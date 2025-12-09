Ukrainas bruņoto spēku čečenu kaujinieki metuši izaicinājumu Kadirovam: "Tu gribēji lokāciju? Mēs esam šeit!"
Čečenu kaujinieki, kas karo Ukrainas bruņoto spēku sastāvā, ierakstīja skarbu atbildi Kadirovam un publiski uzaicināja viņu ierasties uz "lokāciju", ko viņš pats pieprasīja.
Ičkērijas Čečenijas Republikas bruņoto spēku kaujinieki, kuri karo vienā no Ukrainas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) vienībām, skarbi atbildēja Ramzanam Kadirovam pēc viņa draudiem "tikties aci pret aci ar Ukrainas bruņotajiem spēkiem".
Komandieris Abduls-Hakims Ažijevs ierakstīja video, kurā viņš publiski izaicināja Putina protežē uz reālu tikšanos un norādīja atrašanās vietu. Kadirovs draudēja ar "personīgu tikšanos" pēc Ukrainas bezpilota lidaparāta uzbrukuma augstceltnei Groznijā, kas atrodas tikai 800 metru attālumā no viņa dzīvesvietas. Kadirovs videoziņojumā pieprasīja Ukrainas militārpersonām "norādīt lokāciju".
Viņš paziņoja: "Ja esat vīri, atrodiet vietu, kur mēs varam tikties aci pret aci."
Kā ierasts, viņa vēstījumā bija vairāk bravūras nekā realitātes. Ičkērijas atbilde: "Lokācija ir šeit. Nāc." Atbilde bija negaidīta un ārkārtīgi tieša. Ičkērijas Čečenijas Republikas Bruņotie spēki — HUR vienība, kas cīnās kopā ar specvienību "Šamanbat" — ierakstīja paziņojumu, kas jau ir izplatīts Ukrainas un Čečenijas soctīklu kanāliem.
Abduls-Hakims Ažijevs, viens no pieredzējušākajiem čečenu komandieriem, Otrā Čečenijas kara dalībnieks, karojis Sīrijā un piedalījies operācijās Bahmutas, Belgorodas un Brjanskas apgabalos, paziņoja: "Kadirov, tu gribēji lokāciju. Šī ir mūsu atrašanās vieta. Tu gribēji mums paskatīties acīs — lūk, te mēs esam. Nāc. Paskatīsimies acīs. Tev patīk runāt kā vīriem. Mēs esam gatavi."
Ičkērijas kaujinieki ne tikai pieņēma izaicinājumu, viņi lika Kadirovam izskatīties smieklīgi. Tagad viņš vai nu atbrauks, vai atkal slēpsies aiz federālajiem karaspēkiem un "TikTok" bataljoniem, kā viņš to dara jau divus gadus.
Sprādzieni Groznijā un panika Čečenijas līdera svītā
5. decembrī Grozniju satricināja sprādzieni. Drons ietriecās Groznijas biznesa centra debesskrāpī, tikai dažus simtus metru no Kadirova rezidences un blakus FDD galvenajai mītnei. Bojājumi bija nopietni, un uz ēkas fasādes redzamas trieciena radītās sekas . Krievijas mediji sākotnēji centās slēpt notikušo, pēc tam sāka runāt par "pretgaisa aizsardzību", taču fotogrāfijas no postījumu vietas runā pašas par sevi. Ukrainas izlūkdienests norāda, ka Kadirova reakcija ir nervu sabrukums, ņemot vērā, ka triecieni sasniedz viņa "filiāli", kuru viņš uzskatīja par neaizskaramu.