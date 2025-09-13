Kampaņā cer uzstādīt rekordu ar visvairāk vingrojošiem biroju darbiniekiem: Latvija ir pēdējā vietā ES pēc veselīgi nodzīvoto gadu rādītāja
Latvijas Veselības un Fitnesa asociācija (LVFA) Eiropas kampaņas "Beactiveday" laikā rīkos biroju izaicinājumu "Latvijā dzīvo labākais sporta gars", aicinot kolektīvus no 22. līdz 26.septembrim kopā ar fitnesa treneriem katru darba dienu veltīt laiku vingrošanai. Pasākuma laikā plānots uzstādīt rekordu ar visvairāk darbiniekiem, kas piedalās vingrošanā un apņemas pievērsties sportiskam dzīvesveidam.
Pieteikties biroja izaicinājuma programmai "Latvijā dzīvo labākais sporta gars" ikviens kolektīvs var vietnes "balticfitness.lv" sadaļā "biroja izaicinājums".
Lai piedalītos, ir jāizveido komanda ar neierobežotu skaitu cilvēku, un katru dienu jāatvēl 5 līdz 10 minūtes tiešsaistes koptreniņam kopā ar Latvijā atzītiem fitnesa treneriem. Izaicinājumam sagatavota īpaša piecu līdz desmit minūšu programma, kuru izstrādājuši "Lemon Gym", "MyFitness", sporta un atpūtas centra "Dambo" un sporta centra "Teika" treneri, kā arī fizioterapeite un trenere Marta Kāpiņa.
Piedalīšanās jāapliecina ar foto vai video fiksāciju, lai Latvijas izaicinājums var pretendēt uz kampaņas starptautisko rekordu.
Kā norāda iniciatīvas autori, pēc "Eurostat" datiem Latvija atrodas pēdējā vietā Eiropas Savienībā (ES) pēc veselīgi nodzīvoto gadu rādītāja - vidēji 54,3 gadi sievietēm un 51,2 gadi vīriešiem, kamēr ES vidējais ir aptuveni 62,6 gadi.
LVFA uzsver, ka regulāra fiziskā aktivitāte - Pasaules Veselības organizācijas rekomendētās 150-300 minūtes vidējas intensitātes aktivitātes nedēļā - esot viens no efektīvākajiem veidiem, kā uzlabot dzīves kvalitāti. LVFA valdes priekšsēdētājs Gints Kuzņecovs skaidro, ka biroja darbinieki ir viena no lielākajām veselības riska grupām neaktīvā dzīvesveida dēļ. Tāpēc šogad kopā ar treneriem un veselības ekspertiem tieši viņi tiek aicināti pievērsties regulārām fiziskām aktivitātēm.
Kampaņa "Beactiveday" 23.septembrī šogad notiek vairāk nekā 20 Eiropas valstīs, un Latvijā tajā iesaistīsies aptuveni 100 sporta un fitnesa klubi. Šī gada tēma ir dzīves kvalitātes uzlabošana un hronisko slimību riska mazināšana, īpašu uzmanību pievēršot diabētam, sirds un asinsvadu, elpošanas un onkoloģiskajām slimībām. Viens no projekta partneriem ir Slimību profilakses un kontroles centrs.
Šī gada mērķis ir izglītot sabiedrību par veselību veicinošām fiziskām aktivitātēm kā galveno līdzekli hronisku slimību profilaksē un pārvaldībā.
Kampaņa ir daļa no Eiropas Komisijas organizētās Eiropas sporta nedēļas. Pasākumu norises vietas Latvijā atrodamas vietnē "balticfitness.lv". Latvijā to rīko LVFA sadarbībā ar sporta un fitnesa klubiem, valsts un pašvaldību partneriem un veselības nozares ekspertiem.
LVFA kopš 2007.gada apvieno Latvijas vadošos, lielos un mazos sporta klubus. Asociācijas mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un pievērst arvien vairāk Latvijas iedzīvotājus fiziski aktīvam dzīvesveidam.