Turpmāk bez maksas vakcīnu varēs saņemt plašāks iedzīvotāju loks, tostarp jaunieši līdz 25 gadu vecumam un pieaugušie noteiktās riska grupās.
Esi vesels
Šodien 11:39
SPKC: vakcīnu pret cilvēka papilomas vīrusu varēs saņemt plašāks iedzīvotāju loks
No 2025. gada Latvijā paplašina valsts apmaksātas vakcinācijas iespējas pret cilvēka papilomas vīrusa infekciju (CPV), informē Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).
Turpmāk bez maksas vakcīnu varēs saņemt plašāks iedzīvotāju loks, tostarp jaunieši līdz 25 gadu vecumam un pieaugušie noteiktās riska grupās.
Kopš izmaiņu stāšanās spēkā, paplašinot vakcinējamo grupas, no 2025. gada 15. jūlija līdz 31. augustam kopumā veiktas 5798 valsts apmaksātas vakcinācijas pret CPV. No tām 5418 vakcinācijas bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam, 276 vakcinācijas personām vecumā no 18 līdz 24 gadiem (saņemtas 169 pirmās un 107 otrās potes), 59 vakcinācijas 25 gadu vecumā (visas bija pirmās potes) un 45 vakcinācijas paaugstināta riska grupās (43 pirmās potes, 1 otrā un 1 trešā pote).