c.
Par aktuālāko plašā pasākumu programmā
Abās izstādes "Medbaltica 2025" dienās uz Atvērtās skatuves notiks visiem izstādes apmeklētājiem BRĪVI pieejamas lekcijas, prezentācijas, kā arī diskusija “Runā ārsts” par medicīnas podkāstiem, par to, kādēļ ir svarīgi izglītot sabiedrību medicīnas jautājumos un kā sākt to darīt. Programma aptver aktuālas tēmas medicīnā, zobārstniecībā, uztura zinātnē un digitālajos risinājumos. Programma būs saistoša gan veselības aprūpes profesionāļiem, gan interesentiem.
Kas ir digitālā demence, un kā sevi pasargāt? Kāda ir uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma (UDHS) ietekme uz auto vadīšanu un traumu gūšanas risku? Ko darīt, lai veselības aprūpes pakalpojumi būtu pieejamāki iedzīvotājiem? Kāda ir ergoterapeita sadarbība sociālo pakalpojumu nodrošināšanā? Kā atpazīt profesionālo izdegšanu un ko darīt, lai atjaunotos? Kā neirozinātnes aktualitātes lietot fizioterapijas pilnveidei? Kāds ir perimenopauzes un menopauzesizraisītās izmaiņas mutes dobumā? – šie ir tikai daži jautājumi no plašā tēmu loka, uz kuriem atbildes meklēs 19 mediķu konferencēs Ķīpsalā.
Lai uzklausītu ekspertu ziņojumus, dalītos pieredzē un diskutētu par aktuāliem izaicinājumiem un risinājumiem veselības aprūpē, 25. un 26. septembrī konferencēs pulcēsies zobārsti, zobu higiēnisti, zobārstu asistenti, ginekologi un dzemdību speciālisti, farmaceiti, kineziologi, oftalmologi, fizioterapeiti, rehabilitologi, farmaceiti, podologi, uztura speciālisti, ārstu palīgi, medicīnas iestāžu vadītāji un profesionālās asociācijas. Lai reģistrētos dalībai konferencēs, interesentiem jāvēršas atbilstošā asociācijā vai biedrībā. Detalizētu pasākumu programmu skatiet šeit: https://ej.uz/3vgq